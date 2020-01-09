 Укроборонпром назначил руководителей двух заводов и компании "Укрспецэкспорт"

Об этом сообщает пресс служба концерна, передает Цензор.НЕТ.

"По результатам открытого отбора были назначены генеральные директора на два государственных предприятия: Завод имени В.А. Малышева и Завод 410 гражданской авиации, а также в компании "Укрспецэкспорт", - говорится в сообщении.

Как отмечается, генеральным директором ГК "Завод имени В.А. Малышева" стал Василий Крылас. Он работал на харьковских заводах "Электротяжмаш", "Харьковпродмаш", "Спецмаш" Украина", имеет большой опыт управления производственно-хозяйственной деятельности, организации и контроля производства, технического перевооружения предприятий.

Генеральным директором ГК "Завод 410 ГА" стал Алексей Попов. Он окончил Харьковский авиационный институт по специальности "Авиационные двигатели и энергетические установки", получил управленческое образование в сфере авиации во Франции (Aerospace Master of Business Administration, Тулуза и "аудитор системы менеджмента качества в аэрокосмической отрасли", Париж). Отмечается, что Попов также учился в канадском университете McGill, который входит в ТОП-100 лучших вузов мира. В Украине он работал на различных должностях отечественного предприятия, занимающегося производством и разработкой систем управления воздушных и космических судов.

Генеральным директором ГК "Укрспецэкспорт" стал Вадим Ноздря. Отмечается, что Ноздря является депутатом Киевского горсовета, где занимается жилищно-коммунальными вопросами.

"До назначения управлял активами международной группы компаний в Украине, занимался проектами слияния и поглощения. С июня 2017 возглавлял львовский проект строительства завода по переработке твердых бытовых отходов, финансируемого Европейским банком реконструкции и развития и международными фондами. К тому Ноздря пять лет работал в компании "Укрспецэкспорт", где обеспечивал выполнение внешнеэкономических контрактов на поставку и ремонт техники", - рассказали в Укроборонпроме.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рябошапка заменил группы прокуроров в уголовном производстве по хищениям в "Укроборонпроме"