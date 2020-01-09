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 Новые санкции в отношении Ирана уже вступили в силу, - Трамп

Президент США Дональд Трамп в четверг объявил, что американские санкции против Тегерана, анонсированные после ракетного удара Ирана по иракским базам, уже действуют.

"Это уже сделано. Мы усилили их (санкции). Они и так были очень суровые, но теперь они усилились значительно", - заявил в Белом доме президент США, передает Цензор.НЕТ, с ссылкой на Интерфакс-Украина. 

В то же время Трамп не пояснил, в чем заключаются новые санкции против Ирана.

В ночь на среду иранский Корпус стражей Исламской революции нанес ракетные удары по двум иракским военным базам, на которых находятся военные из возглавляемой США коалиции по борьбе против террористической группировки ИГ (запрещена в РФ). Иранские власти заявили, что это стало ответом на американскую спецоперацию, в ходе которой 3 января в Ираке был убит командующий иранским спецподразделением "Кудс" Касем Сулеймани.

Накануне, Трамп объявил о решении применить новые экономические санкции против Ирана.

Трамп отмечал, что его администрация одновременно продолжит изучать варианты ответных действий после проведенного Ираном обстрела баз в Ираке, на которых находятся американские военные.

"Эти мощные санкции будут действовать до тех пор, пока Иран не изменит свое поведение", - подчеркнул лидер США.ъ

Также смотрите: Трамп: В ответ на удар по нашим базам, мы наложим дополнительные мощные санкции на Иран. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3169059
 
   
 Топ комментарии
 
Быстро конечно, но хоть скажите что ж за санкции такие, может запрет на поставку свинины аятоллам?
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На месте крушения украинского Боинга под Тегераном обнаружена головная часть российской зенитной ракеты от ЗРК 9К330 «Тор-М1».
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Быстро конечно, но хоть скажите что ж за санкции такие, может запрет на поставку свинины аятоллам?
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Можливо прикрили офшори в Омані? Тоді Трамп не хоче дуже засмучувати ЗеКловуна?
🤔
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Что-то не уверен я в том, всякие Хомейни держат баблишко в оффшора в Омане, есть всякие Панамы и прочие более безопасные мальдивские места.
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Петя доказал.
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Та не!! Это ж малоросское слово)) Так Зебил ленкину дупу в порыве страсти и нежности величает
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ВСЄ СЮДА!

