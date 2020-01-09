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Все про:расследование (2632) тендер (585) Укрзализныця (1777)

 Департамент "Укрзализныци" купил газ на 18 млн грн в обход тендеров, компания начала расследование

"Укрзализныця" начала служебное расследование из-за того, что один из департаментов купил газ более чем на 18 млн гривен в обход тендерных процедур.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныцы", передает Цензор.НЕТ

"Департамент экономической и информационной безопасности в декабре прошлого года начал служебное расследование факта закупки структурным подразделением компании природного газа на основании счетов без тендерных процедур и заключенных договоров. Исследуются обстоятельства проведения этих платежей, причины, устанавливаются ответственные лица", - говорится в сообщении.

Отмечается, что виновных в проведении непрозрачной закупки газа привлекут к ответственности. Вместе с тем, "Укрзализныця" осуществит проверку всех закупок газа, проведенных в 2019 году.

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Источник: https://censor.net.ua/n3169029
 
 
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опять и снова и снова и поять и опять Порошенко будет виноват ...
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эта свыня так нас-рала, что еще долго вонять будет
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так, теперь теперь понятно откуда у бородатой девочки сырожи зарплата в 600к
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Да им плевать на законы. Законы у нас для простых смертных. Если президент плюёт на законы, то что им? Ну что , 73% баранов, выбрали?Вот только за державу обидно. Так всё просрали. Думайте , бараны, зачем Медведчук на своём самолёте в Оман летал?
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серОжа лещ свои шаловливые ручонки приложил...не просто так его туда назначили...
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