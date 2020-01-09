 75 лет Великой Победы, а "Газпром" на Беларуси зарабатывает в 3 раза больше, чем на Германии, - Лукашенко

Белорусский лидер разразился эмоциональной речью на церемонии вручения премии "За духовное возрождение". Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на государственное информагентство РБ "БЕЛТА".
"75 лет Великой Победы. Все горлопаним где только возможно - и в России, и в Беларуси. Но "Газпром" сегодня на Беларуси зарабатывает в три раза больше, чем на Германии. Это нормально? Это ненормально", - заявил Лукашенко.
По его словам, Россия хочет продавать Беларуси нефть по ценам выше мировых.
"Где такое видано? Поэтому я и отказался от такой нефти и прямо заявил: если не будет поставок по мировой цене из России, мы найдем эту нефть в другом и месте. Что мы и делаем. И нашли", - сказал президент Беларуси.
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"Когда мы в 2011 году шли на продажу "Белтрансгаза", была жесткая договоренность, что за пять лет мы выйдем на внутрироссийскую цену по газу. Кто-то это забыл, я помню. Поэтому настаиваю, чтобы это было реализовано", - добавил Лукашенко.
При этом он отметил, что "свистопляски и переговоры" между руководством двух стран могут проходить по-разному, но "россияне - наши люди, братья, которые всегда готовы подставить нам плечо в трудную минуту".
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Вата бульбашская,это таким баранам-совкам ватным 75 байку втюхивали про вяликую пабеду.Неуж-то поверил? Почему пабядители живут уже 75 лет хуже чем "пабижденные"?
Ось така оказія....
Остальное - в точку.
но я фильм видел - там разносщик депеш = почти смертник. героизм короче + было шо кушал с друзьями и типо(так говорят) шо ему в голове типо ("сказали" - беги) и вот имеем то что есть. и таких случаев я насчитал(везде) кучу. то есть, греки чет знали(типо "мойры" и т.д.)
И ведь защитят(озабоченностью бин)
вот они, плоды "лучшего в мире советского образования" :
этот долбак закончил советскую 10-летку, исторический факультет советского ВУЗа, экономический факультет Академии, но так и остался безграмотным быдлом, толком не знающим ни одного языка: ни русского, ни беларуского.
Лука хоть без суфлера киздит.
Причём тут какой-то Зеленский, когда речь о пещерном уровне совкового "высшего" образования ?
шоб Людендорф не замутив того що було....
Наше время, сидят рыбаки, ловят рыбу и тут всплывает старая подводная лодка. Открывается люк, из нее показывается дед и спрашивает, кончилась ли война. Рыбачки решили пошутить и сказали что нет. Дед с тяжелым вздохом, закрывая люк, говорит-"Проклятый Бисмарк!"
такова современная раша... приватизировавшая и саму Победу, доведя этот символ до абсурда и победобесия
Потому шо президент Беларуси - патриот своей страны, в первую очередь, а потом он уже узурпатор власти и тиран. А у нас в Украине с президентами всё наоборот.
Але кацапи кажуть що Білорусь не така вже й велика, тому прем'єр-міністром замість Мєдвєдєва буде Зеленський. Тим більше він найпопулярніший політик РФ.
Не нужно было связываться с россией и все было бы нормально.
Бугага, хавайте скрепьі совки)))
Кто так и не понял, почему сдох совок, с єтим и починет)))
Но "Газпром" сегодня на Беларуси зарабатывает в три раза больше, чем на Германии. Это нормально? Это ненормально.от так.
Урок вам...
Странный ты Лука ,, ну вот же они вам и подставили - плеЧО , теперь возмущаешся ЧО !? .
Таково оно «дружить» и быть «братьями» с мордором.