 Новые санкции в отношении Ирана уже вступили в силу, - Трамп

"Это уже сделано. Мы усилили их (санкции). Они и так были очень суровые, но теперь они усилились значительно", - заявил в Белом доме президент США, передает Цензор.НЕТ, с ссылкой на Интерфакс-Украина.
В то же время Трамп не пояснил, в чем заключаются новые санкции против Ирана.
В ночь на среду иранский Корпус стражей Исламской революции нанес ракетные удары по двум иракским военным базам, на которых находятся военные из возглавляемой США коалиции по борьбе против террористической группировки ИГ (запрещена в РФ). Иранские власти заявили, что это стало ответом на американскую спецоперацию, в ходе которой 3 января в Ираке был убит командующий иранским спецподразделением "Кудс" Касем Сулеймани.
Накануне, Трамп объявил о решении применить новые экономические санкции против Ирана.
Трамп отмечал, что его администрация одновременно продолжит изучать варианты ответных действий после проведенного Ираном обстрела баз в Ираке, на которых находятся американские военные.
"Эти мощные санкции будут действовать до тех пор, пока Иран не изменит свое поведение", - подчеркнул лидер США.ъ
🤔
ОФШОРИ ПОРОШЕНКА:
«Немецкая газета Süddeutsche Zeitung приобрела Панамские документы, которые были распространены в воскресенье Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) вместе с Проектом по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). Ни один из счетов, связанных с офшорной фирмой Порошенко, не имел более $3080,. Использование офшорных компаний полностью законно, и такая практика не является редкостью, особенно в России, Украине и других странах бывшего Советского Союза. »
Источник: https://news.online.ua/739017/stanut-li-panamskie-dokumenty-kontsom-dlya-ukrainskogo-shokoladnogo-korolya/
🤔
🤔
но по факту полуголодные нищеброды.
чем беднее бородачи будут, тем меньше шансов на создание ядерного оружия.
а пока от них только шум и неосуществимые угрозы
вот прикол...
с раше СМИ наверное украли статью...
"Эти мощные санкции будут действовать до тех пор, пока Иран не изменит свое поведение", - подчеркнул лидер США.
Ну и как Иран исправился под такими суровыми санкциями?