 Стюардесса Статник с разбившегося в Тегеране самолета МАУ не звонила родителям, - сестра

Как передает Цензор.НЕТ, аудио разговора в распоряжении ВВС News Украина.

Самолет украинской авиакомпании МАУ упал вблизи Тегерана утром 8 января. Погибли все 176 человек, находившихся на борту самолета. Среди них была и стюардесса Екатерина Статник.

По словам ее старшей сестры Ольги Статник , у отца и так больное сердце, а мама узнала обо всем из новостей: "Это утро я не забуду никогда. Мы ее очень любили. Я так боялась ее потерять. Напишите об этом, пусть все знают. Она была такой хорошей, она - просто ангел. Я не верю в то, что произошло".

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.