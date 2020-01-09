 "Кто-то на той стороне мог совершить ошибку", - Трамп о причинах катастрофы украинского самолета под Тегераном

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"У меня есть подозрения на этот счет", - приводит телеканал CBS слова Трампа, сказанные в Белом доме в четверг.
"Кто-то на той стороне мог совершить ошибку", - пояснил американский лидер.
При этом он напомнил, что полет украинского самолета проходил при "довольно-таки неблагоприятных окружающих обстоятельствах".
"Громадське" приводит развернутую версию слов Трампа:
"У меня есть свои подозрения. Не хочу говорить о них, потому что подозрения есть и у других людей ... Это трагическая ситуация, говорю я вам, трагическая. С другой стороны, кто-то мог просто ошибиться. Самолет летел не в нашей системе, мы к этому не причастны. Он летел над довольно неспокойным районом, и кто-то мог ошибиться. Говорят, что это была техническая неисправность, я лично не думаю, что даже такой вопрос стоит. Посмотрим, что будет", - сказал глава Белого дома.
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
самая вероятная версия -долбодятство
Шимус
Вот и всё встало на свои места - бармалеии что то скрывают
08.01.2020 13:51
fedjka - fedjka
думаешь руцкие инструктора-отпукники опять по пасажирскому пульнули, мда, нельзя вычёркивать и это, правда пока ещё испанскии диспетчер молчит.
Газета-нахєра
Масштабна пожежа спалахнула на нафтопереробному заводі "Лукойл", що у російському місті Ухта в республіці Комі. Від вогню постраждав один чоловік, його госпіталізували.
24tv.ua - https://youtu.be/WIne8SjiWlg
Если бы Гитлер дожил до наших дней то он запросто мог оспорить то что Германия напала на Европу и тем более на ссср. Где же ваши доказательства?
☹️
🤔
нашу земельку хотят купить
цена - пх
главное нажать на зелебобов
разными методами
Більше того, розглядаючи всі написане в ЗМІ стосовно трагедії, прихожу до висновку стосовно або теракту, або збиття літака ракетою, чи дроном.
Народ пожинает плоды своего безразсудства и покуизма
P.s. Судя по большему кол-ву иранцев на борту, там могли убегать какие нибудь агенты, шпионы... Ну и их наказали.
даже при его трепливости не думаю, шо бы он, в етом случае, стал ляпать языком на ровном месте.
🤔
но это выглядит логичным объяснением. Пилоты замолчали во время аварии.