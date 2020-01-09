 Инфляция в 2019 году в Украине замедлилась до 4,1%, - Госстат. ИНФОГРАФИКА

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Государственной службы статистики..
Потребительские цены в декабре 2019р. по сравнению с ноябрем 2019р. снизились на 0,2%, за год в целом выросли на 4,1%.
Базовая инфляция в декабре 2019р. по сравнению с ноябрем 2019р. составила -0,3%, за год в целом - 3,9%.
На потребительском рынке в декабре цены на продукты питания и безалкогольные напитки в целом не изменились. При этом на 2,4-0,5% снизились цены на мясо птицы, рис, сахар, фрукты, подсолнечное масло, рыбу и продукты из рыбы, макаронные изделия. В то же время на 1,7-0,3% подорожали молоко, сметана, сало, сыры, овощи, яйца, масло, говядина, хлеб.
Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,8%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,6%.
Одежда и обувь подешевели на 3,4%, в частности, одежда - на 3,5%, обувь - на 3,3%.
Снижение цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 2,3% произошло в основном за счет снижения цен на природный газ на 11,2%.
Цены на транспорт в целом снизились на 0,8% из-за удешевления автомобилей на 2,6% и топлива и масел на 1,2%.
сталинуЗеленскому за наше счастливое детство!
Як я сміявся- цього не передати.
если б "пакращення" было только для зележопых мудаков - то проблем бы не было.
- рост промпроизводства - это всем хорошо
- падение промпроизводства - это всем плохо.
тут не нужно колупаться в жопе зеленого ишака и выискивать "позитив" - ТОЛЬКО ДИНАМИКА ПРОМПРОИЗВОДСТВА - И НИЧЕГО БОЛЬШЕ.
При Порохе был рост.
При зелупе - падение.
Все.
Помимо втирания росы громко повторяем "халва!халва!халва!" пока во рту не станет сладко.
😳
бумеранг, знаешь ли...
Ну а на Пояркова стоит посмотреть разок.Ну так, ради антиресу,как там у дурдоме идийоты поживають.
https://apostrophe.ua/news/politics/government/2020-01-09/nacsovet-proverit-kanal-poroshenko-izza-oskorblenij-zelenskogo-video/185109
Вот предупреждают,предупреждают людей,что избыток сахара вреден для здоровья.Не верят.А зря.Посмотрите на Пояркова,поймете.Мозг его изъеден диабетом.
Компании будут закрываться, люди окажутся на улицах, и снова усилится трудовая миграция.
По итогам декабря 2019 года Национальный банк пополнил свои золотовалютные резервы на $2,9 млрд. Это рекордный прирост за прошлый год, и обеспечили его, по версии самого НБУ, - поступления от отечественного экспорта (в первую очередь от аграриев) и покупателей внутренних гособлигаций (ОВГЗ).
Об этом говорится в сегодняшнем сообщении на персональном сайте нардепа из фракции «Слуга народа» Александра Дубинского.
Сейчас выслушаем соевую ботоферму, точную копию кацапской
И какие такие 'найдорожчі курорти'?
Я наоборот написала, что именно Оман таковым не является. И отдыхать в тех же ОАЭ лучше.
Оман- дорогой страной стал после того, как в нем побывал Зеленский? Для придания видимости того, что он якобы 'транжира'.
Но Оман -это пустыня бывшая с лысыми чёрными горами и жарищей невыносимой даже в январе, по крайней мере я его таким увидела.
А была я там проездом после Индии.
По поводу путешествий. У нас есть группа в Вайбере, где выискиваются лучшие и самые дешевые предложения, билеты и отели , экскурсии, и потом всей толпой с детьми едем в разные страны. Это очень весело , круто и дёшево. Так что, не все то хорошо, что дорого. И наоборот.
Що ви таке кажете?!
К счастью, порошенко уже никто и звать его никак.
Як гадаєте, що я думаю про вашого кумира?
І скажіть, наскільки знизилися ціни в магазинах?
Поэтому у меня нет никаких кумиров. Просто не люблю, когда на нового президента возводят напраслину за то, что он не совершал
ибо при 9,8% про Порохе цены были существенно ниже, чем при 4 % при зелупе.