 "Эксперты должны получить безусловную поддержку в расследовании катастрофы", - совместное заявление Канады, Германии, Швеции и Украины в Совбезе ООН

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица во время открытых дебатов Совбеза ООН о соблюдении Устава ООН в качестве основы для поддержания международного мира и безопасности, передает Цензор.НЕТ, со ссілкой на ЛБ.

Замглавы МИД Украины зачитал совместное заявление от имени четырех государств - Канады, Германии, Швеции и Украины, граждане которых погибли в авиакатастрофе.

Он поблагодарил всех, кто выразил свои соболезнования в связи с крушением пассажирского украинского самолета в Иране.

"Мы благодарны за слова поддержки семьям и близким жертв трагической катастрофы. 176 невинных людей погибли: граждане Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании", - говорится в заявлении.

В нем подчеркивается, что обстоятельства этой катастрофы до сих пор неясны.

"Теперь дело за экспертами, чтобы провести расследование и найти ответ на вопрос, что стало причиной катастрофы. Для этого наши эксперты должны получить безусловную поддержку в расследовании инцидента", - сказал Сергей Кислица.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.