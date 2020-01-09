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 Инфляция в 2019 году в Украине замедлилась до 4,1%, - Госстат. ИНФОГРАФИКА

По итогам 2019 года уровень инфляции в Украине сократился до 4,1%. В 2018 году он составлял 9,8%.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Государственной службы статистики..

Потребительские цены в декабре 2019р. по сравнению с ноябрем 2019р. снизились на 0,2%, за год в целом выросли на 4,1%.

Базовая инфляция в декабре 2019р. по сравнению с ноябрем 2019р. составила -0,3%, за год в целом - 3,9%.

На потребительском рынке в декабре цены на продукты питания и безалкогольные напитки в целом не изменились. При этом на 2,4-0,5% снизились цены на мясо птицы, рис, сахар, фрукты, подсолнечное масло, рыбу и продукты из рыбы, макаронные изделия. В то же время на 1,7-0,3% подорожали молоко, сметана, сало, сыры, овощи, яйца, масло, говядина, хлеб.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,8%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,6%.

Одежда и обувь подешевели на 3,4%, в частности, одежда - на 3,5%, обувь - на 3,3%.

Снижение цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 2,3% произошло в основном за счет снижения цен на природный газ на 11,2%.

Цены на транспорт в целом снизились на 0,8% из-за удешевления автомобилей на 2,6% и топлива и масел на 1,2%.

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Инфляция в 2019 году в Украине замедлилась до 4,1%, - Госстат 01

Источник: https://censor.net.ua/n3169027
 
 
 Топ комментарии
 
Мені сьогодні одна зебілка- агітатором від Зєлі працювала- заявила дослівно: Лутше вже вернуть Порошенка, бо вже і хліба купить дітям ні за шо!;
Як я сміявся- цього не передати.
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Татьяна, ви писали що при Порошенку літали найдорожчими курортами світу. Зараз ви мабуть ті курорти просто купляєте?
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Прочитав, та теж розплакався. Треба дати жінці та друзям прочитати. Плакати краще разом
😳
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Не вранье, просто по нашим госбумагам 9%, не водном государстве такого нет. К нам течет инвалюта, и от ее переизбытка гривна растет. А что дальше? Чем все отдавать. Производство падает, связи с русскими рушатся, причем уже по их инициативе. Ибо они от нас шарахаются. Сколько можно. Европе наши товары не нужны. Бардак.
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Спасибо таварищу сталину Зеленскому за наше счастливое детство!
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Мені сьогодні одна зебілка- агітатором від Зєлі працювала- заявила дослівно: Лутше вже вернуть Порошенка, бо вже і хліба купить дітям ні за шо!;
Як я сміявся- цього не передати.
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то такое... Шкурные вопросы её прижали, если бы она ещё понимала почему так случилось.
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смішно. Ціни будуть рости, хоч би сам Ісус став президентом України. Але ви напевне пишете для таких же недалеких як ваша знайома
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кацахол, а тебе не кажется, что оскорблять кого либо из за его позиции - это ненормально? тем более, что речь идет о женщине.
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цимус в том, что из-за этой позиции херово всем.
если б "пакращення" было только для зележопых мудаков - то проблем бы не было.
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А раньше всем типа было очень хорошо. Кончайте сказки рассказывать!
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батенька,
- рост промпроизводства - это всем хорошо
- падение промпроизводства - это всем плохо.

тут не нужно колупаться в жопе зеленого ишака и выискивать "позитив" - ТОЛЬКО ДИНАМИКА ПРОМПРОИЗВОДСТВА - И НИЧЕГО БОЛЬШЕ.
При Порохе был рост.
При зелупе - падение.
Все.
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Из-за таких 🤢🤡💩🐸🐏🐑 дешевых предателей про…ли все достижения ,гордость и уважение к Украине
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Якби такі, як Корчинський не воювали в 90-х на боці русні, в нас би і війни не було.
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Звідки ви такі "розумні" повилазили...
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Зелебобики, усложняем упражнение.
Помимо втирания росы громко повторяем "халва!халва!халва!" пока во рту не станет сладко.
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Пам'ятаю стояв на минулих вихідних біля відділу побутової хімії, чоловік десь 60-70 років стояв з кошиком і поруч його дружина приблизно того ж віку. Ця жінка взяла спочатку якийсь дешевий засіб для миття посуду, хотіла покласти у кошик, чоловік рукою її зупиняє і каже "що робиш рідна, Зеленський же корупцію подолав, пенсії підняв", вона посміхнулася, згадавши про це і взяла вже дорогу пляшку. Чесно, розплакався. Як ці люди страждали при Порошенку, не передати словами, але в останні місяці вони розквітли, як прекрасні тюльпани. І все завдяки уряду, завдяки нашому лідеру.
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Прочитав, та теж розплакався. Треба дати жінці та друзям прочитати. Плакати краще разом
😳
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Порохоботы теперь будут радоваться любому негативу.
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так у вас же научились - на себя и пеняйте.
бумеранг, знаешь ли...
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Да они просто радуются,как тот полоумный Поярков на Прямом.Просто инфляция 4,1 %-это позитив,в отличии от Пециных 9,8 %.
Ну а на Пояркова стоит посмотреть разок.Ну так, ради антиресу,как там у дурдоме идийоты поживають.
https://apostrophe.ua/news/politics/government/2020-01-09/nacsovet-proverit-kanal-poroshenko-izza-oskorblenij-zelenskogo-video/185109

