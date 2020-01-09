 Активы VAB банка хотят продать в 5 раз дешевле реальной стоимости

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН.

Фонд гарантирования вкладов объявил торги по голландской модели аукциона на площадке ООО "Фьост Файненшиал Нетворк Юкрейн", на которых планирует продажу активов VAB банка. Об этом ФГВФЛ сообщил на своей странице. Лот состоит из 113 кредитов и 3 позиций дебиторской задолженности 61 юридического лица - предприятий агропромышленной отрасли, 59 из которых действующие. 90 кредитов находятся в залоге НБУ.

Лот состоит из следующих объектов:

- санаторий-профилакторий и обслуживающие здания в Ивано-Франковской области (общая площадь - 5001 кв. м, сумма обеспечения по договору - 443,5 млн грн);

- имущественный комплекс (АПК с сопутствующими объектами, площадь - 10 399 кв. м, сумма обеспечения - 335,3 млн грн), имущественный комплекс (площадь - 2783 кв. м, сумма обеспечения - 71,5 млн грн), производственная база (площадь - 768,7 кв. м, сумма обеспечения - 19,2 млн грн) в Ивано-Франковской области;

- коммерческая недвижимость площадью 22 893 кв. м в Черкасской области (сумма обеспечения - 81,9 млн грн)

- целостный имущественный комплекс общей площадью 29 230 кв. м в Ивано-Франковской области (сумма обеспечения - 39,4 млн грн)

- кондитерский цех площадью 580 кв. м в Ивано-Франковской области (сумма обеспечения - 27,9 млн грн).

Это аукцион на понижение, при объявленной начальной стоимости лота в 5,86 млрд грн его могут продать в пять раз дешевле - за 1,17 млрд грн. Именно такова объявленная минимальная стоимость продажи. Как показывает практика, большинство лотов на таких аукционах продается именно по минимальной цене - с дисконтом, который иногда доходит до 98-99% от первоначальной стоимости. Между тем государство может получить полный возврат долгов банка в объеме около 8 млрд грн, ведь экс-владелец "ВиЭйБи Банк" Олег Бахматюк неоднократно предлагал возврат долгов банка государству через механизм реструктуризации, но ответа на это предложение от НБУ и Фонда гарантирования вкладов до сих пор не получил.

Напомним, что осенью прошлого года НАБУ открыло так называемое дело Писарука-Бахматюка, которое касается получения рефинансирования НБУ VAB Банком во время финансово-экономического кризиса в Украине в 2014 году. Официальные выводы экспертиз оценки залогового имущества, выводы Фонда гарантирования вкладов физических лиц и заявления НБУ опровергают обвинения, публично выдвинутые НАБУ Олегу Бахматюку. Средства полученного рефинансирования были потрачены банком под жестким контролем НБУ и исключительно на выплаты вкладчикам, что опровергает обвинения НАБУ в будто бы нецелевом использовании стабилизационного кредита НБУ, а сам экс-владелец банка никогда не возражал против возвращения долгов банка и сам выступал инициатором выплат кредита по согласованной с государством процедуре.