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 На двигателях лайнера МАУ нет следов взрыва и пожара, версия о технической неисправности несостоятельна, - Бутусов. ФОТО

Руководству украинских спецслужб и разведки стоит возвращаться в страну и готовить позицию для руководства страны на случай разных версий - в том числе о теракте или преднамеренной атаке.

Об этом пишет на своей странице в Facebook главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Он опубликовал фотографии двигателей сбитого "Боинга", сделанные на сбора фрагментов самолета в аэропорту Тегерана.

На двигателях лайнера МАУ нет следов взрыва и пожара, версия о технической неисправности несостоятельна, - Бутусов 01
На двигателях лайнера МАУ нет следов взрыва и пожара, версия о технической неисправности несостоятельна, - Бутусов 02

"Как видно, не заметны следы пожара и взрыва двигателей. Иранская сторона заявила, что "Боинг" падал горящим, а главной причиной возгорания, выхода из строя и падения могла стать неисправность двигателей, причем сразу двух... И вот можно увидеть, в каком состоянии двигатели. Это заставляет подвергнуть сомнению первоначально основную версию катастрофы - технические неполадки", - написал Бутусов.

По мнению журналиста, руководству украинских спецслужб и разведывательных органов следует вернуться в страну, консультироваться с партнерами из НАТО и готовить позицию для руководства Украины на случай различных версий - "в том числе версии об атаке на наш самолет или преднамеренном террористическом акте".

Читайте на Цензор.НЕТ: "Кто-то на той стороне мог совершить ошибку", - Трамп о причинах катастрофы украинского самолета под Тегераном

"Это крайне серьезная ситуация, которая требует всесторонней оценки и анализа, большого числа консультаций и контактов", - подчеркнул Бутусов.

По его мнению, следует и дать оценку остаткам кабины лайнера, фрагментам левого крыла, данным радаров управления воздушным движением и картам памяти черных ящиков.

"Необходимо запросить информацию у иранских властей о вероятности ракетных пусков в то утро в районе Тегерана. И являются ли достоверными фотографии фрагмента российской зенитной ракеты ЗРК "Тор", якобы сделанных на месте катастрофы", - добавил Бутусов.

Также на Цензор.НЕТ: Зеленскому отчитались о катастрофе украинского самолета в Иране: расследуют причины трагедии, собраны данные ДНК 9-ти родственников погибших

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

На двигателях лайнера МАУ нет следов взрыва и пожара, версия о технической неисправности несостоятельна, - Бутусов 03
На двигателях лайнера МАУ нет следов взрыва и пожара, версия о технической неисправности несостоятельна, - Бутусов 04

Источник: https://censor.net.ua/n3169058
 
   
 Топ комментарии
 
Попробуйте Баканову в Куршавель дозвонится, может рубку возьмет.
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Рукой водітєлі спецслужб катаються на лижах, не заважайте.
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а в Куршавели на совещании по Боингу сейчас ягненка на углях подают.. и виски МаКален двенадатилетнее..
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Так или иначе РФ тут замешана по самые уши: вот увидите,Иран направит черные ящики на экспертизу в Москву!И тогда тайное станет явным!Кремль "любит самолеты"!
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дуже схоже на теракт. Дуже. В крайному випадку - ракета; але це також - теракт.
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Какой теракт, если осколки от ракеты вошли извне? Ну сколько можно пилить одну и ту же пластинку? Ещё лётчика Волошина и диспетчера Карлоса сюда прилепи. Ну всё же ясно, как божий деньбили ракетой, похоже российской и хватит словоблудия. А ПРО СКАНДАЛЬНЫЙ ОТДЫХ НЕЛОХА ОМАНСКОГО УЖЕ ВСЕ ЗАБЫЛИ?
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Значит в кабине взрыв, полная потеря управления.
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Я вже писав що такого збігу обставин не буває щоб саме в тому районі і в той час коли проводились запуски бойових ракет по технічних причинах зазнав катастрофи фактично новий літак!
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Да было же на цензоре сообщение, что произошла утечка топлива во внутренние полости самолета, после чего возникло возгорание. В такой ситуации - двигатели будут в порядке, а вот баки с топливом - могут и взорваться. И пожар может быть, чуть ли не в салоне. Имхо.
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А еще инопланетяне могли догнать самолет и налить в салон карасира.
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Как говорил старина Холмс:
- Отбросьте все, что не могло иметь места, и останется один-единственный факт, который и есть истина.

