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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (4220) Евросоюз (12726) Боррель (10)

 Зеленский по телефону обсудил с представителем ЕС по внешней политике Борреллем ситуацию с авиакатастрофой украинского самолета в Иране

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Европейской комиссии Жозепом Боррелем.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Президента.

"Благодарен за солидарность и сочувствие со стороны руководства Евросоюза. Мы прилагаем все необходимые усилия для выяснения причин авиакатастрофы в Тегеране и готовы тесно сотрудничать со странами, чьи граждане погибли в результате этой ужасной трагедии", - отметил Президент Украины.

Зеленский отметил, что Украина готова максимально приобщиться к расследованию причин катастрофы в соответствии с нормами международного права, а украинские представители готовы активно участвовать в деятельности специальной совместной следственной группы в Иране.

Он также сообщил, что 9 января в Иран прибыл украинский самолет со специалистами экспертной и поисково-спасательной групп, которые уже приступили к работе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленскому отчитались о катастрофе украинского самолета в Иране: расследуют причины трагедии, собраны данные ДНК 9-ти родственников погибших

Президент Украины выразил благодарность за постоянную и бескомпромиссную поддержку со стороны ЕС территориальной целостности и суверенитета Украины. Собеседники обсудили ситуацию на востоке нашей страны и возможность посещения Донбасса Боррелем.

Зеленский также предложил вице-президенту Еврокомиссии скоординировать дальнейшие шаги в реализации приоритетов сотрудничества Украины и ЕС.

"Ожидаем проведения заседания Совета ассоциации в Брюсселе 28 января текущего года под вашим сопредседательством. Это заседание должно подвести итоги реализации договоренностей предыдущего саммита Украина - ЕС и определить шаги для успешного следующего саммита летом этого года", - сказал Президент Украины.

Также читайте: Руководство ЕС соболезнует в связи с авиакатастрофой украинского самолета в Тегеране: "Эксперты по авиационной безопасности должны выяснить причину крушения"

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Источник: https://censor.net.ua/n3169063
 
 
 Топ комментарии
 
Сєрйозні дядьки дозволили з якимсь клєрком поспілкуватись...
Грьобаний стид...
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Сиди осёл оманский и не рыпайся, пока тебе не разрешат.
Приблизительно так сказал еврочиновник. Зеленский по телефону обсудил с представителем ЕС по внешней политике Борреллем ситуацию с авиакатастрофой украинского самолета в Иране - Цензор.НЕТ 3423
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Прошу редакторов писать правильно!
Не президент зеленский.
А Зиц-Председатель зеленский...
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кажется версия поражения украинского Боинга "Тором" верна,

у ЗЕБЕньского подгорает, не к Трампу побежал, а к евролиберастам
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Не будет никакого расследования . Будет пустая болтовня для тупых СМИ , на этом все и закончится .
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катастрофа произошла на территории Ирана, со всеми вытекающими......

он виноват по умолчанию
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Следовательно твоей логике , Украина виновата в том , шо москали сбили боинг над ее территорией ?
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ні, не винувата, тому що Україна допустила до слідства всіх зацікавлених. І "головним слідчим" були голандці.
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Гюльчатай , ты снова прячешься за ноунейм флажком ? Покажи личико
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В выходные врачей не будет и тогда объявишь Зеленскому импичмент и назначишь пэтю президентом.
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Гадаю, причина катастрофи все ж неякісне обслуговування літака...
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О, розбанили?
Веди себе культурно і більше не агітуй за кацапів. Бо знову забанять.
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Що вирахуєш мене і здаси ;рєбятам із ополчєнія;?- Пам'ятаю.
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Я взагалі то завжди хворим співчуваю...
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пока иранцы не докажут это - им никто не поверит
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Не исключено. Зная, как в этой компании узаконено вежливое хамство к клиентам; несоблюдение элементарных правил; пренебрежение законами Украины, словом, эта компания может считаться украинской только территориально. И никакая смена руководства ничего не решит: это генетический код ее владельцев зеленской национальности, которые считают возможным подкупать чиновников и депутатов; не платить обслуживающим компаниям (что, по сути является беспроцентным кредитованием); где юридическая служба создана для того, чтобы черные дела превращать в высокий слог инструкций и правил.
Мне бесконечно жаль погибших сотрудников, всегда уважал всех без исключения тружеников МАУ, которые много лучше, чем та позорная, ублюдочная система, царящая в ней.
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пусть меня простят погибшие...пусть меня простит Боже за такие крамольные мысли...
но получается только после трагедии бубочка почувствовал себя нужным... важным... значимым...востребованным... я не знаю какое слово вставить.. не было бы счастья да несчастье помогло!
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да эта ЗЕльоная вошь и дальше будет дергаться
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Сєрйозні дядьки дозволили з якимсь клєрком поспілкуватись...
Грьобаний стид...
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Сиди осёл оманский и не рыпайся, пока тебе не разрешат.
Приблизительно так сказал еврочиновник. Зеленский по телефону обсудил с представителем ЕС по внешней политике Борреллем ситуацию с авиакатастрофой украинского самолета в Иране - Цензор.НЕТ 3423
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какого они туда поперлись, когда там уже заваруха была, эточисто работа наших служб внешней разведки, сбу, консулов дипломатов-садитесь вам единица!кол! зеленская сопля первый виновник.
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Кабмін, або навть Президент повинні були на деякий час заборонити польоти в Іран-Ірак (як це зробили США, Канада, Авчтралія, Великобританія... ще хтось, по памяті... ну, потім згадаю).; або, принаймі, попередити про небажанність туди потикатися.
Але в нас преЗЕдент - бубочка в омані; а кабмін - самокатні дебіли, як беня сказав...
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Ну да, тепер ця нікчема демонструє активність і значимість, таке враження, що ця катастрофа(не дай боже) йому дана для викручення з дуже не зручної ситуації з оманом
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