 С начала суток 9 января враг дважды нарушил перемирие, ранен один украинский воин, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.
В вечерней сводке отмечается: "Стрелковое оружие враг применил по защитникам Павлополя, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток".
Из автоматических гранатометов и ручных противотанковых гранатометов противник открывал огонь по нашим позициям близ населенного пункта Хутор Вильный, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".
Сегодня, 9 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения".
На оккупированной РФ грузинской территории Абхазии днем 9 января начались массовые протесты с требованием новых выборов. Действия оппозиционных митингующих привели к повреждениям имущества и пострадавшим.
В частности, несколько сотен людей собрались в центре Сухума, выломали дверь здания "администрации президента" и взяли его штурмом.
Фото и видео https://www.obozrevatel.com/abroad/v-abhazii-vspyihnul-protest-lyudi-shturmuyut-administratsiyu-prezidenta-foto-i-video.htm
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вроде это уже звучало раньше.