Вы инопланетян видели? Я тоже нет. А дебилов, способных сделать так, что топливо разольется - у нас - куда ни плюнь, в такого и попадешь. Вот вам и ответ
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Ты когда нибудь керосин поджечь пробовал? Так я тебя удивлю горчит он только в распыленном виде или горят пары на крайне тонком слое. Поджечь лужу на земле может и получится,а вот в ведре не очень. И как он мог попасть в салон он не течет вверх.
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А ты когда нибудь видел как горят самолеты. посмотри. А потом можешь и дальше ведра поджигать
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Может это не тот двигатель, или другая неисправность. Повторяю, в Вашингтонском обкоме решили что это должна быть техническая неисправность. Что-нибудь придумают. А всяким любителям теории ударов ракет советую быть осторожными и следить за линией партии.
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кацапчег , за дебилов иранских впрягаешься?
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поверхностный осмотр журналиста - это еще не мнение специалиста...
международные спецы именно по катастрофам самолетов смогут что-то сказать и утверждать...а версий не мало и не надо подгонять факты под увиденное (а не наоборот - на основе фактов составлять картину трагедии)
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Не удивлюсь если завтра приоритетной версией будет взрыв в салоне самолета. А послезавтра - атака истребителя. И по каждой будет уверенная статья на цензоре.
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Это говняный фейк от Раша Тудей. RUPTLY - одна из их помоек.

