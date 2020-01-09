 Зеленский в телефонном разговоре с Трюдо выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Канады во время авиакатастрофы в Иране

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Глава государства выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Канады во время катастрофы украинского самолета в Иране.
"Это - ужасная трагедия и наша общая боль", - подчеркнул Президент.
Зеленский заверил Трюдо, что Украина заинтересована в прозрачном и объективном расследовании трагедии и установлении истины.
Глава правительства Канады со своей стороны выразил соболезнования Зеленскому в связи с гибелью в авиакатастрофе украинских граждан и отметил, что Украина может рассчитывать на любую помощь Канады в проведении расследования.
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
🤔
Т.е. все "канадцы" в самолёте были и иранского происхождения?
Доречі, в Америку з ********* Ірану попасти практично неможливо, навідь навчатись
Не хотят жить в "раю" который создают их родители!
Гнать их драной метлой обратно - это будут самые лучшие санкции.
Т.к. всевозможные эмбарго, повлияют только на жизнь простых жителей Ирана.
А руководство, как жило на уровне среднестатистических мультимиллионеров так и будет жить.
А вот кышнуть деток из США и Европы, это будет эффективно.
Чи 11 загиблих - це "грубо говоря, жертв нет"?
Ваши доказательства не доказательства.(с)
То же соевые отморозки.
Почти каждому с кем он общается по телефону приходится объяснять, что он не Левински, а Зеленски. После того как звонивший вдоволь насмеется по этому поводу вспомнить зачем звонил он уже не может. Так день нашего Зе-зе в сложнейших телефонных переговорах и проходит...
....
- Звичайно! Який розмір у вашого крокодила?
(С)
@belooooou1
😄
https://twitter.com/view/status/1215333725220876288
-Ми чотири вершники апокаліпсису: Війна,Голод,Чума,Смерть
-А що це за урод з вами?
-А це бубочка,ми за ним не встигаєм