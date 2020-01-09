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 "Кто-то на той стороне мог совершить ошибку", - Трамп о причинах катастрофы украинского самолета под Тегераном

Президент США Дональд Трамп сомневается, что причиной катастрофы украинского лайнера под Тегераном стал технический фактор.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"У меня есть подозрения на этот счет", - приводит телеканал CBS слова Трампа, сказанные в Белом доме в четверг.

"Кто-то на той стороне мог совершить ошибку", - пояснил американский лидер.

При этом он напомнил, что полет украинского самолета проходил при "довольно-таки неблагоприятных окружающих обстоятельствах".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Американские власти считают, что самолет МАУ был сбит Ираном, - журналист CBS Крис ван Клив

"Громадське" приводит развернутую версию слов Трампа:

"У меня есть свои подозрения. Не хочу говорить о них, потому что подозрения есть и у других людей ... Это трагическая ситуация, говорю я вам, трагическая. С другой стороны, кто-то мог просто ошибиться. Самолет летел не в нашей системе, мы к этому не причастны. Он летел над довольно неспокойным районом, и кто-то мог ошибиться. Говорят, что это была техническая неисправность, я лично не думаю, что даже такой вопрос стоит. Посмотрим, что будет", - сказал глава Белого дома.

Читайте: На двигателях лайнера МАУ нет следов взрыва и пожара, версия о технической неисправности несостоятельна, - Бутусов. ФОТО

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Источник: https://censor.net.ua/n3169052
 
 
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Весті із-за поребріка:
Масштабна пожежа спалахнула на нафтопереробному заводі "Лукойл", що у російському місті Ухта в республіці Комі. Від вогню постраждав один чоловік, його госпіталізували.
24tv.ua - https://youtu.be/WIne8SjiWlg

"Кто-то, на той стороне, мог совершить ошибку", - Трамп о причинах катастрофы украинского самолета под Тегераном - Цензор.НЕТ 8395
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Маловато будет! Ма-ло-ва-то!
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Русский! Вьілазий-кось отседова! Здеся тинктурушки боярьі-та нетутя!
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"Кто-то, на той стороне, мог совершить ошибку"

самая вероятная версия -долбодятство Трамп сомневается, что причиной катастрофы украинского самолета под Тегераном стала техническая неполадка - Цензор.НЕТ 8334
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Пропоную сліво "довботяпство" (це "довбойоп" + "головотяпство")
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Сейчас после устранения Сулеймани только о долбодятстве говорить
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Как пить дать у Трампа 5 тузов в колоде! "Кто-то, на той стороне, мог совершить ошибку", - Трамп о причинах катастрофы украинского самолета под Тегераном - Цензор.НЕТ 7766
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CAO Ирана: Столкновение ракеты с украинским самолетом научно невозможно "Кто-то, на той стороне, мог совершить ошибку", - Трамп о причинах катастрофы украинского самолета под Тегераном - Цензор.НЕТ 5215 и любые спекуляции на эту тему являются дезинформацией. "Кто-то, на той стороне, мог совершить ошибку", - Трамп о причинах катастрофы украинского самолета под Тегераном - Цензор.НЕТ 5215
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самальот тоже лєтать научно нє может - патамушто тяжелєйє воздуха
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по ноуки аятол тем более ведь предко аятолы об этом в мечети ораль "Хтось, на тій стороні, міг припуститися помилки", - Трамп про причини катастрофи українського літака під Тегераном - Цензор.НЕТ 2304
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ещё нельзя говорить что ты был на 100% прав, но всё указывает что таки глядел в воду:

"Хтось, на тій стороні, міг припуститися помилки", - Трамп про причини катастрофи українського літака під Тегераном - Цензор.НЕТ 9732 Шимус

Вот и всё встало на свои места - бармалеии что то скрывают
08.01.2020 13:51
fedjka - fedjka

думаешь руцкие инструктора-отпукники опять по пасажирскому пульнули, мда, нельзя вычёркивать и это, правда пока ещё испанскии диспетчер молчит.
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Русский! Вьілазий-кось отседова! Здеся тинктурушки боярьі-та нетутя!
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Посмотрим. Но вариант озвучен очень убедительный.
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Що, сподобалась версія? П***н вже не *****, "піндоси віновати", і вапщє "натравілі на братскій народ", а "на бамбасе гражданская война ополченцев против нацгвардии и карателей"?
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Читай между строк. Я имел ввиду, вариант о поражении нашего самолёта ракетами!!!! А не его бред!!!
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Негрмотний ти. У слові ***** зробив п'ять помилок. Газета старшого не слухаєш, так тупо пєдафіла відмазуєш. Сьогодні будеш без пайки.
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Ого. Как Т9 все меняет. Из "нахера" сделал "газету"...
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😁 Та то я, всліпу кламцав, потрапив на сусідні букави.
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а шо , у ***** есть алиби?он как раз в сирии был,мог и стрельнуть
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Ну если учесть что на Донбассе самолет сбили кацапе*долочи,то да,похоже один в один.
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В случае с малазийским боингом беспрерывным пи$дежом занимались только одни кацапы. Ты шо, Ванюшка, по старой привычке кричишь "держи вора", чтобы от своей родины-уродины подозрения отвести? Извини, никто уже кацапам не верит. Бо запи$делись вы давно по самую макушку.
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Я тоже выксазывал ранее такую версию, но похоже она раздражает народ. Все валят на Иран
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Кнопку "Пуск тиснув кацапський палець . Кацапи до кожного "Тора" додають екіпаж "радників" .
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А зачем кнопку нажимать? Дроны летают на высоте более 3 км а Пентагоносвкие я думаю повыше. Чтоб в Иране не было американских дронов? Почитай как Сулеймани уничтожили и все тебе стабет ясно. Я так понял это одна из закрытых пока версий. Случайность
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А я полагаю,что это рашисты-неофашисты при безусловном содействии иранских фанатиков заложили бомбу в самолет или таки сбили ракетой,других вариантов нет...
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Весті із-за поребріка:
Масштабна пожежа спалахнула на нафтопереробному заводі "Лукойл", що у російському місті Ухта в республіці Комі. Від вогню постраждав один чоловік, його госпіталізували.
24tv.ua - https://youtu.be/WIne8SjiWlg