Козломордые вообще на эту трагедию набросились, как голодный на жареного гуся. Сказки придумывают десятками. Чего только стоит байка про стюардессу, которая позвонила маме (это из горящего падающего самолета) и сказала, что их расстреляли. Короче, рассчитано на дебилов, которые и являются основной целевой аудиторией козломордого ТВ.
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До чого тут Раша Тудей ? Одне фото з RUPTLY це лише фото місцевості. Інші фото з інших джерел. Якщо Раша Тудей публікує фото однієї з місцевостей Ірану це дає привід сумніватись в існуванні країни Іран взагалі як такої ?
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срусские тут как раз против ракеты топят и винят во всем обком Вашингтона . ты же сам руснявый пихаешь другую версию . короче обделались ваши партнеры в Иране .
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Вряд ли от места удара хвост ракеты может прилететь на место падения самолета. Явно фейк.
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То не хвост а наконечник. Этот канал может быть длинным, может даже быть длиной в несколько км. По истории этой фотки её сделал местный фермер на своём участке который дальше от места крушения. Но то что нет больше никаких данных про фото, возможно и фейк.
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Все было ясно еще вчера, после того как все ранцы сразу начали орать про двигатель, при этом пилот не подтвердил аварию. Отсутствие черного ящика все ставит на свои места. МН-17 вторая серия.
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Это тот Украинец, который разрывает ваши ватные пердаки в политических ток-шоу/передачах и делает это аргументированно)))
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Так, він значно більше українець. ні ж ти. Хоча на рахунок тебе то зовсім сумнівно.
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Тут надо бы подождать заключений авторитетных экспертов. А то читателю по фото тяжело сказать, есть ли там следы пожара.
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Он и сконструирован в расчете на высокие температуры. Трохи погнуло, а так конечно трудно определить.
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Так а шо - крушение с Сулеймани никто уже не связывает?!
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Мабуть справа йде до "одинокого фаната терориста", який "ніким не управлявся"
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ну что,теперь мощный ответ презедента
На двигунах лайнера МАУ немає слідів вибуху і пожежі, версія про технічну несправність необґрунтована, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3194
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уже все мировые СМИ трубят о сбитом украинском Боинге..
скоро и наше керивныцтво даст мощный ответ врагам..
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йа бачу на фото шо ті уламки на купу бульдозєром згрібають
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Шо сбили самолет двумя ракетами - американцы знали об этом онлайн. Наблюдали за территорией Ирана. Видели и пуски - и куда они попали. Только вот такая сволочная амерская натура - все для себя, за свои деньги.
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Чому навіть трагічну подію, команда сивочолого, з маніакальною тупістю, перетворює на змагання у "хто яскравіше простібеться з зе-команди". Мають же бути хоч якісь моральні обмеження. Хайпувати на загибелі майже двох сотень людей - блюзнірство. Схаменіться!
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Точно, хтось з Оману добу через Москву добирається, хтось Куршавелю ніяк не вирветься, хтось в Італії запалює... І все вони з команди сивочолого, пілять, з ЗЕ-комаенди стібуться.
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...а ти глянь на тему, і на Топ коментарі - як "влучно", як "по темі", і скільки лайків. Твій теж там?
Риторичне питання.
Як кажуть "Бог - не фраєр". Хайпуй...
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Глянув в топ. Ну і що, про що мова? Та про те ж саме! Що в країні трагедія, а ЗЕ-команда в Куршавелі віддихає. Що ж не так? Хто ж тут з країни стібеться, блін?
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...ти правий. Коли мораль відсутня, совість спить, гроші за хайп проплачені, - саме такі коментарі і мають бути у Топі. Бувай.
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Блін, це хто про совість тут?! Совість, коли президент потайки в Оман втікає, щоб Беніне бабло рятувати? Совість, коли голова СБУ в Куршавелі замість засіданна РНБО? Це совість? Блін, о це совість...
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Interesno v to vremia tam mnogo samoliotov vzleteli ili priliteli,vet aerodrom tak bolsoj dolzen byt u nix.TOR1 dolzno byli vydet sto za samoliot i otkuda vzletel
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сбили черти черножопые самолет руцке Тором.. На двигунах лайнера МАУ немає слідів вибуху і пожежі, версія про технічну несправність необґрунтована, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7127..
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НА МОЙ НЕ ЭКСПЕРТНЫЙ ВЗГЛЯД...
Флайт радар: до 2400 наблюдаются данные транспондеров свой-чужой. (Не думаю, что в Иранских пво дурачки, которые не видели этих данных на показаниях радаров, даже, не взирая на то, что все рашистские ракеты (и не только) продаются в стр. 3 без системы распознавания). Просто, они долбят что видят. Вспомним Еврейский борт над Черным морем.
Из видео, про падение борта: было две ракеты. Первая подожгла лайнер. ДРУГАЯ ЕГО ДОБИВАЛА В ДОГОНКУ.
Один выстрел, мог быть случайным. А второй?????????????
ЕСЛИ МНЕ КТОТО СКАЖЕТ ЧТО ЭТО БЫЛО СЛУЧАЙНО, Я НЕ ПОВЕРЮ!!!!!
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Свой чужой как определяется? Посмотрел на ютубе про этот тор. Так он не очень умный. Может сбивать свои зависшие вериолёты. Да и там вроде сразу две ракеты запускаются.
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Макс,яна 300ке в былые годы учился.
На то время их только две в эсэсэрии было.
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Они не дурачки. Просто очень жить хочется. Включили на короткое навели ракеты и смылись.
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Все слишком затянуто в этом сериале: следов пожара нет, завтра найдут осколки ракеты советского производства, Иран, как всегда, начнет нести ересь о американском сговоре на совещании ООН, получит новые санкции по самые помидоры, а на "Эхо Москвы" будут постить гневные вопли Косачева с Захаровой заморскому супостату...
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Да. Как очевидное из малазийским Боингом.
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Это геополитический розыгрыш карты !увы с жертвами Людей ! судно было сбито зрк ! и ни кто не впарит факт другой ! все стечения событий и обстоятельств этому доказательства ! пораскиньте мозгами !
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То что самолет сбит это однозначно,а вот намерено ли сбит именно украинский это уже другой вопрос.Ведь вылет украинского самолета был задержан на час.А кто должен был взлетать по графику все почему-то молчат, мне кажется что в это время должен был влетать самолет из скоропостижно покидающими страну америкосами.
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Тока новые лица могут определить от чего произошло падения Боинга.
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Самолет горел так, что на обычный пожар двигателя не особо было похоже. Вспышка в воздухе, а потом еще взрыв... Пуск ракет сразу возле оживленного аэропорта все таки никем не зафиксирован даже на вторые сутки. Фото остатков ракеты от Тора вызывают сомнения и нет подтверждения официального.
Поэтому склоняюсь к мнению, что теракт произошел внутри самолета. 2 человека не сели на борт, что подозрительно и более вписывается в картину проишедшего.
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Да. Подкинули. Американцы. Или вояки потеряли, там таких кусков валяется вокруг - пруд пруди.
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Мне лично не єто не нравится

На двигунах лайнера МАУ немає слідів вибуху і пожежі, версія про технічну несправність необґрунтована, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7810

