 Власти США считают, что самолет МАУ был сбит Ираном, - американские СМИ

Об этом пишет со ссылкой на источники в Пентагоне ряд американских СМИ, информирует Цензор.НЕТ. Так, подобную версию озвучили Newsweek, Wall Street Journal, The New York Times и другие.
Первым об этом написал в Twitter журналист CBSNews Крис ван Клив.
"Представители США уверены, что украинский Flt 752 был сбит Ираном. Американская разведка засекла сигнал иранского радара, а спутник обнаружил инфракрасные вспышки от двух пусков ракет, вероятно, SA-15 (ЗРК "Тор". – Ред.), вкоре после чего последовал еще одна инфракрасная вспышка от взрыва", - написал он.
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Клив добавил, что самолет, скорее всего, был сбит по ошибке. "Это произошло всего через несколько часов после того, как Иран начал ракетную атаку, в то время как мир ждал, чтобы США ответили военным путем", - написал он.
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Это серьёзно уже. Портников туфту гнать не будет...
отверстия в фюзеляже почти такими же...
все видели фото с пробоинами... + части ракет...+ доказали уже что двигатели самолета не причем...
Что еще нужно что бы с уверенностью сказать, что самолет сбили?
Да блин сбили.., сбили...
Теперь Иран должен понести ответственность...
они не дадут слить дело и избежать ответственности...
рассчитывать на нашего клоуна - об этом и разговора нет..
- Очевидно , обходит с флангов .
- Кого ?
- Всех !
tZE inform
@tZEinform
·9 мин
Версия об иранском ПВО которое перепутало идущий ОТ Тегерана с включенным авиационным определителем объект, с ракетой летящей в сторону Тегерана - это анекдот. Но естественно США с Украиной будут гнуть эту версию. США - понервировать Иран, Украина - спасти Коломойкого.
Они что у вас , газет не читают ??? ...
Хочу заметить, что все информационные каналы РАШЕН ********* трубят про столкновение с американским беспилотником.
.
кто погиб из черных канадцев...
А вот то, что сбили случайно, мог написать действительно только американец. У него в голове не уложится, что кто то, мог уничтожить самолет и 177 людей, просто для того, подвесить за жабры одного осла.
У Тора есть режим автоматического огня, когда он сам выбирает цели, сам наводится и сам стреляет. У него даже система определения свой-чужой есть.
Могли по ошибке активировать. А оно взяло и стрельнуло в ближайший самолет. Испугались и сразу выключили.
Український літак, який розбився біля столиці Ірану Тегерана, зазнав ураження з боку зенітно-ракетної системи.
Як пише "Європейська правда", про це журналу Newsweek заявили представник Пентагону, старший американський розвідник та іракська розвідувальна служба.
Літак МАУ втратив зв'язок з диспетчером через кілька хвилин після зльоту недовго після того, як Іран запустив ракети по військових базах, де розміщуються американські та союзні сили в сусідньому Іраку.
Вважається, що літак зазнав удару виробленою в Росії ракетною системою "земля-повітря" "Тор-М1", повідомили Newsweek троє співрозмовників.
Один представник Пентагону і високопоставлений представник розвідки США повідомили, що оцінка Пентагону полягає в тому, що інцидент був випадковим. Іранські зенітні системи могли, ймовірно, діяти після ракетного нападу країни, заявили джерела.
Центральне командування США відмовилося коментувати це питання.
Про інцидент вперше повідомили іранські напівофіційні ЗМІ, які цитували Товариство Червоного півмісяця країни про те, що первинною причиною катастрофи виявилася механічна несправність.
У середу в мережі почали поширюватись зображення нібито фрагментів ракети "Тор М-1", яку, як кажуть, знайшли у передмісті на південний захід від Тегерана.
Знімок, нібито зроблений на місці катастрофи лайнера Boeing 737-800 МАУ, опублікував в Twitter користувач під іменем Ashkan Monfared.
Німецьке видання Bild запитало його, звідки воно з'явилося. Його відповідь: "Друг надіслав мені це через WhatsApp. Він знайшов його сьогодні (у середу) на узбіччі дороги перед своїм багатоквартирним будинком у місті Паранд. Він не мав уявлення, що це таке". Пізніше Twitter видалив акаунт Ashkan Monfared.
Незабаром після публікації статті в мережі з'явилися ще дві фотографії залишку ракети 9М330. Їхні джерела також розповіли, що знімки зроблені у Паранді.
https://www.pravda.com.ua/news/2020/01/9/7236944/
50 мин. ·
- Следите за руками.
Двадцать минут назад стартовала очередная волна разгона через российские тг-каналы.
Опять начало в твиттере.
5 ч. ·
- Россия вторые сутки упорно разгоняет версию про якобы «...российскую (!) ракету, сбившую украинский самолёт над Тегераном».
Многие, даже умные украинцы, которых у нас и так немного, радостно разгоняют эту версию повсюду.
Строчат, репостят.
А вам не приходило в голову, зачем это понадобилось России?
Они же вас готовят к прямой аналогии с МН-17.
А если обнаружится, что не было никакой ракеты тут, пойдёт разгон, что не было и там.
Или даже, если обнаружится, что была, важна будет не ракета, а именно ее информационный след, который они сейчас формируют ударными темпами.
Ибо возможная ракета не «российская», а иранская.
А значит, и по МН-17 могла быть не «российская».
Кроме того, идёт мультипликация версий и управление по исходным «данным»:
- то движок, то ракета, то не ракета, то нашли хвостовик, то не нашли, повернул/не повернул, были переговоры, не было переговоров, звонила, не звонила.
Чтобы было о чем поговорить и что разогнать.
В любом случае, в финале эти версии сводятся к: «Украина сама виновата» с подзаголовком: «...а ещё пыталась обвинить Россию».
Для информационной войны важны не факты, а мифы. Именно они определяют электоральные следствия, в частности.
То же мне специалист...
Та что видно, что рыла у них по полному в пуху!!!!!!
Андрей Пальчевский
44 мин. ·
Ну,вот иранцы и не признали ( мать его...)сбили по ошибке(( весь мир надавил и только тогдв.. а то сразу обвинять экипаж и технику.. америк спутник засек две точки/ ракеты.. снайперы хреновы(((
2 минуты -- это была ошибка в статье.
паззлы складываются
Коломойский=Хабад=Хасидизм
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