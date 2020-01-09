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Все про:авиакатастрофа (1159) Зеленский (4220) Трюдо Джастин (120)

 Зеленский в телефонном разговоре с Трюдо выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Канады во время авиакатастрофы в Иране

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Глава государства выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Канады во время катастрофы украинского самолета в Иране.

"Это - ужасная трагедия и наша общая боль", - подчеркнул Президент.

Зеленский заверил Трюдо, что Украина заинтересована в прозрачном и объективном расследовании трагедии и установлении истины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трюдо обсудил с Трампом и Макроном крушение украинского самолета в Тегеране

Глава правительства Канады со своей стороны выразил соболезнования Зеленскому в связи с гибелью в авиакатастрофе украинских граждан и отметил, что Украина может рассчитывать на любую помощь Канады в проведении расследования.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Читайте также: Канада будет работать над всесторонним расследованием причин авиакатастрофы в Иране, - Трюдо

Источник: https://censor.net.ua/n3169065
 
 
 Топ комментарии
 
Така розмова є звичайною формальністю, а після візиту до Оману і перемовин з прихильником Ірану словам Зе ніхто не повірить.
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Мертвечук привез важных кацапов бубочке в Оман
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А где тело? И что ему так интенсивно в рот совали в Омане или после, что аж зуб выбили? Зеленский в телефонном разговоре с Трюдо выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Канады во время авиакатастрофы в Иране - Цензор.НЕТ 4425
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Така розмова є звичайною формальністю, а після візиту до Оману і перемовин з прихильником Ірану словам Зе ніхто не повірить.
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И от этой формальности тебя порвало!))
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Мене? Це тебе порвало і почав флудити під моїм коментарем.
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А где тело? И что ему так интенсивно в рот совали в Омане или после, что аж зуб выбили? Зеленский в телефонном разговоре с Трюдо выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Канады во время авиакатастрофы в Иране - Цензор.НЕТ 4425
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Мертвечук привез важных кацапов бубочке в Оман
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так он и раньше звонил в Торонто, столицу Канады, но Трюдо там не оказалось, он на перриферии оказыватся, в Оттаве.... сегодня от тока дозвонился.
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Що цікаво що у літаку знаходились більше ніж 130 людей які проживають у Канаді але народились у Ірані. Невже у Канаду так легко попасти з Ірану?
🤔
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Хм...
Т.е. все "канадцы" в самолёте были и иранского происхождения?
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Не тількі. Майже всі загиблі іранці проживали у Канаді. Там є декілька виключень жінок які були дружинами іранських студентів.
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Даже командир авианосца "Гарри Трумэн", родом из Ирана...
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То діти іранців які втекли після релігійної революції. Доречі, вони ненавидять ******** режим
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Я розумію.
Доречі, в Америку з ********* Ірану попасти практично неможливо, навідь навчатись
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Детки правящей "элиты" Ирана, Ирака, сами почему то стремятся в Европу и США.

Не хотят жить в "раю" который создают их родители!
Гнать их драной метлой обратно - это будут самые лучшие санкции.
Т.к. всевозможные эмбарго, повлияют только на жизнь простых жителей Ирана.
А руководство, как жило на уровне среднестатистических мультимиллионеров так и будет жить.
А вот кышнуть деток из США и Европы, это будет эффективно.
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Зюзя! Де оголошення національного дня жалоби?
Чи 11 загиблих - це "грубо говоря, жертв нет"? Зеленский в телефонном разговоре с Трюдо выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Канады во время авиакатастрофы в Иране - Цензор.НЕТ 5350
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Так об'явив, що ніхто не знав і не виконував😲
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Так ты тут трешься 24/7 и не заметил новость, или замечаешь только то, что велено замечать?
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З прахоботів дійсно ніхто не виконував. Ви ладні на кістках людей танцювати.
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Какие ваши доказательства?
Ваши доказательства не доказательства.(с)
То же соевые отморозки.
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Сказал, выразил, встретил, проводил... Ну может ещё присутствовал и поручил. А вот, щодо покращення- ну хоть кто то хоть что то покажет? Где оно, как оно, в чем оно? В цифрах, тарифах, литрах, попугаях?
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Устала Бубочка опять. Пора на отдых. Куда отправиться отдыхать ЗЕ ?
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Трудно нашему президенту!
Почти каждому с кем он общается по телефону приходится объяснять, что он не Левински, а Зеленски. После того как звонивший вдоволь насмеется по этому поводу вспомнить зачем звонил он уже не может. Так день нашего Зе-зе в сложнейших телефонных переговорах и проходит...
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Он не ваш, он наш,ваш - порох)))
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Ви не в Україні живете? Чи в Україні не Зєлєнскій є випадковим президентом?
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А ось це було сказано влучно немов стрілою з цибулі. Хто голосував за нього - нехай смороду і лічать його своїм преЗЕдентом. Хоча коштувало зробити ув'язнення ще восени, коли ото з дерев летіли жовті аркуші - тоді вже було видно, качаном якої ганьби усе оце буде.
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Через 4,5 роки оголосиш свій соєвий імпічмент. Коли вибори чергові будуть.
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а ти оптиміст на рахунок зєтуріста мацковського Зеленський у телефонній розмові з Трюдо висловив співчуття у зв’язку із загибеллю громадян Канади під час авіакатастрофи в Ірані - Цензор.НЕТ 3327
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Я реаліст. А тобі ніхто не заважає і далі піднімати соєвий путч. Чим би дитя не тішилось...
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На базарі: -У вас крокодилові чоботи є?
- Звичайно! Який розмір у вашого крокодила?
(С)
@belooooou1
😄
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Поблагодарил наш поц Канадию.
https://twitter.com/view/status/1215333725220876288
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І канадцю співчуття висловив. Аз, скільки ж розмов мав, яких би не відбулося, якби авіакатастрофи не сталося. Все-таки не даремно загинули пасажири на українському літаку, нехай їхні душі спочивають з миром.
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Моника оманская сегодня целый день телемаркетингом занята - одни новости про "она пазванила". Когда уже этот черт скажет людям за чей счет он летал в оман
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-Хто ви?
-Ми чотири вершники апокаліпсису: Війна,Голод,Чума,Смерть
-А що це за урод з вами?
-А це бубочка,ми за ним не встигаєм
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