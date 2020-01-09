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Все про:Газпром (3001) Лукашенко (1759) нефть (1469) Россия (74707)

 75 лет Великой Победы, а "Газпром" на Беларуси зарабатывает в 3 раза больше, чем на Германии, - Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко возмутился тем, что Россия устанавливает для его страны высокие цены на нефть, и пригрозил отказаться от углеводородов из РФ.

Белорусский лидер разразился эмоциональной речью на церемонии вручения премии "За духовное возрождение". Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на государственное информагентство РБ "БЕЛТА".

"75 лет Великой Победы. Все горлопаним где только возможно - и в России, и в Беларуси. Но "Газпром" сегодня на Беларуси зарабатывает в три раза больше, чем на Германии. Это нормально? Это ненормально", - заявил Лукашенко.

По его словам, Россия хочет продавать Беларуси нефть по ценам выше мировых.

"Где такое видано? Поэтому я и отказался от такой нефти и прямо заявил: если не будет поставок по мировой цене из России, мы найдем эту нефть в другом и месте. Что мы и делаем. И нашли", - сказал президент Беларуси.

Читайте на Цензор.НЕТ: РФ согласилась доставить в Беларусь партию нефти

"Когда мы в 2011 году шли на продажу "Белтрансгаза", была жесткая договоренность, что за пять лет мы выйдем на внутрироссийскую цену по газу. Кто-то это забыл, я помню. Поэтому настаиваю, чтобы это было реализовано", - добавил Лукашенко.

При этом он отметил, что "свистопляски и переговоры" между руководством двух стран могут проходить по-разному, но "россияне - наши люди, братья, которые всегда готовы подставить нам плечо в трудную минуту".

Также на Цензор.НЕТ: Когда РФ начала "собачиться" с Украиной из-за газа, я сказал, что еще "неизвестно, что будет дальше", - Лукашенко пригрозил Путину поиском альтернативных поставщиков

Источник: https://censor.net.ua/n3169034
 
 
 Топ комментарии
 
75 років пройшло, а вони усе носяться із тією війною...
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Лох, трубу продал. Теперь теряйся 😂
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Белоруские мыши кололись и плакали, плакали и кололись, но продолжали жрать кацапский кактус...
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умница учись у витренко
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Грозиться не значит отказаться. На этом построена вся политика Лукашенко.
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75 лет Великой Победы

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Вата бульбашская,это таким баранам-совкам ватным 75 байку втюхивали про вяликую пабеду.Неуж-то поверил? 75 лет Великой Победы, а "Газпром" на Беларуси зарабатывает в 3 раза больше, чем на Германии, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 4758 Почему пабядители живут уже 75 лет хуже чем "пабижденные"?
Ось така оказія.... 75 лет Великой Победы, а "Газпром" на Беларуси зарабатывает в 3 раза больше, чем на Германии, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 4758
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Избиратели 🤡🤢 членограя ,Моники не лучше !
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А как насчет избирателей лживого барыги-коррупционера Порошенко?
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Кацап, а ти избиратель гебнявого жулика Пуйла или ти фашистика Жирика предпочитаешь?
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Я не имею к РФ ни малейшего отношения, порохобот.
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А что такое, порохобот? Не нравится правда о том, кем является твой работодатель?
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Да ти шо! А срешь тут как по лубянской методичке! Так с какой ти України, можешь сказать?
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Да-да, конечно. Для порохоботов любой, кто не согласен с барыгой и критикует барыгу, автоматически становится "агентом Кремля".
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Смотри кацап как ти палишься, я ведь словом о Порохе не обмолвился, а ти уже по методичке закукарекал! А когда спросил где ти живешь, сразу жопой завилял. Телефончик дать можешь?
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Великая победа по кацапски, ето разжечь мировую войну, а потом тушить ее своими трупами!
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Почему же 75 лет? Лет 400, с момента, так сказать, основания.
Остальное - в точку.
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Не срать тебе на кацапов, почему мы живем хуже их. Почему у русских зарплаты в 2 раза больше. И я должен работать в Китае, а не на родине.
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Лох, трубу продал. Теперь теряйся 😂
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ммм, там ефрейтором был этот чудак.
но я фильм видел - там разносщик депеш = почти смертник. героизм короче + было шо кушал с друзьями и типо(так говорят) шо ему в голове типо ("сказали" - беги) и вот имеем то что есть. и таких случаев я насчитал(везде) кучу. то есть, греки чет знали(типо "мойры" и т.д.)
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можно было резко послать Пуцю. .... а теперь мы все вляпались.... в Украины есть хотя бы АЭСы., есть шанс высрать: ээээ защищай. а если нет то будет как в сериале....
И ведь защитят(озабоченностью бин)
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Белоруские мыши кололись и плакали, плакали и кололись, но продолжали жрать кацапский кактус...
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75 років пройшло, а вони усе носяться із тією війною...
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Какая связь между войной 75 лет назад и ценами на нефть? У тебя "независимая" страна - нефти в мире полно. Нашёл - молодец. А хочешь нефти как на Расеи, так входи в состав Расеи, всё логично. Халявы больше не будет. Нет денег у друга-*****. Были, но кончились.
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та ладно, он хитрый. настолько что уже на бутылку садится)
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Он хитрый, спору нет. Но у меня ощущение, что последнее время он просто на эмоциональном уровне раздражает *****. И началось всё с непризнания Крыма расейским.
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Так пусть кацапье за транзит платят по мировой цене, и за базы военные тоже....
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Ну, русские ему плечо то подставят. Так оно и зовется- "бросок через плечо"...
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Лукашенко даже за 25 лет пребывания на высшем государственном посту так и остался колхозным косноязычным долбаком, не способным связать два-три предложения:

вот они, плоды "лучшего в мире советского образования" :

этот долбак закончил советскую 10-летку, исторический факультет советского ВУЗа, экономический факультет Академии, но так и остался безграмотным быдлом, толком не знающим ни одного языка: ни русского, ни беларуского.
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А чем лучше Зеленский?
Лука хоть без суфлера киздит.
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Речь идёт о тупом косноязычии конкретного совкового физлица Лукашенко, у которого два совковых высших образования, 25 лет пребывания на высшей государственной должности, но в итоге этот совково-колхозный долбак так и не умеет говорить ни по-русски, ни по-беларуски.

Причём тут какой-то Зеленский, когда речь о пещерном уровне совкового "высшего" образования ?
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Добре, що кацапи першу світову програли, а то і з нею теж би досі носились....
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шкода.
шоб Людендорф не замутив того що було....
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Зато швидко забули кацапи як їх монголотатари 200 років жучили у всі дірки. 75 лет Великой Победы, а "Газпром" на Беларуси зарабатывает в 3 раза больше, чем на Германии, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 234 Навіть не згадують.
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З огляду на те, у якій розрусі поза МКАДом вони до сих пір живуть, - другу світову вони також профукали.
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Вспомнился почему-то анекдот:
Наше время, сидят рыбаки, ловят рыбу и тут всплывает старая подводная лодка. Открывается люк, из нее показывается дед и спрашивает, кончилась ли война. Рыбачки решили пошутить и сказали что нет. Дед с тяжелым вздохом, закрывая люк, говорит-"Проклятый Бисмарк!"
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молчи Лука... на Беларуси зарабатывает, а в Украине убивает...
такова современная раша... приватизировавшая и саму Победу, доведя этот символ до абсурда и победобесия
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Пусть Лука трижды узурпатор и сволочь, но, то так он отстаивает интересы своей страны - нашим президентам стоило бы поучиться. Шо прошлым, шо нынешнему...
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Хоча в Украіні перші три теж були украми
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Я бы перефразировал ваш коммент.
Потому шо президент Беларуси - патриот своей страны, в первую очередь, а потом он уже узурпатор власти и тиран. А у нас в Украине с президентами всё наоборот.
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Не хрена селе отстаивает! Сдал Белорусь гебнявим, уничтожил оппонентов и возродил совок. Охреннений несменяемий отстаиватель!
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Это да- когда туда наехало чурбанье - батька просто вывел патрули омона на улицы и в 3 дня всех черномазых депортировал нахрен ....
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Торгується. Не влаштовує його посада спікера в СОГ.
Але кацапи кажуть що Білорусь не така вже й велика, тому прем'єр-міністром замість Мєдвєдєва буде Зеленський. Тим більше він найпопулярніший політик РФ.
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Он бы еще Монголо-татарское нашествие вспомнил. В Московском улусе не поймут.
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75 лет Великой Победы, а "Газпром" на Беларуси зарабатывает в 3 раза больше, чем на Германии, - Лукашенко

Не нужно было связываться с россией и все было бы нормально.
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Ну так дедывоевали, а ты, дурень усатый, свою ГТС сдал без боя, а теперь варежку открыл. Раньше, мудило, надо было думать.
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Нашилюдимишебраття , й що ж ти плакаєшь ? Підставь плечо та розсунь поширше булки
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Хуже войны с Россией может быть только дружба с Россией.
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75 лет Великой Победы, а "Газпром" на Беларуси зарабатывает в 3 раза больше, чем на Германии



Бугага, хавайте скрепьі совки)))
Кто так и не понял, почему сдох совок, с єтим и починет)))
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А где этот кацапский литвин под белорусским флагом? А ну,подставь плечо,*******!
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Блин, отрываешь меня от прослушивания Моцарта. Думаю, Батька разрулит ситуацию, таких президентов поискать... 75 років Великої Перемоги, а "Газпром" на Білорусі заробляє втричі більше, ніж на Німеччині, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 7461
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Не называй Моцартом миску для корма собак! По делу говори,кацапчик!
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"Вяликая победа" - это у кацапов. Для остальных стран это трагедия.
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Как окончание войны может быть трагедией? Ты совсем сбрендил?
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если 2 оккупанта подрались на твоей территории, потом "пабедитель" тебя оккупировал - это праздник, по-твоему?
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Окончание войны для нормальных людей праздник, для тебя - не уверен.
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Так ви сралинисти били нормальние, пествуя и ручкаясь с Гитлером, когда Европа кровью обливалась?
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Трагедия в том что русня ету войну развязала, а расхлебивать пришлось всем!
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луке не откажешь в логике, сегодня National Static Electricity Day.
Но "Газпром" сегодня на Беларуси зарабатывает в три раза больше, чем на Германии. Это нормально? Это ненормально.от так.
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которые всегда готовы подставить нам плечо в трудную минуту".
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На фоне перемирия США с Ираном , - вполне реальный посыл своему восточному брату . ) .
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Удивительно , но это факт . Лукашенку 25 лет удаётся лавировать между капельками дождя ... . )
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и что от этого Беларусь выиграла? Законсервированный совок, экономику завязанную на российской нефти? Высокий уровень жизни?
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Da tam sovok,u nix 3 celoveka tuze rabotu delajet kak zdes 1.Jest gostinicy gde napisano ************ personal za to straf ili daze tiurma 3 goda.Tam rabotajet takoj personal sto neoskorbyt ocen trudno 75 років Великої Перемоги, а "Газпром" на Білорусі заробляє втричі більше, ніж на Німеччині, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 9733
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Власть самодержащих народ . Всё время подтягивающий уровень жизни под братов росиян ... . До речі , Євросоюз спростив видачу віз громадянам Білорусі , здається , ця інфа була ще вчора в новинах .
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""россияне - наши люди, братья, которые всегда готовы подставить нам плечо в трудную минуту".Источник: https://censor.net.ua/n3169034" - ДУРЕНЬ ДУМКОЮ БАГАТІЄ
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в душе и мозгами, Лукашенко всё тот же председатель колхоза "в мятой рубашке и с немытыми руками" (это фигура речи)..
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в следующей Мировой, воюйте Лука за Германию...., а не за лапотников....
Урок вам...
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"россияне - наши люди, братья, которые всегда готовы подставить нам плечо в трудную минуту". Источник: https://censor.net.ua/n3169034
Странный ты Лука ,, ну вот же они вам и подставили - плеЧО , теперь возмущаешся ЧО !? 75 лет Великой Победы, а "Газпром" на Беларуси зарабатывает в 3 раза больше, чем на Германии, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 1826 .
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Это Лукашенко еще с ******** из Нафтогаза не знаком.
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Лука еще не созрел, если он до сих пор считает мокшан ,,братьями, готовыми подставить плечо,, Эти ,,братья,, всегда готовы подставить ногу, а при удобном случае - приставить нож к горлу
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когда слышу про "великою победу" становится и смешно, и грустно...до сих пор не могу уяснить ее величие. понимаю, что без америки она была невозможной. в америке ни кичи ни спеси, все чинно и скромно... никакого победобесия.
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А чем еще козлорилим гордится? Только свими потерями и тем что трупами врага умеют заваливать.
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У совкодрочеров была своя война, с кем - непонятно. То ли с монголами то ли с финами или поляками. Непонятно кого они там победили, но как жили в дерьме, так и сейчас живут
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75 лет Великой Победы, а "Газпром" на Беларуси зарабатывает в 3 раза больше, чем на Германии, - Лукашенко
Таково оно «дружить» и быть «братьями» с мордором.
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Ну хоч з Україною все нормально.Заробляють ті,що треба.
75 років Великої Перемоги, а "Газпром" на Білорусі заробляє втричі більше, ніж на Німеччині, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 9039
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