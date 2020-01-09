EN|RU|UK
Темы дня: Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Политика Украины
  490  14
Материалы по теме:
Все про:авиакатастрофа (1159) Зеленский (4202) Иран (616) Роухани Хасан (1)

 Президент Ирана Рухани пообещал Зеленскому предоставить украинским экспертам доступ к данным расследования крушения самолета МАУ

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Исламской Республики Иран Хасаном Рухани.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Глава Украинского государства выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Ирана в результате катастрофы самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Тегеране.

Зеленский отметил, что украинская сторона уже начала работу, приобщившись к расследованию причин катастрофы. "Надеюсь на ваше содействие в проведении прозрачного, всестороннего и объективного расследования для скорейшего установления обстоятельств этого трагического события", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Иран пригласил представителей других стран к расследованию катастрофы украинского самолета

Иранская сторона заверила в полном взаимодействии для проведения объективного расследования и установления причин трагедии. Рухани отметил, что Иран будет предоставлять группе украинских экспертов оперативный доступ ко всем необходимым данным.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Также читайте: "На двигателях нет следов пожара", - информация о работе государственной комиссии по расследованию обстоятельств гибели украинского "Боинга" в Тегеране на 14.00

Источник: https://censor.net.ua/n3169040
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Настолько презирают Оманского осла, что даже за труд никто не счел взять телефон и позвонить ему выразить сочувствие. Никто и зоувут его никак в мировой политике. К сожалению тоже само и об Украине после Порошенко можно сказать(( Что вы выбрали уроды поверив « Брата убил и съел» « Свинарчуки крадут» .. А то что уже Бене простили и выплатили Бог знает сколько из бюджета уже никого не волнует потому что зомбоящик об этом не говорит((( Сколько еще осталось быть Украине благодаря вам идиотам??!!
 показать весь комментарий
 
 
Петр Алексеевич , да не переживайте так , язву желудка к диабету приобретете. Всех денег не заработаешь...
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Чего предоставлять, если он развернулся, и упал. Кацапов давайте обвиним. Когда сами рас..здяи...
 показать весь комментарий
 
Це так, люду очі замулить. На самому разі там усе набагато складніше та плачевніше. Навіть уявити страшно.
 показать весь комментарий
 
 
Короче Беня, не отвертится, а вместе с ним и все мы. Ведь он привык, чтоб другие платили, тем более свой бубочка на подхвате есть.
 показать весь комментарий
 
 
Наверно неприятно, когда с клоунами по клоунски обращаются.
 показать весь комментарий
 
 
Що б відволікти люд від насущної проблеми, треба деякий акт; а-ла теракт, катастрофа, форс-мажор, то що... І у цьому руслі трабли влади сплинуть, як крига по весні. А керованич знову в рейтингі та на коні...
***** ЗЕлене...
 показать весь комментарий
 
 
Оманскому ослу кроме обещаний никто и ничего не дает...а обещанного как известно три года ждут...
 показать весь комментарий
 
 
ага, так і повірили, що нададуть... Нададуть касапам - а скажуть, що Україні...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх