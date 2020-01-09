 Руководитель Киевского молодежного центра КГГА присваивала бюджетные средства, выделяемые на проведение массовых мероприятий, - Нацполиция

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

В течение 2018-19 гг директор разрабатывала планы проведения мероприятий, в которых вносила недостоверные сведения о дате, месте проведения, запланированном количестве участников и необходимых затратах.

Установлены случаи, когда мероприятия, на которые выделялись бюджетные средства, фактически не проводились или проводились без какого-либо участия со стороны молодежного центра и соответствующего финансирования. Выделявшиеся на мероприятия средства руководитель центра выводила через подконтрольные структуры и тратила на собственные нужды.

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В служебных помещениях и на складах проведены обыски, во время которых изъяты вещественные доказательства - оргтехника и документы, которые приобщили к материалам уголовного производства.

Злоумышленнице объявлено о подозрении по чч.3, 4 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, санкция по которой предусматривает до 8 лет лишения свободы. Правоохранители устанавливают других лиц, причастных к противоправной деятельности.

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