Вот предупреждают,предупреждают людей,что избыток сахара вреден для здоровья.Не верят.А зря.Посмотрите на Пояркова,поймете.Мозг его изъеден диабетом.
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Нацбанк наврал об источнике рекордного роста валютных резервов. Что будет с экономикой Украины - Дубинский

Инфляция в 2019 году в Украине замедлилась до 4,1%, - Госстат - Цензор.НЕТ 8927

Компании будут закрываться, люди окажутся на улицах, и снова усилится трудовая миграция.
По итогам декабря 2019 года Национальный банк пополнил свои золотовалютные резервы на $2,9 млрд. Это рекордный прирост за прошлый год, и обеспечили его, по версии самого НБУ, - поступления от отечественного экспорта (в первую очередь от аграриев) и покупателей внутренних гособлигаций (ОВГЗ).
Об этом говорится в сегодняшнем сообщении на персональном сайте нардепа из фракции «Слуга народа» Александра Дубинского.
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-Вывсёврёти!-
Сейчас выслушаем соевую ботоферму, точную копию кацапской
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Татьяна, ви писали що при Порошенку літали найдорожчими курортами світу. Зараз ви мабуть ті курорти просто купляєте?
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Нет, в этом году пока нигде не была, дети готовятся к турниру.
И какие такие 'найдорожчі курорти'?
Я наоборот написала, что именно Оман таковым не является. И отдыхать в тех же ОАЭ лучше.
Оман- дорогой страной стал после того, как в нем побывал Зеленский? Для придания видимости того, что он якобы 'транжира'.
Но Оман -это пустыня бывшая с лысыми чёрными горами и жарищей невыносимой даже в январе, по крайней мере я его таким увидела.
А была я там проездом после Индии.
По поводу путешествий. У нас есть группа в Вайбере, где выискиваются лучшие и самые дешевые предложения, билеты и отели , экскурсии, и потом всей толпой с детьми едем в разные страны. Это очень весело , круто и дёшево. Так что, не все то хорошо, что дорого. И наоборот.
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Але ж з приходом Зеленського ви стали багатші? Епоха зубожіння для вас скінчилася?
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Почему вы переходите всегда на личности? Эпоха зубожиння в Украине исключительно только в раша СМИ. Я недавно в Киеве была, так Киев стоит в пробках - видать, все 'зубожилые' выползли на улицу на своих авто в последней надежде найти где-нибудь еду (
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Як так? Тобто при Порошенку не було зубожіння?
Що ви таке кажете?!
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То что они делали с валютой вместе с гонтаревой реально многих оставило без работы. Но люди всегда выживают вопреки , а не благодаря.
К счастью, порошенко уже никто и звать его никак.
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Ну а от я уже 20 днів у відпустці за власний рахунок. Це при тому що хворі ідуть просто додому.
Як гадаєте, що я думаю про вашого кумира?
І скажіть, наскільки знизилися ціни в магазинах?
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Странно, у нас в Одессе ничего вроде бы не закрывается, а наоборот. В любом случае, надеяться лучше не на государство, а на себя лично. Я это поняла давно.
Поэтому у меня нет никаких кумиров. Просто не люблю, когда на нового президента возводят напраслину за то, что он не совершал
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Вірю. Самі курортники витягнуть. А ви виїдьте з Одеси і проїдьте по селам. По іншим областям. Досить вам по Оманам та Індіям кататися.
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Я ещё много чего хочу посмотреть, поэтому никак не досить.
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Ну минималка сейчас у нас выше,чем в рашке.Факт проверенный.Чем плохо?
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"Епоха зубожіння" у нас была всегда и при твоем любимом барыге ничего лучше не стало.
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Так ты за совок агитируешь или за Порошенко?
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еще парочку Миловановых и Гончаруков в правительство, и осенью начнем кредитовать Америку!
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бесспорно да.
ибо при 9,8% про Порохе цены были существенно ниже, чем при 4 % при зелупе.
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Терпение. Счас начнутся разные выплаты за декабрь месяц. Будет интересно.
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зеленую марзоту родители в детстве только звиздеть учили?
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Конечно, в Украине ведь все стало гораздо хуже. Ведь так порохоботская методичка говорит!
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Цены растут, доллар падает, это - Ара, товарищи
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Как и в предыдущие пять лет сложно было сказать, что мы зажили "по новому" и "безбедно".
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Сегодня был в мясом магазине,кончилось мясо с тёщиного кабанчика,цены на мясо выросли на 15% за три месяца,это как?,это кончилась эпоха бідності и началась эпоха зубожіння или нищеты?.ЗЕбилы кричите дальше халва,из за вас,собак не битых и другие страдают...
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