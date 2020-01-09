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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:авиакатастрофа (1159) Зеленский (4220) Офис Президента (210)

 Зеленскому отчитались о катастрофе украинского самолета в Иране: расследуют причины трагедии, собраны данные ДНК 9-ти родственников погибших

Президент Владимир Зеленский провел совещание оперативного штаба по вопросам катастрофы украинского самолета в Иране.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис президента.

"Украинская группа из 45 специалистов уже работает над расследованием причин трагедии. Происходит осмотр деталей самолета, также проводится сбор ДНК родственников погибших с целью идентификации тел и их дальнейшей репатриации. Сейчас уже собран материал у родственников девяти из 11 жертв трагедии. Материал других двух будет собран в ближайшее время, когда решатся логистические вопросы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что кроме того, Зеленский проводит консультации с международными партнерами. В частности, 9 января Владимир Зеленский разговаривал по телефону с премьер-министрами Великобритании и Швеции, президентами Ирана и Афганистана.

Также запланировано общение по телефону с премьер-министром Канады и Высоким представителем ЕС по иностранным делам и безопасности.

"Глава государства подчеркивает, что Украина заинтересована в прозрачном и объективном расследовании. На совещании оперативного штаба было отмечено, что расследование находится на слишком раннем этапе, чтобы озвучивать конкретные детали. Рассматривается несколько версий причин авиакатастрофы", - сообщили в ОП.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Источник: https://censor.net.ua/n3169054
 
 
 Топ комментарии
 
Новость не полная - " Слушая отчет зеля думал о следующем отдыхе . "
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Новость не полная - " Слушая отчет зеля думал о следующем отдыхе . "
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Слушая отчет, Зеля думал; "До-Оманить суки не дали, даром только на лыжах из Буковеля в Оман пилил"...
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и заказал чартер в Оман добить отпуск...
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...але араби наступного разу відмовилися давати відремонтований "Отпуск" в оренду Зеленському )))))
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ти, 73/43%зебіл, сам себе охарактеризував, і свого главскота посадив на трон, на нашу голову.
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ти, 73/43%зебіл, цим висером вчергове відрекомендував себе дебілом
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Изучает параметры безопасности следующего места отдыха зечмолоха .
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контачить з агентурою.
Куршавель - курорт у Франції, який облюбований касапами категорії від ФСБ до ворів в законі.
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Ну, раз Зебилу отчитались, то теперь быстро расследуют.
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Добкін, який найпершим за колоною Верховної Ради місце для нюхання засьовбив.
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любопытно. а когда он будет отчитываться?
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бедненький...он же даже не поспал...всю ночь совещался...весь день обзванивал...
этак его надолго не хватит... а тут еще поярков обматюкал....нервы на пределе...
(а никто не говорил что легко будет!)
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По понюшке в каждую ноздрю- и побежит как встрёпанный.
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(а никто и не говорил, что без допигна выдержит))))
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занюхивать амфетамином
коньяк конешно моветон
амфетамином можно водку
для коньяка есть кокаин
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Ну Поярков тот ещё гад, это и предок янеЛоха заметил.
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А что там с Поярковым? (не всегда хватает времени на новости🙁🙂)
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Спасибо.......
Насчет выборов, обмана преЗедента и ко - грубо, но правда........
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не стільки бубочку, як його батяню за те, що той назвав нас з вами бидлом. Бо ми бубочку обіжаємо...
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так це він так батяні бубочки доказував!
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бубочку? критиковать? - совсем страх потеряли....
от он баканову и звякнул за тех чертей...
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Опер Бакланов позвонил из Куршавеля, а Бохдан из Сан-Тропе и отчитались .

Сам же Ослик подумал : - А какая разница, летят самолёты или падают.
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Зеленского уже проинстуктировали в москве
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О чем этому деревянному на голову можно отчитываться. Оно тупее любого насекомого. На большее, чем по пианино стучать ничего не умеет, бовдур жидовский.
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Лично я не сомневался ни секунды что самолет был СБИТ. Теперь официально американская разведка это подтверждает

@cbsnews
: US officials are confident Ukrainian Flt 752 was shot down by Iran. US intelligence picked up signals of the radar being turned on & satellite detected infrared blips of 2 missile launches, probably SA-15s, followed shortly by another infrared blip of an explosion.
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luce stob tam byli experti angliji ili kanadi,a to vasi mozet neimejet opyta po takim delam
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Отчіталісь. Зеленському відзвітували про катастрофу українського літака в Ірані: розслідують причини трагедії, зібрано дані ДНК 9-ти родичів загиблих - Цензор.НЕТ 5973 Перед ким?! А зельцман перед вами відзвітувало, як воно провєло зимні канікули вшосте за сім місяців?! Зеленському відзвітували про катастрофу українського літака в Ірані: розслідують причини трагедії, зібрано дані ДНК 9-ти родичів загиблих - Цензор.НЕТ 4422
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Не нагружайте презика, он быстро устаёт, перегревается, и может лопнуть ! 😁
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І що з того, що відзвітували? Яка на різниця?
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а Владимир Фуйло
рассказал им об Омане
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Это война, если не отдадут "боингу" "черные ящики". Зеля, это война - наш борт гражд. сбила общевойсковая ПВО Ирана. Война! Объявляйй...те...

А я бы объявил если они "мутят" с ""ящиками" то". И мы отправили бы флотскую группировку с корпусом морпехов. Они озверели? Тупо уложить гражд. борт, да я бы уже стартанул эксп. корпус., реально, у нас есть
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"Порохоботи вже кричать, що потрібно розірвати усі стосунки з Іраном. *обані п*дари, ваша сива жалюгідна х*йня за 5 років не закрило посольства з росією. Йдіть нах*й зі своїми порадами." Хороша цитата((
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"Пока мы обсуждали авиакатастрофу в Иране, Петя прилетел из Катара в Киев. Отдохнувший,отпуск у Петра Алексеевича выдался Отменный.за семь дней морского релакса, он заплатил 500 000$ Виктор Гюго оказался Прав. Рай богатых, действительно создан из ада Бедных.." - тежЗеленському відзвітували про катастрофу українського літака в Ірані: розслідують причини трагедії, зібрано дані ДНК 9-ти родичів загиблих - Цензор.НЕТ 3575 непогана цитата((
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Вот заметь, в Оман "рейсовым" самолетом, по словам ОПы, летал клован, а фотки действительно с рейсового самолета - Пороха. А теперь дай ответ на простой вопрос: - будет ли человек, заплативший 500 тыс. долларов, за семь дней отдыха, лететь рейсовым самолетом?
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