ни єто


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А шо тебе нравится? Выступление Осла Оманского?
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ага, там вспишка, а потім бух! через дєсяць сікунд - десь три кілометра. Таки, вибух (ракєта?)
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блR!!! там ракєту видно! слєва-снізу підлітає до целі
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ЗАЧЬОТНО! якшо не блєндером дорисували
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Если где-то на нашей планете случается теракт, или военный конфликт,- ищите русских. Не ошибётесь!
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Надо смотреть на то -кому была выгодна катастрофа Боинга-а среди последствий-резкое повышение цены на нефть, что при уменьшении обьемов газа потребляемой Европой в этом году автоматически привод к мысли о диверсии российских спецслужб..
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Нужно следы взрывчатых веществ снять криминалистам!
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Там без тебя фотографы. тамады и няни разберутся. не советуй. Они в курсе. Ученые.
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Скриншоты с видео! Падает горящий самолет...и взрыв

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Недоброе утро. Руководителей Кабмина, ОПУ, СБУ не могут собрать вместе, поскольку никого нет в воюющей стране
Мнения 09-янв, 17:569 1 544 0

Сказать, что срочно вылетаешь из Омана рано утром в среду, прибыть в Киев почти через сутки - в четверг, а ночное совещание провести в пятницу... И после этого просить не хайповать на тему авиакатострофы.

Владимирссаныч, нормальные люди не хайпуют, а скорбят в связи с этим страшным событием, унесшим жизни молодых, замечательных украинцев.

Хайпуем мы исключительно над вами и вашими соглядатаями - завравшимися чиновниками, успевшими только в этом году навешать нариду лапши больше, чем все предыдущие власть предержащие за 28 лет.

Потому что у вас, сцук, ума не хватает даже врать складно.

Да что там врать - написать текст пресс-релиза вы не умеете без ошибок.

А пыжитесь управлять страной.

Понавыбирали по объявлениям и сериалам выбиратели хреновы.

Больно. Недоброе утро.

.....................................

Волонтер Гай: Почему Зеленский поехал отдыхать? Он остановил войну?

Мирослав Гай отметил на своей странице в «Фейсбук», что Владимир Зеленский отправился отдыхать в Оман, причем, в самый дорогой отель этой страны.

При этом известный волонтер напомнил, что война на Донбассе продолжается, и уже в 2020 году есть погибшие.

Между тем многие украинцы никакого криминала в этом не видят, в отличие от ситуации с Петром Порошенко и его отдыхом на Мальдивах.

Конечно, Зеленский является богатым человеком. Он получает роялти от студии «Квартал 95», недавно продал еще один сериал в Россию.

Вопрос в другом - почему он отдыхает.

Разве президент остановил войну на Донбассе, и в стране воцарился мир?

Или Зеленский создал эффективную международную антироссийскую коалицию?

Ответ как на первый, так и на второй вопрос будет отрицательным.

Тогда может Зеленскому удалось освободить от оккупантов хоть один населенный пункт? И здесь мимо.

В экономике он тоже получил достойное наследство - рост ВВП в течение 7 кварталов подряд, подъем производства, и так далее.

После прихода к власти команды Зеленского мы получили если не внутренний дефолт, то, как минимум кризис.

Поэтому действительно непонятно - почему он поехал отдыхать?

.....................................
Президент Украины исчез, его уже нет сутки. От Офиса президента нет ни единого сообщения о том, где находится Владимир Зеленский, который должен был экстренно прервать свой визит в Оман и возвратиться в Украину.

Теперь еще выяснилось, что глава СБУ Иван Баканов тоже покинул пределы Украины, он отдыхает в Куршевеле.

Это горнолыжный курорт во Франции. Один из самых дорогих в мире. Об этом в своем блоге сообщает политолог Андрей Смолий.

Он отмечает, президент в дорогом отеле Омана, глава СБУ на дорогом курорте во Франции.

Логично, что возникает вопрос: кто управляет страной? Кто занимается безопасностью воюющего государства?

В стране война. К нам приезжают московские «звезды», блогеры.

Украинские самолеты падают и некому дать указание не летать в воздушном пространстве страны, где есть угроза военных действий.

Смолий отмечает, никому ко всему этому нет дела. На календаре 8 января.

Чиновников правительства, ОПУ, СБУ не могут собрать вместе, потому что никого нет в воюющей стране.

«Извините, но такого не было при одной власти. Это уже слишком… Финиш полный», - резюмировал политолог.
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