ОФШОРИ ПОРОШЕНКА:
«Немецкая газета Süddeutsche Zeitung приобрела Панамские документы, которые были распространены в воскресенье Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) вместе с Проектом по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). Ни один из счетов, связанных с офшорной фирмой Порошенко, не имел более $3080,. Использование офшорных компаний полностью законно, и такая практика не является редкостью, особенно в России, Украине и других странах бывшего Советского Союза. »
Источник: https://news.online.ua/739017/stanut-li-panamskie-dokumenty-kontsom-dlya-ukrainskogo-shokoladnogo-korolya/
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ты это зеленым дебилам объясняешь? Если бы они могли думать, они бы не выбрали в президенты зеленую табуретку.
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Панама, як і більшість офшорів вже не тримає сумнівні гроші. Оман залишився «черним» офшором, де ніхто не питає звідки money 💰
🤔
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Главное-заиметь деньги, а уж где спрятать-это вопрос решаемый при наличии пресловутых денег Новые санкции в отношении Ирана уже вступили в силу, - Трамп - Цензор.НЕТ 2094
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Ні, це не так. Відмити гроші у ********* світі не так просто. Хоча, можно перевести у рублі, та вкласти у Російські банки. Ще можливо відкрити рахунок у банку з Оману, та перевести туди вкрадене, а потім через компанії-фантоми відмивати на легальному полі. Але це теж є дуже непростий спосіб
🤔
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Вы и правда что, что Оманом единым живы баблонавты, норовящие заныкать грязные денежки?
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Ні, ще залишилось декілька «чорних» офшорів. Різниця між «білим» та «чорним» полягає у тому що перші дають повну інформацію по клієнту та його транзакціям фінансовим поліціям, а інші не дають.
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Он же сказал , что газ и нефть в Америке избыток . В свиную шкуру никого заворачивать не будет . Мир , дружба , жвачка . Здається , шо то була прєдвиборная пристрелка , - можливо з якоюсь третьою стороною ... . Хтозна , - розслідування покаже .
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Это есть хорошо. Дикарям нужно больше санкций
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Дикарям вообще пофиг на санкции, они и без того могут продолжать кушать друг дружку. Ваш Капитан Очевидность.
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пофиг, ага, а потом меняют нефть на продукты питания
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Рашка уже отодвинула нас на рынке пшеницы и здорово давит по зерну вообще и по подсолнечному маслу в частности. А Вы всё её голодом хотите уморить.
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Винтрогий мокша, когда СССР собирал рекордные урожаи пшеницы и помогал брацким народам строить коммунизм Украина в 33 с году пухла. То что рашка что там продаёт за границу совсем не означает что внутри страны её быдло не будет дохнуть с голоду
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То есть сейчас в Рашке голод и мокши мрут миллионами? Поздравляю, Шарик, ты балбес! (с)
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На піщаному місці з експорту пшениці з 2016 року, цього року почали експортувати сафар. Вони точно там не голодують.
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Это в Ираке такое было, эти же продолжали гнуть свою линию черт те сколько лет.
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ну фидель тоже говорил, что у них самая счастливая страна в мире.
но по факту полуголодные нищеброды.
чем беднее бородачи будут, тем меньше шансов на создание ядерного оружия.
а пока от них только шум и неосуществимые угрозы
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Ой, не факт. Севкорейцы вон сено импортируют из рашки, а всё туда же, вполне возможно что "грязную" ядерную бомбу имеют.
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Они и говорят, и делают, как пить дать рашка там помогла со спецами. И уж точно никаких Будапештских договоров чубате поросятко Ын подписывать не собирается.
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Есть у них один тайный спонсор с которым на санкции им плевать
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На месте крушения украинского Боинга под Тегераном обнаружена головная часть российской зенитной ракеты от ЗРК 9К330 «Тор-М1».
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Специалисты уточнили, что этот зрк уничтожает цель не попаданием, а своим взрывом возле цели, который (взрыв) хорошо виден с земли, чего не было в этой трагедии.
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"Тор-М1" поставлялся от Греции и Ирана, до Китая и Украины.
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Iran bolse vsego torgujet s Kitajem,Indijej.Nefti oni i tak malo prodajut izza sankciji.Tam infliacija svyse 100% izza preznix sankciji.Trudno skazat sto ecio veli no realno amerikansi mogut i kitajcev zazat poskolku te uz ocen zavysyt ot rynka ameriki,a pro Indiju tak i govorit necego im skazet tak i budet delat
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Бутусов а причём здесь (запрещена в РФ)? Ты на кого работаешь?
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а точно...
вот прикол... Новые санкции в отношении Ирана уже вступили в силу, - Трамп - Цензор.НЕТ 4442
с раше СМИ наверное украли статью...
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Это только начало. Пусть теперь нам (Украине) нефтью компенсируют втечение одиннадцати веков.
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Серьезный ответ, на обстрел баз США, ракетами. А, не дай Бог, после применения ядерного удара, отключат интернет?
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Неужели бабуинам запретит ездить на ослах
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Ех, зовсім знахабніли політикани, навіть не напрягаються у брехні своїй. Зовсім людей за бидло тримають, мабуть мають підстави)))
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Гитлер под санкциями построил самую силюную армию в мире и в результате все увидели что из етого вышло. Давайте дальше по граблях прыгайте придурки.
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Мы усилили их (санкции). Они и так были очень суровые,
"Эти мощные санкции будут действовать до тех пор, пока Иран не изменит свое поведение", - подчеркнул лидер США.
Ну и как Иран исправился под такими суровыми санкциями?
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какой обстрел был ( кто где читал ск амервоинов полегло ?? ) , такие и санкции , только в результате невинных людей с самолета отправили на тот свет ... цукки !
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удав Так американская база является территорией США. Это уже прецедент - стреляйте, не страшно, мы санкции введем. Можно было такое представавить при Бушах, или Рейгане? Буш иракцев, за оккупацию Кувейта, отжарил, а этот барыга, за обстрел базы - санкции. А если бы ракеты были с химоружием, или ядерным? Ну-ну... "Если страна, выбирая между войной и позором, выбирает позор, она получает и войну, и позор" (С)
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