"Кто-то, на той стороне, мог совершить ошибку", - Трамп о причинах катастрофы украинского самолета под Тегераном - Цензор.НЕТ 8395
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это должно перевесить чашу весов, чтобы раскатать Иран в хлам, посмотрим как решит военная элита США, Трамп там не последний кто принимает решения
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С чего бы Трампу мстить за украинский самолёт с погибшими иранцами?
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США не мстит. США устраняет застарелые проблемы. Республиканская Партия и Пентагон использует для этого подходящие поводы. Трам уже хотел ударитьпо Ирану в ответ ночью, но там есть решалы повыше Трампа, они ему не дали и Трам отменил ночное (по нашему времени) обращение к народу
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Отменил потому что ни в обществе ни в обоих палатах конгресса нет запроса на войну с Ираном а Трамп за этим как популлист следит
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Ну про Боинг МН-17 тоже все факты были налицо что его Рашка сбила. А в реальности все поверили в инопланетян, и в росийского космонавта который видел что в Боинге уже все были мертвые.
Если бы Гитлер дожил до наших дней то он запросто мог оспорить то что Германия напала на Европу и тем более на ссср. Где же ваши доказательства?
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никто не поверил, даже сами рашковане, просто нет возможности вздернуть виноватых.
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Опять кто-то ошибся и опять Украина пострадала.
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Есть ещё вопрос, наш рейс задержали на час.. Какой рейс должен был лететь в это время, если бы наш не задержали?
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А может и не ошибались, военная техника имеет сроки обслуживания, там могли быть инструкторы, после так называемой тех проверки... Это все версии, вариантов мало, самолет новый, катастрофа не из стандартных.
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дык инструктора кацапские и на торах могли быть...по пьяни и пальнули
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кто пустит их к вонанам алху бабху для которых даже общение с неверным не шиитом зшквар "Хтось, на тій стороні, міг припуститися помилки", - Трамп про причини катастрофи українського літака під Тегераном - Цензор.НЕТ 9737 там ещё база Ксира на пути следования Боинга была "Хтось, на тій стороні, міг припуститися помилки", - Трамп про причини катастрофи українського літака під Тегераном - Цензор.НЕТ 9737
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тю та там на кацапии уже половина таких же.а еще можно узбеков,таджиков,туркменов набрать.то не проблема
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здоровані б'юця, а побили хльопчика шо під ногами путався
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тут хотілось і нашим і вашим - дружити з "піндосами" та співробітничати з "акбарами" - от і наслідки. От чого літати під час сєрйозного замєса в епіцентрі собитій???
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Дуже вірогідна версія. Якщо є підтвердження супутниковими фото, що скоріше всього так і є, бородатим аятолам потрібно готувати гроші на виплати невинно убиєнним
☹️
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У мене немає сумніві що іранці могли шмальнути по літаку з переляку. Вони очікували атаку американської авіації, і були готові маляти по чому завгодно розуміючи що перший удар було би завдано по ПВО
🤔
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а у меня есть сомнения, сомнения что это были иранцы а не отпускники-инструкторы из рашки, они специализируеться на гражданские летаки. А руцкая система пво прям для этого и проектированна
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Если таки сбили эти рукожопые бармалеи-унтерменши, то надеюсь Трамп раз..бет их в ноль.
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вывод простой
нашу земельку хотят купить
цена - пх
главное нажать на зелебобов
разными методами
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Як би я до Трампа не ставився би, але його сумнівм стосовно іранської версії катастрофи - поділяю.
Більше того, розглядаючи всі написане в ЗМІ стосовно трагедії, прихожу до висновку стосовно або теракту, або збиття літака ракетою, чи дроном.
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А если очередь с ДШК бронебойно зажигательными в районе 1-2 км от взлетки?
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В то время как надо было запретить полеты в Ирак, ЗЕленая сопля грел жопу в Омане, а глава филиала ФСБ не вылезал из запоя
Народ пожинает плоды своего безразсудства и покуизма
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Сначала обстреляли американскую базу, а потом в ожидании ответки, иранцы могли с перепугу и стрельнуть по самолету, не разобравшись что там летит... Или терракт устроить, так сказать "передали привет" США.
P.s. Судя по большему кол-ву иранцев на борту, там могли убегать какие нибудь агенты, шпионы... Ну и их наказали.
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походу доня таки знает шо то.
даже при его трепливости не думаю, шо бы он, в етом случае, стал ляпать языком на ровном месте.
🤔
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...делать однозначные выводы за или против версии западных СМИ пока ещё рано,
но это выглядит логичным объяснением. Пилоты замолчали во время аварии.
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это такие розыгрыши партий щас в 21 веке ! прости Господи ! Людей невинных жаль !
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У меня такое ощущение что катастрофу Трамп трактует в том русле где будет выгода. В США такая же грязь, что у нас.
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