 Зеленскому отчитались о катастрофе украинского самолета в Иране: расследуют причины трагедии, собраны данные ДНК 9-ти родственников погибших

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис президента.
"Украинская группа из 45 специалистов уже работает над расследованием причин трагедии. Происходит осмотр деталей самолета, также проводится сбор ДНК родственников погибших с целью идентификации тел и их дальнейшей репатриации. Сейчас уже собран материал у родственников девяти из 11 жертв трагедии. Материал других двух будет собран в ближайшее время, когда решатся логистические вопросы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что кроме того, Зеленский проводит консультации с международными партнерами. В частности, 9 января Владимир Зеленский разговаривал по телефону с премьер-министрами Великобритании и Швеции, президентами Ирана и Афганистана.
Также запланировано общение по телефону с премьер-министром Канады и Высоким представителем ЕС по иностранным делам и безопасности.
"Глава государства подчеркивает, что Украина заинтересована в прозрачном и объективном расследовании. На совещании оперативного штаба было отмечено, что расследование находится на слишком раннем этапе, чтобы озвучивать конкретные детали. Рассматривается несколько версий причин авиакатастрофы", - сообщили в ОП.
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
ищет террористов
Куршавель - курорт у Франції, який облюбований касапами категорії від ФСБ до ворів в законі.
этак его надолго не хватит... а тут еще поярков обматюкал....нервы на пределе...
(а никто не говорил что легко будет!)
коньяк конешно моветон
амфетамином можно водку
для коньяка есть кокаин
Нацсовет по ТРВ проведет внеплановую проверку телеканала "Прямой" из-за жалобы на Пояркова
https://youtu.be/HIzsHwcG4nw
Насчет выборов, обмана преЗедента и ко - грубо, но правда........
"Зеленський, в порівнянні з Джорджем Бушем, тупе і маленьке чмятко…. я стверджую, що в порівнянні з великим патріотом, воїном, американським президентом, якого шанує весь світ, Джорджем Бушем, ми обрали, поки що, невиховане зелене чмо. І нам з вами його виховувати. Тому що воно, якщо б я не згадав, воно б так і не знало, як себе поводе Джордж Майкл і Емінем. Тому йому треба відноситися до Федини і Звіробій, як Буш ставиться до своїх співаків. І ми змусимо, якщо якийсь козел не хоче цього робити для нас, то ми його нагнем і змусимо, як в тому кліпі Емінема", - заявив Поярков.
от он баканову и звякнул за тех чертей...
Сам же Ослик подумал : - А какая разница, летят самолёты или падают.
@cbsnews
: US officials are confident Ukrainian Flt 752 was shot down by Iran. US intelligence picked up signals of the radar being turned on & satellite detected infrared blips of 2 missile launches, probably SA-15s, followed shortly by another infrared blip of an explosion.
рассказал им об Омане
А я бы объявил если они "мутят" с ""ящиками" то". И мы отправили бы флотскую группировку с корпусом морпехов. Они озверели? Тупо уложить гражд. борт, да я бы уже стартанул эксп. корпус., реально, у нас есть