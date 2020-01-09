EN|RU|UK
Темы дня: Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Происшествия
  2539  18
Материалы по теме:
Все про:авиакатастрофа (1159) Иран (616) МАУ (99)

 Стюардесса Статник с разбившегося в Тегеране самолета МАУ не звонила родителям, - сестра

Бортпроводница Екатерина Статник не звонила родным во время аварии самолета "Боинг 737". Об этом рассказала ее старшая сестра Ольга в комментарии журналисту местного издания.

Как передает Цензор.НЕТ,  аудио разговора в распоряжении ВВС News Украина.

Самолет украинской авиакомпании МАУ упал вблизи Тегерана утром 8 января. Погибли все 176 человек, находившихся на борту самолета. Среди них была и стюардесса Екатерина Статник.

По словам ее старшей сестры Ольги Статник , у отца и так больное сердце, а мама узнала обо всем из новостей: "Это утро я не забуду никогда. Мы ее очень любили. Я так боялась ее потерять. Напишите об этом, пусть все знают. Она была такой хорошей, она - просто ангел. Я не верю в то, что произошло".

Читайте на "Цензор.НЕТ": К расследованию крушения украинского самолета в Иране готова присоединиться ІCАО

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Источник: https://censor.net.ua/n3169038
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
про то что стюардесса не звонила никуда во время аварии, потому что в самолете принято включать "авиарежим" на телефоне. искрене Ваш, Капитан Очевидность )))

З.Ы. реально какая то тупейшая новость.
 показать весь комментарий
 
о! ше версія - забули виключити мобілки, а в смартфонах самсунґ одночасно загорілись всі акумулятори
 показать весь комментарий
 
Ранее было чье-то сообщение что она якобы звонит и говорит: «по нам стреляют»
 показать весь комментарий
 
а шо з арихметикою?
Погибли все 176 человек, находившихся на борту самолета Источник: https://censor.net.ua/n3169038
На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли Источник: https://censor.net.ua/n3169038
 показать весь комментарий
 
 
#а_какая_разніца - це спитайте у того ОДНОГО, шо "плюс/мінус"
 показать весь комментарий
 
какаято чихарда целый день.. "Погибли все 176 человек" и "На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа" кто был 177м не человеком ?
 показать весь комментарий
 
Лишнее подтверждение того что все произошло очень быстро, от взрыва.
 показать весь комментарий
 
 
але ж там на відєо летіло та горіло, а не розліталось
 показать весь комментарий
 
очень быстрое возгорание ВСЕГО самолета одновременно, так что никто не успел опомниться! Только взрыв.
 показать весь комментарий
 
какие же вы гнусные и ничтожные - все те фейкометчики, которые распространяют свои фантазии в виде версий, что должны чувствовать родственники погибших после такого?
 показать весь комментарий
 
 
Повідомляли, що дзвінок був батькам, а не сестрі. Навіщо гадати: дзвонила, не дзвонила? Якщо дзвонила, то у телефонного оператора є архів, який можна перевірити.
 показать весь комментарий
 
 
В РФ целіе кладбища сирот ихтамнебіло, жены и матеря отказались после общения с спецслужбами. Так шо верить сестре не стоит, она может "забыла" это факт...И я не включал режим авиаполета...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх