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Все про:обмен (907) военнослужащие (4406) Министерство по делам ветеранов и оккупированных территорий (24)

 Часть освобожденных из плена военнослужащих перевели в санаторий в Пуще-Водице

Сейчас освобожденным ищут жилье и работу, а тем, у кого нет украинских паспортов - делают документы.

Об этом сообщил начальник управления Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Сергей Мокренюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Насколько мне известно, часть освобожденных военных, находившихся в военном госпитале, уже переведены в учреждение санаторного лечения в Пуще-Водице", - сказал он.

Всем освобожденным сейчас ищут жилье и работу.

"Мы опросили каждого из освобожденных о том, какие у них пожелания по работе, какой у них есть опыт работы и где бы они хотели жить. Согласно этому запросу мы ищем персонально каждому такую ​​опцию - чтобы и работа была, и жилье", - пояснил Мокренюк.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Моя преступность заключалась в том, что назвал Донбасс оккупированным и "ДНР" писал в кавычках, - освобожденный из плена Галазюк. ВИДЕО

Кроме того, по меньшей мере 26 бывших пленников не имеют документов о принадлежности к гражданству Украины. Над решением этой проблемы сейчас работают представители министерства совместно с Государственной миграционной службой.

Напомним, 29 декабря прошел обмен удерживаемыми лицами. В Украину вернули 76 человек, наемникам РФ передали 127. Позже СБУ обнародовала полный список освобожденных украинцев.

Вечером 29 декабря освобожденных украинцев доставили самолетом из Харьковской области в киевский аэропорт "Борисполь", где их встретил президент Украины Владимир Зеленский.

Также на Цензор.НЕТ: Опубликованы имена еще 15 человек, которых Украина отдала в рамках обмена, - СМИ. СПИСОК+ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3169066
 
 
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Америку открыл - аббревиатуру VPN выучил даже, так хотелось пообщаться с украинцами... да я тебя понимаю, у вас на рассии уже в к вечеру, что бабы, что мужики бухие в хлам..
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А я думав, що Цензор в снігерії заборонили... Чи ти герой антісвін, наш, сєпар-комуняка недобитий...
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что же народ устроится на работу и обустроить
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Ну вот. А теперь будем думать, куда девать то, что бубочка обменял на беркутов-убийц и харьковских террористов-взрывников.
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Та может лучше бы депутаты в Конче Заспе приютили бы.
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Кто "Героя Свингера" удалил? Эх Вы Укропы... злой Вы народ.))) такие как он на "Цензор.нет" вымирающий вид) может он пришел в кои-то веки трезвые мысли почитать, а Вы ... Частину звільнених із полону військовослужбовців перевели в санаторій у Пущі-Водиці - Цензор.НЕТ 9376
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