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Все про:обстрел (8577) Донбасс (20404)

 С начала суток 9 января враг дважды нарушил перемирие, ранен один украинский воин, - штаб ООС

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "Стрелковое оружие враг применил по защитникам Павлополя, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток".

Из автоматических гранатометов и ручных противотанковых гранатометов противник открывал огонь по нашим позициям близ населенного пункта Хутор Вильный,  в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Сегодня, 9 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения".

Также читайте: Наемники РФ обстреляли из гранатометов позиции ОС в районе Хутора Вольный, потерь нет, - Минобороны

Источник: https://censor.net.ua/n3169045
 
 
 Топ комментарии
 
Как то давно не было новостей от Зе-зе из солярия или спортзала с его ухмылочкой по поводу раненых .
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Как то давно не было новостей от Зе-зе из солярия или спортзала с его ухмылочкой по поводу раненых .
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В Абхазии вспыхнул протест: люди взяли штурмом "администрацию президента".

На оккупированной РФ грузинской территории Абхазии днем 9 января начались массовые протесты с требованием новых выборов. Действия оппозиционных митингующих привели к повреждениям имущества и пострадавшим.
В частности, несколько сотен людей собрались в центре Сухума, выломали дверь здания "администрации президента" и взяли его штурмом.

Фото и видео https://www.obozrevatel.com/abroad/v-abhazii-vspyihnul-protest-lyudi-shturmuyut-administratsiyu-prezidenta-foto-i-video.htm
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Що толку те, що абхази там між собою владу ділять. Що, у нас такого немає.
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если идет война-значит кто то на ней наживается!
вроде это уже звучало раньше.
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Предлагаю привлечь на передовую севохо и рпц,может будет тол,а нет хоть порадуемся хорошим новостям!
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Два обстрела-один ранен.И так чуть ли не каждый день!На той стороне наши люди вольготно себя чувствуют.Один раз ******* так,чтобы скотов 50 зашкварилось и сразу бы притихли.Правда такой приказ отдать-это не то,что с новым годом поздравлять убийцу 13 000 украинцев.
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Какая разница кто стреляет? Главное что гибнут люди. Правда зеофилы?!
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Смерть клятим расіянсько-масковським окупантам!!!! палай у пеклі клята масковія!!!! Пораненному воїну України, скорішого одужання!!!
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