 К расследованию крушения украинского самолета в Иране готова присоединиться ІCАО

Об этом говорится в заявлении, размещенном на официальном сайте ІCАО, передает Цензор.НЕТ.
"ІCАО находится на связи с привлеченными государствами и поможет им, как только получит такое обращение", - отмечается в документе.
В организации также призвали отказаться от любых спекуляций относительно возможных причин аварии до завершения профессионального расследования.
"Руководство ІКАО подчеркивает важность избежания спекуляций о причинах трагедии до получения выводов расследования в соответствии с Приложением № 13 Конвенции о международной гражданской авиации", - отметили в организации.
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
в облаках превратился в кровавый цветок
это все совпадение.. все совпадение..
в этот день запустили... турецкий поток
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в терминале встречали без лиц привидения
губы тихо шептали.. дочурка.. сынок
это все совпадения, все совпадения
в этот день запустили турецкий поток
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и смеются одни, газ качая по трубам
и с надеждой в груди спать идут по ночам,
и рыдают другие, качаясь над трупом,
голосами дурными зовут палача
безопасным ремнем обнимая сиденье
кто-то спал, кто-думал о чем-то в тот миг
это все совпадение.. все совпадение...
написали в то утро ведущие СМИ..........