 Департамент "Укрзализныци" купил газ на 18 млн грн в обход тендеров, компания начала расследование

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныцы", передает Цензор.НЕТ
"Департамент экономической и информационной безопасности в декабре прошлого года начал служебное расследование факта закупки структурным подразделением компании природного газа на основании счетов без тендерных процедур и заключенных договоров. Исследуются обстоятельства проведения этих платежей, причины, устанавливаются ответственные лица", - говорится в сообщении.
Отмечается, что виновных в проведении непрозрачной закупки газа привлекут к ответственности. Вместе с тем, "Укрзализныця" осуществит проверку всех закупок газа, проведенных в 2019 году.