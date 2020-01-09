 С начала суток 9 января враг дважды нарушил перемирие, ранен один украинский воин, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "Стрелковое оружие враг применил по защитникам Павлополя, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток".

Из автоматических гранатометов и ручных противотанковых гранатометов противник открывал огонь по нашим позициям близ населенного пункта Хутор Вильный, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Сегодня, 9 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения".

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