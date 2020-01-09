 Укроборонпром назначил руководителей двух заводов и компании "Укрспецэкспорт"

Об этом сообщает пресс служба концерна, передает Цензор.НЕТ.
"По результатам открытого отбора были назначены генеральные директора на два государственных предприятия: Завод имени В.А. Малышева и Завод 410 гражданской авиации, а также в компании "Укрспецэкспорт", - говорится в сообщении.
Как отмечается, генеральным директором ГК "Завод имени В.А. Малышева" стал Василий Крылас. Он работал на харьковских заводах "Электротяжмаш", "Харьковпродмаш", "Спецмаш" Украина", имеет большой опыт управления производственно-хозяйственной деятельности, организации и контроля производства, технического перевооружения предприятий.
Генеральным директором ГК "Завод 410 ГА" стал Алексей Попов. Он окончил Харьковский авиационный институт по специальности "Авиационные двигатели и энергетические установки", получил управленческое образование в сфере авиации во Франции (Aerospace Master of Business Administration, Тулуза и "аудитор системы менеджмента качества в аэрокосмической отрасли", Париж). Отмечается, что Попов также учился в канадском университете McGill, который входит в ТОП-100 лучших вузов мира. В Украине он работал на различных должностях отечественного предприятия, занимающегося производством и разработкой систем управления воздушных и космических судов.
Генеральным директором ГК "Укрспецэкспорт" стал Вадим Ноздря. Отмечается, что Ноздря является депутатом Киевского горсовета, где занимается жилищно-коммунальными вопросами.
"До назначения управлял активами международной группы компаний в Украине, занимался проектами слияния и поглощения. С июня 2017 возглавлял львовский проект строительства завода по переработке твердых бытовых отходов, финансируемого Европейским банком реконструкции и развития и международными фондами. К тому Ноздря пять лет работал в компании "Укрспецэкспорт", где обеспечивал выполнение внешнеэкономических контрактов на поставку и ремонт техники", - рассказали в Укроборонпроме.
Постановление №3014-3057 от 24.12.2019.г. введено в действие.
Кратко суть: Вводится тариф за использование газораспределительных сетей, даже в случае не использования газа. Основание - нужны средства на поддержание инфраструктуры. Расчет предусматривает ежемесячную оплату. Кроме того рост тарифов заложен в размере 15%.
Как сообщали СМИ, летом 2019 года он претендовал на должность министре ЖКХ в правительстве Алексея Гончарука, однако министром не стал.
В 2008 году Ноздря стал основателем и генеральным директором ООО "Савик Шустер Студиос". С 2012 года работал гендиректором ООО "Истил-менеджмент", которое предоставляет консультационные услуги бизнесу.
В 2015 году был избран депутатом Киевсовета от "Самопомочі" в 23-м округе (Дарницкий район). После самороспуска киевской "Самопомочі" 11 сентября 2018 года вошел в депутатскую группу Сергея Гусовского "Киевская команда".
За первые дни января в Золотом (там где отвели войска) - уже убитые и 8 раненых. И обстрелы.
"Вернуться на позиции" войскам никто не приказал - хотя и президент и Пристайко ВРАЛИ 2 месяца назад, что "если что - наши войска легко займут оставленные позиции".
Зачем мы отступили в Золотом?
Такое ощущение, что мы это сделали затем, чтобы Зеля смог встретиться в нормандии со своим кумиром - а потом сделать ему новогодний подарок.
Отдать ВСЕХ беркутовцев-уб&йц майдановцев, около сотни терр@ристов-уб&йц - а в обмен оставить в российских тюрмах несколько сотен наших бойцов. И около сотни кырымлы.
Такой вот он, обмен "всех на всех",
Не все то золото, что блестит.
И не все что вам обещают зеленые - правда.
Вернее, ВСЕ что вам обещают зеленые - НЕправда.
Доказано их действиями.