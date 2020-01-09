 Зеленский по телефону обсудил с представителем ЕС по внешней политике Борреллем ситуацию с авиакатастрофой украинского самолета в Иране

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Президента.

"Благодарен за солидарность и сочувствие со стороны руководства Евросоюза. Мы прилагаем все необходимые усилия для выяснения причин авиакатастрофы в Тегеране и готовы тесно сотрудничать со странами, чьи граждане погибли в результате этой ужасной трагедии", - отметил Президент Украины.

Зеленский отметил, что Украина готова максимально приобщиться к расследованию причин катастрофы в соответствии с нормами международного права, а украинские представители готовы активно участвовать в деятельности специальной совместной следственной группы в Иране.

Он также сообщил, что 9 января в Иран прибыл украинский самолет со специалистами экспертной и поисково-спасательной групп, которые уже приступили к работе.

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Президент Украины выразил благодарность за постоянную и бескомпромиссную поддержку со стороны ЕС территориальной целостности и суверенитета Украины. Собеседники обсудили ситуацию на востоке нашей страны и возможность посещения Донбасса Боррелем.

Зеленский также предложил вице-президенту Еврокомиссии скоординировать дальнейшие шаги в реализации приоритетов сотрудничества Украины и ЕС.

"Ожидаем проведения заседания Совета ассоциации в Брюсселе 28 января текущего года под вашим сопредседательством. Это заседание должно подвести итоги реализации договоренностей предыдущего саммита Украина - ЕС и определить шаги для успешного следующего саммита летом этого года", - сказал Президент Украины.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.