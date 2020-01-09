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 "Бессмысленные слухи", - власти Ирана о том, что лайнер МАУ мог быть сбит ракетой

В момент катастрофы воздушное пространство над Ираном было безопасным, и в нем находились десятки внутренних и иностранных рейсов. Между военным и гражданским секторами в Иране существует полная координация действий.

Об этом заявил глава агентства гражданской авиации Ирана, заместитель министра дорог и городского развития Али Абедзаде. Его слова цитирует иранское государственное информагентство ISNA, информирует Цензор.НЕТ.

"В это время в воздушном пространстве Ирана находились на одной и той же высоте в 8000 футов несколько внутренних и иностранных рейсов. Версия о ракетном ударе по лайнеру является несостоятельной", - сказал он.

"В Иране существует полная координация между всеми военными и гражданскими секторами, и в этот в безопасном воздушном пространстве Ирана находились десятки наших и иностранных самолетов", - добавил Абадзаде.

Читайте на Цензор.НЕТ: На двигателях лайнера МАУ нет следов взрыва и пожара, версия о технической неисправности несостоятельна, - Бутусов. ФОТО

Ранее ряд американских СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне сообщили, что американская разведка засекла сигнал иранского радара, а спутник обнаружил инфракрасные вспышки от двух пусков ракет, вероятно, ЗРК "Тор". Вскоре после этого последовала еще одна инфракрасная вспышка от взрыва самолета.

Президент США Дональд Трамп, говоря о причинах крушения лайнера МАУ, сказал, что "кто-то на той стороне мог совершить ошибку".

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Также на Цензор.НЕТ: Президент Ирана Рухани пообещал Зеленскому предоставить украинским экспертам доступ к данным расследования крушения самолета МАУ

Источник: https://censor.net.ua/n3169073
 
 
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Уже видео выложили..кацапские мрази сбили.руками иранцев с кацапского оружия.

https://twitter.com/NarimanGharib/status/1215334836937928705
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Бессмысленные слухи", - власти Ирана о том, что лайнер МАУ мог быть сбит ракетой

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Глупые персы!
У нас в Украине не -кто Юрка Бутусов,
уже всё выяснил по фотографии!
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Збили таки бармалейки ! Збили ! Екіпаж ракетної установкм з Тором у них чисто бармалейський чи наполовину з кацапами ?
https://www.youtube.com/watch?v=t3rYPAcSa6I
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Тобто цей азербайджанець почав говорити до закінчення результатів розслідування. Тепер можна говорити, що точно літак збили ракетою.
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Ракета ТОР-1 якби розірвалася перед літаком і вбила екіпаж. Зруйнувала б ніс і від тиску він 10% зруйнуватися а за ним і перегородка екіпажу.
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брешуть як марадьори, панамські зрадники
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Під сракою пательня засвербіла в іранокатсабського лайна
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Іранці працюють бульдозерами на місці падіння рейсу № PS 752

"Бессмысленные слухи", - власти Ирана о том, что лайнер МАУ мог быть сбит ракетой - Цензор.НЕТ 9317

2. Фото можливої навідної головки від ракети "Тор-М1"
"Бессмысленные слухи", - власти Ирана о том, что лайнер МАУ мог быть сбит ракетой - Цензор.НЕТ 4142

"Бессмысленные слухи", - власти Ирана о том, что лайнер МАУ мог быть сбит ракетой - Цензор.НЕТ 8235
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На месте крушения украинского Боинга под Тегераном обнаружена головная часть российской зенитной ракеты от ЗРК 9К330 «Тор-М1».
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