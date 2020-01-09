 На двигателях лайнера МАУ нет следов взрыва и пожара, версия о технической неисправности несостоятельна, - Бутусов. ФОТО

Об этом пишет на своей странице в Facebook главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Он опубликовал фотографии двигателей сбитого "Боинга", сделанные на сбора фрагментов самолета в аэропорту Тегерана.





"Как видно, не заметны следы пожара и взрыва двигателей. Иранская сторона заявила, что "Боинг" падал горящим, а главной причиной возгорания, выхода из строя и падения могла стать неисправность двигателей, причем сразу двух... И вот можно увидеть, в каком состоянии двигатели. Это заставляет подвергнуть сомнению первоначально основную версию катастрофы - технические неполадки", - написал Бутусов.

По мнению журналиста, руководству украинских спецслужб и разведывательных органов следует вернуться в страну, консультироваться с партнерами из НАТО и готовить позицию для руководства Украины на случай различных версий - "в том числе версии об атаке на наш самолет или преднамеренном террористическом акте".

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"Это крайне серьезная ситуация, которая требует всесторонней оценки и анализа, большого числа консультаций и контактов", - подчеркнул Бутусов.

По его мнению, следует и дать оценку остаткам кабины лайнера, фрагментам левого крыла, данным радаров управления воздушным движением и картам памяти черных ящиков.

"Необходимо запросить информацию у иранских властей о вероятности ракетных пусков в то утро в районе Тегерана. И являются ли достоверными фотографии фрагмента российской зенитной ракеты ЗРК "Тор", якобы сделанных на месте катастрофы", - добавил Бутусов.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.



