 Два мешка с телами убитых собак нашли на Сумщине, полиция начала уголовное производство

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Сумской области.

"Правоохранители осмотрели место происшествия и выяснили: в двух из четырех мешков находятся тела собак - на каждом из них имеются по одному ножевые ранения, что, очевидно, и стало причиной смерти животных", - сказано в сообщении.

Производство расследуют по ч.1 ст. 299 УК Украины (жестокое обращение с животными).

"Мы наладили коммуникацию и сейчас сотрудничаем с волонтерами одного из местных обществ по защите животных, - рассказал Сергей Каверсун, временно исполняющий обязанности начальника Шосткинского отдела полиции. - И призываем неравнодушных граждан сообщать в полицию по спецлинии "102" любую информацию, которая поможет в розыске злоумышленника, чтобы привлечь его к ответственности и не допустить подобного в дальнейшем".

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Помимо мешков с телами собак, в разных района Шостки обнаружили тела котов со следами насильственной смерти. По этому случаю открыто еще одно уголовное производство.