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 Два мешка с телами убитых собак нашли на Сумщине, полиция начала уголовное производство

Мешки с телами убитых животных обнаружили на мусорной площадке в Шостке Сумской области. На телах собак - следы ножевых ранений.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Сумской области.

"Правоохранители осмотрели место происшествия и выяснили: в двух из четырех мешков находятся тела собак - на каждом из них имеются по одному ножевые ранения, что, очевидно, и стало причиной смерти животных", - сказано в сообщении.

Производство расследуют по ч.1 ст. 299 УК Украины (жестокое обращение с животными).

"Мы наладили коммуникацию и сейчас сотрудничаем с волонтерами одного из местных обществ по защите животных, - рассказал Сергей Каверсун, временно исполняющий обязанности начальника Шосткинского отдела полиции. - И призываем неравнодушных граждан сообщать в полицию по спецлинии "102" любую информацию, которая поможет в розыске злоумышленника, чтобы привлечь его к ответственности и не допустить подобного в дальнейшем".

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Помимо мешков с телами собак, в разных района Шостки обнаружили тела котов со следами насильственной смерти. По этому случаю открыто еще одно уголовное производство.

Источник: https://censor.net.ua/n3169043
 
 
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Секта какая-то. Если бросятся расследовать, то значит и наш самолет - побоку Нацполиции.
Пара малолеток "поигрались". Но за такое - лет по 15 надо давать. гнидота, беззащитных ножами резать? жаль я не видел этого хотя собак не оч. люблю...
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чем больше узнаю людей - тем больше нравятся собаки
Генриха Гейн (1797-1856)
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