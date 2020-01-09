 На двигателях лайнера МАУ нет следов взрыва и пожара, версия о технической неисправности несостоятельна, - Бутусов. ФОТО

Об этом пишет на своей странице в Facebook главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
Он опубликовал фотографии двигателей сбитого "Боинга", сделанные на сбора фрагментов самолета в аэропорту Тегерана.
"Как видно, не заметны следы пожара и взрыва двигателей. Иранская сторона заявила, что "Боинг" падал горящим, а главной причиной возгорания, выхода из строя и падения могла стать неисправность двигателей, причем сразу двух... И вот можно увидеть, в каком состоянии двигатели. Это заставляет подвергнуть сомнению первоначально основную версию катастрофы - технические неполадки", - написал Бутусов.
По мнению журналиста, руководству украинских спецслужб и разведывательных органов следует вернуться в страну, консультироваться с партнерами из НАТО и готовить позицию для руководства Украины на случай различных версий - "в том числе версии об атаке на наш самолет или преднамеренном террористическом акте".
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"Это крайне серьезная ситуация, которая требует всесторонней оценки и анализа, большого числа консультаций и контактов", - подчеркнул Бутусов.
По его мнению, следует и дать оценку остаткам кабины лайнера, фрагментам левого крыла, данным радаров управления воздушным движением и картам памяти черных ящиков.
"Необходимо запросить информацию у иранских властей о вероятности ракетных пусков в то утро в районе Тегерана. И являются ли достоверными фотографии фрагмента российской зенитной ракеты ЗРК "Тор", якобы сделанных на месте катастрофы", - добавил Бутусов.
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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
- Отбросьте все, что не могло иметь места, и останется один-единственный факт, который и есть истина.
Вы инопланетян видели? Я тоже нет. А дебилов, способных сделать так, что топливо разольется - у нас - куда ни плюнь, в такого и попадешь. Вот вам и ответ
международные спецы именно по катастрофам самолетов смогут что-то сказать и утверждать...а версий не мало и не надо подгонять факты под увиденное (а не наоборот - на основе фактов составлять картину трагедии)
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2660176067412047&id=523004674462541
Козломордые вообще на эту трагедию набросились, как голодный на жареного гуся. Сказки придумывают десятками. Чего только стоит байка про стюардессу, которая позвонила маме (это из горящего падающего самолета) и сказала, что их расстреляли. Короче, рассчитано на дебилов, которые и являются основной целевой аудиторией козломордого ТВ.
скоро и наше керивныцтво даст мощный ответ врагам..
Риторичне питання.
Як кажуть "Бог - не фраєр". Хайпуй...
Флайт радар: до 2400 наблюдаются данные транспондеров свой-чужой. (Не думаю, что в Иранских пво дурачки, которые не видели этих данных на показаниях радаров, даже, не взирая на то, что все рашистские ракеты (и не только) продаются в стр. 3 без системы распознавания). Просто, они долбят что видят. Вспомним Еврейский борт над Черным морем.
Из видео, про падение борта: было две ракеты. Первая подожгла лайнер. ДРУГАЯ ЕГО ДОБИВАЛА В ДОГОНКУ.
Один выстрел, мог быть случайным. А второй?????????????
ЕСЛИ МНЕ КТОТО СКАЖЕТ ЧТО ЭТО БЫЛО СЛУЧАЙНО, Я НЕ ПОВЕРЮ!!!!!
На то время их только две в эсэсэрии было.
Поэтому склоняюсь к мнению, что теракт произошел внутри самолета. 2 человека не сели на борт, что подозрительно и более вписывается в картину проишедшего.
ни єто
https://twitter.com/EliotHiggins
Мнения 09-янв, 17:569 1 544 0
Сказать, что срочно вылетаешь из Омана рано утром в среду, прибыть в Киев почти через сутки - в четверг, а ночное совещание провести в пятницу... И после этого просить не хайповать на тему авиакатострофы.
Владимирссаныч, нормальные люди не хайпуют, а скорбят в связи с этим страшным событием, унесшим жизни молодых, замечательных украинцев.
Хайпуем мы исключительно над вами и вашими соглядатаями - завравшимися чиновниками, успевшими только в этом году навешать нариду лапши больше, чем все предыдущие власть предержащие за 28 лет.
Потому что у вас, сцук, ума не хватает даже врать складно.
Да что там врать - написать текст пресс-релиза вы не умеете без ошибок.
А пыжитесь управлять страной.
Понавыбирали по объявлениям и сериалам выбиратели хреновы.
Больно. Недоброе утро.
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Волонтер Гай: Почему Зеленский поехал отдыхать? Он остановил войну?
Мирослав Гай отметил на своей странице в «Фейсбук», что Владимир Зеленский отправился отдыхать в Оман, причем, в самый дорогой отель этой страны.
При этом известный волонтер напомнил, что война на Донбассе продолжается, и уже в 2020 году есть погибшие.
Между тем многие украинцы никакого криминала в этом не видят, в отличие от ситуации с Петром Порошенко и его отдыхом на Мальдивах.
Конечно, Зеленский является богатым человеком. Он получает роялти от студии «Квартал 95», недавно продал еще один сериал в Россию.
Вопрос в другом - почему он отдыхает.
Разве президент остановил войну на Донбассе, и в стране воцарился мир?
Или Зеленский создал эффективную международную антироссийскую коалицию?
Ответ как на первый, так и на второй вопрос будет отрицательным.
Тогда может Зеленскому удалось освободить от оккупантов хоть один населенный пункт? И здесь мимо.
В экономике он тоже получил достойное наследство - рост ВВП в течение 7 кварталов подряд, подъем производства, и так далее.
После прихода к власти команды Зеленского мы получили если не внутренний дефолт, то, как минимум кризис.
Поэтому действительно непонятно - почему он поехал отдыхать?
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Президент Украины исчез, его уже нет сутки. От Офиса президента нет ни единого сообщения о том, где находится Владимир Зеленский, который должен был экстренно прервать свой визит в Оман и возвратиться в Украину.
Теперь еще выяснилось, что глава СБУ Иван Баканов тоже покинул пределы Украины, он отдыхает в Куршевеле.
Это горнолыжный курорт во Франции. Один из самых дорогих в мире. Об этом в своем блоге сообщает политолог Андрей Смолий.
Он отмечает, президент в дорогом отеле Омана, глава СБУ на дорогом курорте во Франции.
Логично, что возникает вопрос: кто управляет страной? Кто занимается безопасностью воюющего государства?
В стране война. К нам приезжают московские «звезды», блогеры.
Украинские самолеты падают и некому дать указание не летать в воздушном пространстве страны, где есть угроза военных действий.
Смолий отмечает, никому ко всему этому нет дела. На календаре 8 января.
Чиновников правительства, ОПУ, СБУ не могут собрать вместе, потому что никого нет в воюющей стране.
«Извините, но такого не было при одной власти. Это уже слишком… Финиш полный», - резюмировал политолог.