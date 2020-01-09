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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:КГГА (2293) Киев (18403) Нацполиция (10709) правоохранительные органы (773) хищение (468)

 Руководитель Киевского молодежного центра КГГА присваивала бюджетные средства, выделяемые на проведение массовых мероприятий, - Нацполиция

Правоохранители сообщили руководительнице Киевского молодежного центра Киевской городской государственной администрации о подозрении в хищении бюджетных средств, выделявшихся для проведения массовых молодежных мероприятий.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

В течение 2018-19 гг директор разрабатывала планы проведения мероприятий, в которых вносила недостоверные сведения о дате, месте проведения, запланированном количестве участников и необходимых затратах.

Установлены случаи, когда мероприятия, на которые выделялись бюджетные средства, фактически не проводились или проводились без какого-либо участия со стороны молодежного центра и соответствующего финансирования. Выделявшиеся на мероприятия средства руководитель центра выводила через подконтрольные структуры и тратила на собственные нужды.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава Общественного совета по борьбе с коррупцией при КГГА попался при получении $10 тыс. взятки, - СБУ. ФОТО

В служебных помещениях и на складах проведены обыски, во время которых изъяты вещественные доказательства - оргтехника и документы, которые приобщили к материалам уголовного производства.

Злоумышленнице объявлено о подозрении по чч.3, 4 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, санкция по которой предусматривает до 8 лет лишения свободы. Правоохранители устанавливают других лиц, причастных к противоправной деятельности.

Также смотрите: Чиновников КГГА уличили в хищении миллионов бюджетных средств при закупке инвентаря для спортивных школ, - СБУ. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3169046
 
   
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Можете всех сажать... они все в бюджетных организациях воруют
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Нє Зє,нє воплащеніє крістальной Зєдєвствєннасті Керівниця Київського молодіжного центру КМДА привласнювала бюджетні кошти, що виділялися на проведення масових заходів, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2018
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Ты на каком языке пишешь)))? У тебя клавишь не хватает или чего-то другого?))))
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Анюта, бывшая "помошница" одного из депутатов партии Ляшка, а если с умом поискать то можно очень много найти интересного
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Кличко тут ні при чому. Ось, наприклад, грабіжники на Київському вокзалі вже вахтовим методом працюють. А при чому тут Кличко?
Так і тут, та й для чого ту молодь зайвий раз ворохобити? Ще покалічать одні других.
А гроші директорці завжди ************.
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Взагалі-то, на вокзалі, злодії орлам Авакова підконтрольні. Кличко туди яким боком!? Керівниця Київського молодіжного центру КМДА привласнювала бюджетні кошти, що виділялися на проведення масових заходів, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9696
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кстати, уже никто никого не задерживает за коррупцию. раньше каждый день кого то ловили, а сейчас она стала своей))
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Так головного корупціонера Порошенко вже 100500 разів посадили, на 100500 років, це легко підтвердить 73%, секта свідків янеЛоха.
Тож коррупціонерів вже не залишилось, кого ловити!? Он навіть лейтенант Баканов перестав ловити чортів і розсла***ється в Куршавелі! Керівниця Київського молодіжного центру КМДА привласнювала бюджетні кошти, що виділялися на проведення масових заходів, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8284
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Вся робота правоохоронців зводиться тільки до винесення підозри,а вироки де,чому нема розслідувань???
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Як казав один плокулол:"головне в розслідуванні - не вийти на самих себе"
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