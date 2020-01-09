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Все про:судья (2200) Высший совет правосудия (314) SkyUp (24)

 ВСП уволил судью из Барышевки Литвиненко, которая запрещала украинский лоукост Sky Up

Высший совет правосудия 9 января уволил судью Барышевского районного суда Елену Литвиненко, которая в мае приостановила действие лицензии украинского лоукостера SkyUp.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте ВСП.

Первая дисциплинарная палата Высшего совета правосудия пришла к выводу, что судья Литвиненко нарушила правила территориальной юрисдикции и положение ст.150 Гражданского процессуального кодекса, согласно которым нельзя принимать меры обеспечения иска, которые по содержанию тождественны исковым требованиям, если при этом спор не решается по существу.

Кроме того, судья не учла специфику правоотношений между истцом и ответчиком и, как следствие, оставила без внимания положения специального законодательства - Воздушного кодекса Украины.

Высший совет правосудия признал это существенным дисциплинарным проступком и уволил судью.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Апелляционный суд отменил запрет компании SkyUp осуществлять перелеты

Напомним, 24 мая 2019 года Барышевский суд приостановил лицензию SkyUp. Основанием для принятия определения о приостановке лицензии стал иск от человека, который никогда не покупал билеты в SkyUp Airlines и не был ее клиентом.

Истец - жительница Барышевки Оксана Пасенко - была подставным. Журналисты "Схем" нашли эту женщину, и она призналась, что не обращалась в суд.

Решение судьи Литвиненко не привело к остановке полетов авиакомпании и через несколько месяцев было отменено в апелляционной инстанции.

Читйте также - Накануне принятия решения судьей Барышевского райсуда Литвиненко по SkyUp прокуратура закрыла против нее уголовное дело

Источник: https://censor.net.ua/n3169061
 
 
 Топ комментарии
 
вообще-то адвокат и судья должны отвечать за подделку документов, причинение убытков и другие статьи.. а так, она взяла где-то 30 000 баксов за вопрос" и уволилась по тихому..
Это беспредел!.. Бубочка Трампу обещал победу над коррупцией, а её нет!
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Да уж точно не кобета. Кутасом её по глове надо за такое.
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Шо ж ти так нелюбязно до нелохової судді?
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Вот что высший совет правосудия, по настоящему реформированный Петром, делает! ВСП уволил судью из Барышевки Литвиненко, которая запрещала украинский лоукост Sky Up - Цензор.НЕТ 8304 ВСП уволил судью из Барышевки Литвиненко, которая запрещала украинский лоукост Sky Up - Цензор.НЕТ 4242
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Петина подружка ? Теперь через суд восстановится, еще и компенсацию получит
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вообще-то адвокат и судья должны отвечать за подделку документов, причинение убытков и другие статьи.. а так, она взяла где-то 30 000 баксов за вопрос" и уволилась по тихому..
Это беспредел!.. Бубочка Трампу обещал победу над коррупцией, а её нет!
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30000 доларів, то її з/п десь за два ну максимум три роки, і смисл з того.
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20 000 взял адвокат..+ она же (эта судья) решила вопрос по зам преду НБУ Рожковой (это еще + 30 000 - 50 000 баксов).. так что, она ушла на пенсию не бедной..
а если, эта судья через пол года подаст в суд на ВСП и восстановится в должности, значит её адвокат на прямую завязан на Богдана/Пукшина.. значит, эта комбинация была полностью в пользу Каломойского и под патронатом Богдана..
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И куда только Коломойский смотрит? Кругом беспредел!!!!
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Депутатики, дарю бесплатно свои идеи. 90% украинских судей - продажные твари, паразитирующие на рядовых гражданах. В этой стране нужна не судебная реформа, а параллельно выстроенная система судов присяжных, избираемых на 3-5 лет из претендентов с юридическим образованием. По всем делам судей автоматизированные системы с использованием нейросетевых технологий должны вычислять KPI каждого судьи и степень коррупционных рисков в принятых решениях. Результаты должны быть доступны онлайн любому желающему, как и перечень всего имущества и расходов каждого судьи и всех его прямых родственников. При этом в случае поимки судьи на взятке тому, кто помог его поймать государство должно отдавать 25% от суммы взятки. Пойманные на взятке должны пожизненно лишаться права занимат любые государственые должности. Вот тогда появятся шансы на появление более-менее нормального правосудия в Украине.
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это шо бубочка против бабушки попер?)))) уже становится интересно
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То є урінотерапія. Як звільнив, так і відновить, тихесенько так.
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Дисциплинарный проступок?
Скорее, это называется мошенничество в особо крупных размерах и по предварительному сговору.
Вообще то, за такие действия, неплохо бы заставить участников этого дивертисмента, оплатить убытки авиакомпании.
И судья и адвокат и подставное лицо - всем надо было счета выписать.
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Що їй те звільнення як в неї напевне вже є чемоданчик, набитий не гривнею?
Поки за таке не почнуть всерйоз саджати всіх причетних такі рішення будуть чимось звичним.
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- Нельзя принимать меры обеспечения иска, которые по содержанию тождественны исковым требованиям, если при этом спор не решается по существу.
- Переведи.
ВРП звільнила суддю з Баришівки Литвиненко, яка забороняла український лоукост Sky Up - Цензор.НЕТ 5193
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Если суд решает - летать компании или не летать, то судья не имеет права до рассмотрения дела по существу принять решение временно не летать.
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Бєня попав, тепер потратиться на прикорм якогось іншого районного суду. Не смійтесь, на початку 2000 Ів.-Фр. госп.суд рішав питання розмитнення нафтопродуктів арештованих митницею в Одеському морпорті. А відгадка на поверхні - в Ів.Фр. обл. є Надвірнянський НПЗ і Буковель (точніше різні ФОП і ТОВ) підконтрольні Бєні і там повно його людей, котрі рішають все (других Бєня нє дєржит)
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Вау! А що ж пАтужні реХВорми? Не справились? Чи їх і не було,га ,срєві? ВРП звільнила суддю з Баришівки Литвиненко, яка забороняла український лоукост Sky Up - Цензор.НЕТ 2321 ВРП звільнила суддю з Баришівки Литвиненко, яка забороняла український лоукост Sky Up - Цензор.НЕТ 5596
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сегодня уволили, что очень удивительно, завтра восстановят. да ещё бабуликов из бюджета оторвёт, штук пятьсот - за вынужденный простой. у нас реформа в разгаре, вроде - как судебная, патужная!
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