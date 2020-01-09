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 Данилов: В расследовании крушения рейса МАУ есть три закрытые версии

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что у Украины есть 7 версий катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране, включая три закрытые.

Об этом он сказал в комментарии "Радио Свобода".

"Версий у нас есть 7 - четыре в открытом доступе, три версии являются пока закрытыми. Окончательное решение мы можем принять, когда будут проведены полностью все исследования, которые нужно в этом случае отработать", - отметил Данилов.

Среди 4 версий есть поражение самолета зенитной ракетой ЗРК, столкновение с БПЛА или другим летающим объектом, разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам, взрыв внутри самолета в результате террористического акта.

"Когда у той или иной версии будет больше или меньше подтверждений, мы вас будем об этом информировать. На сегодняшний день окончательной версии нет", - добавил Данилов.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Источник: https://censor.net.ua/n3169025
 
 
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Не спрашивайте, по ком звонит "Боинг". Тупые ЗЕлёные дилетанты

Украинское руководство не ответило на предложение государственного секретаря США Помпео об оказании помощи в расследовании крушения самолета рейса PS752. Украинское руководство не ответило на предложение президента Канады Трюдо об оказании помощи в расследовании крушения самолета рейса PS752.
Под видом "поиска мелких фрагментов самолета", Иран фактически проводит рекультивацию места падения самолета. Место падения, не поставлено под охрану.
Чисто вдогонку украинской комиссии, деятельность которой,по утверждению секретаря СНБО Данилова, "будет эффективной и плодотворной", - переводчиков с фарси эти "эффективно-плодотворные", так и не взяли.
Пока наши "плодотворно-эффективные" летели, Иран уже опубликовал заключение о аварии.
Кратко, причина аварии - "техническая неисправность самолета". Самолет пытался вернуться на аэродром после обнаружения неполадок, но не смог выполнить маневр. Часть записей "черных ящиков" утрачено.
То есть, версия Ирана - "Платит Коломойский" .
Компания "Boeing" направила письмо в МАУ с просьбой сообщить подробности профилактических ремонтных работ на объекте MSN №38124, проведенные в сентябре 2019 года.
Эх Вова, Вова... не умеешь ты играть в эти игры...
"Боинг", скорее всего, уже договорился с Ираном сделать крайним Украину. Говорили тебе - создавай госкомиссию, с подключением США и Канады ... Теперь расхлебывай, ЗЕбил.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_8.html
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Главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов на своей странице в Facebook рассказал о работе в Иране украинской государственной комиссии по расследованию обстоятельств гибели украинского самолета вблизи Тегерана со слов собственного источника в комиссии.

"В настоящее время наша группа прибыла на место, куда свозят обломки самолета. Это открытая площадка, куда свозят все, что нашли в окрестностях. Сейчас я наблюдаю оба двигателя самолета и не вижу на них следов пожара. Сюда доставлены фрагменты правого крыла - там тоже нет следов пожара. То есть версия неисправности двигателей, взрыва двигателей на данный момент не подтверждается. Самолет горел, но версия выхода из строя двигателей не подтверждается", - цитирует Бутусов своего собеседника.

По его словам, иранские диспетчеры говорят, что никаких сообщений с борта самолета от экипажа не поступало. Самолет якобы развернулся к аэропорту, но был этот разворот управляемым или не уже неуправляемым, пока непонятно.

"Нам пока не предоставили данные радаров контроля за воздушным движением. Нет информации, какие летающие объекты могли находиться вблизи самолета и столкнуться, был ли пуск ракеты. Но эту информацию нам обещают предоставить. Оба черных ящика самолета найдены. Они повреждены при падении и пожаре, но их можно восстановить. Иранцы не собираются что-то от кого-то засекречивать, они в соответствии с Чикагской конвенцией собираются предоставлять доступ к расследованию и к расшифровке черных ящиков всем сторонам, включая американцев - производителей самолета, а также всем странам, граждане которых погибли", - отметил собеседник журналиста.

По его словам, иранцы демонстрируют готовность к сотрудничеству и нет сигналов, что они хотят что-то скрыть.

Бутусов назвал предварительные выводы на данный момент:

"Самолет вышел из строя, на его борту возник пожар, но не в результате неисправности двигателей, а в результате иной причины. Таким образом, причины возникновения пожара на борту неизвестны. Но, судя по всему, пожар был в салоне;
самолет был фактически новый, и сама по себе связь и система управления, многократно дублированные, выйти из строя не могли, нет признаков неисправности, о которой было бы известно наземным службам;
за штурвалом были опытнейший первый пилот Алексей Наумкин, с налетом в 12 тыс. часов, вторым пилотом был Сергей Хоменко с налетом в 7,6 тыс. часов, бывший военный летчик. Нет сомнений, что оба этих человека обладали высокой стрессоустойчивостью и были хорошо подготовлены к действиям в экстремальных условиях. Вывести их из строя могло только внезапное происшествие, которое одновременно поразило бы систему связи, управления и экипаж огромного самолета. Каких-то обычных технических причин для этого быть не может;
отсутствие всяких переговоров с диспетчером и отсутствие пожара в двигателях говорит о том, что версия террористического акта, столкновения с дроном или взрыва зенитной ракеты весьма вероятна;
записи радаров аэропорта покажут обстановку в момент катастрофы, и тогда будет ясно, сближались какие-то объекты или нет. Таким образом, даже самую дикую ракетную версию на данный момент исключить нельзя;
Иран на данный момент не демонстрирует каких-либо признаков скрыть обстоятельства трагедии, готов предоставлять всю информацию и действовать согласно правилам международной организации гражданской авиации".
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/localnews/butusov-o-katastrofe-samoleta-mau-sudja-po-vsemu-pozhar-byl-v-salone-1482217.html
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Данилов: В расследовании крушения рейса МАУ есть три закрытые версии - Цензор.НЕТ 1252 .ага, у них там бутерброды с черной икрой воспламенились.

