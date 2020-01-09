 ВСП уволил судью из Барышевки Литвиненко, которая запрещала украинский лоукост Sky Up

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте ВСП.
Первая дисциплинарная палата Высшего совета правосудия пришла к выводу, что судья Литвиненко нарушила правила территориальной юрисдикции и положение ст.150 Гражданского процессуального кодекса, согласно которым нельзя принимать меры обеспечения иска, которые по содержанию тождественны исковым требованиям, если при этом спор не решается по существу.
Кроме того, судья не учла специфику правоотношений между истцом и ответчиком и, как следствие, оставила без внимания положения специального законодательства - Воздушного кодекса Украины.
Высший совет правосудия признал это существенным дисциплинарным проступком и уволил судью.
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Напомним, 24 мая 2019 года Барышевский суд приостановил лицензию SkyUp. Основанием для принятия определения о приостановке лицензии стал иск от человека, который никогда не покупал билеты в SkyUp Airlines и не был ее клиентом.
Истец - жительница Барышевки Оксана Пасенко - была подставным. Журналисты "Схем" нашли эту женщину, и она призналась, что не обращалась в суд.
Решение судьи Литвиненко не привело к остановке полетов авиакомпании и через несколько месяцев было отменено в апелляционной инстанции.
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"Честного судью увольняют !"
должностилишают!
Это беспредел!.. Бубочка Трампу обещал победу над коррупцией, а её нет!
а если, эта судья через пол года подаст в суд на ВСП и восстановится в должности, значит её адвокат на прямую завязан на Богдана/Пукшина.. значит, эта комбинация была полностью в пользу Каломойского и под патронатом Богдана..
Скорее, это называется мошенничество в особо крупных размерах и по предварительному сговору.
Вообще то, за такие действия, неплохо бы заставить участников этого дивертисмента, оплатить убытки авиакомпании.
И судья и адвокат и подставное лицо - всем надо было счета выписать.
Поки за таке не почнуть всерйоз саджати всіх причетних такі рішення будуть чимось звичним.
- Переведи.