не пори ерунды
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Главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов на своей странице в Facebook рассказал о работе в Иране украинской государственной комиссии по расследованию обстоятельств гибели украинского самолета вблизи Тегерана со слов собственного источника в комиссии.

"В настоящее время наша группа прибыла на место, куда свозят обломки самолета. Это открытая площадка, куда свозят все, что нашли в окрестностях. Сейчас я наблюдаю оба двигателя самолета и не вижу на них следов пожара. Сюда доставлены фрагменты правого крыла - там тоже нет следов пожара. То есть версия неисправности двигателей, взрыва двигателей на данный момент не подтверждается. Самолет горел, но версия выхода из строя двигателей не подтверждается", - цитирует Бутусов своего собеседника.

По его словам, иранские диспетчеры говорят, что никаких сообщений с борта самолета от экипажа не поступало. Самолет якобы развернулся к аэропорту, но был этот разворот управляемым или не уже неуправляемым, пока непонятно.

"Нам пока не предоставили данные радаров контроля за воздушным движением. Нет информации, какие летающие объекты могли находиться вблизи самолета и столкнуться, был ли пуск ракеты. Но эту информацию нам обещают предоставить. Оба черных ящика самолета найдены. Они повреждены при падении и пожаре, но их можно восстановить. Иранцы не собираются что-то от кого-то засекречивать, они в соответствии с Чикагской конвенцией собираются предоставлять доступ к расследованию и к расшифровке черных ящиков всем сторонам, включая американцев - производителей самолета, а также всем странам, граждане которых погибли", - отметил собеседник журналиста.

По его словам, иранцы демонстрируют готовность к сотрудничеству и нет сигналов, что они хотят что-то скрыть.

Бутусов назвал предварительные выводы на данный момент:

"Самолет вышел из строя, на его борту возник пожар, но не в результате неисправности двигателей, а в результате иной причины. Таким образом, причины возникновения пожара на борту неизвестны. Но, судя по всему, пожар был в салоне;
самолет был фактически новый, и сама по себе связь и система управления, многократно дублированные, выйти из строя не могли, нет признаков неисправности, о которой было бы известно наземным службам;
за штурвалом были опытнейший первый пилот Алексей Наумкин, с налетом в 12 тыс. часов, вторым пилотом был Сергей Хоменко с налетом в 7,6 тыс. часов, бывший военный летчик. Нет сомнений, что оба этих человека обладали высокой стрессоустойчивостью и были хорошо подготовлены к действиям в экстремальных условиях. Вывести их из строя могло только внезапное происшествие, которое одновременно поразило бы систему связи, управления и экипаж огромного самолета. Каких-то обычных технических причин для этого быть не может;
отсутствие всяких переговоров с диспетчером и отсутствие пожара в двигателях говорит о том, что версия террористического акта, столкновения с дроном или взрыва зенитной ракеты весьма вероятна;
записи радаров аэропорта покажут обстановку в момент катастрофы, и тогда будет ясно, сближались какие-то объекты или нет. Таким образом, даже самую дикую ракетную версию на данный момент исключить нельзя;
Иран на данный момент не демонстрирует каких-либо признаков скрыть обстоятельства трагедии, готов предоставлять всю информацию и действовать согласно правилам международной организации гражданской авиации".
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/localnews/butusov-o-katastrofe-samoleta-mau-sudja-po-vsemu-pozhar-byl-v-salone-1482217.html
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А чи був боінг ;МАУ; застрахований, і якщо так- на яку суму?
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по 20 000 дол. дадут родственникам по страховке, а остальное, если захотят, оплатят из бюджета.
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а остальное, если захотят, оплатят из бюджета

Хто забажає? З якого такого дива? Я, як платник податків - проти!
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они спрашивать не будут, проголосуют и все.
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Звісно, саме тому, я проти такої влади і такого політичного устрою.
Чому мої гроші мають допомагати родичам загиблих у авіакатастрофі, і не допомагати жертвам ДТП, для прикладу? Тому, що на літаку Зебіли можуть зробити піар, а на окремих ДТП ні?
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Все намного проще - кто то ******* систему жизнеобеспечения кислородом пилотов, вследстсие утечки кислорода произошло резкое его увеличение в кабине пилотов, дальше воспламенение и объемный взрыв в кабине пилотов, пожар мгновенно распространился по всему самолету и он превратился в факел.
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поэтому никаких переговоров экипажа с диспетчерами не было, да они вряд ли и друг другу слово успели сказать.
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Она чекается в pre-flight procedure. Еще далеко до s/u and p/b. При том они отлично прошли after airbone.
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НЕ так. Хтой то оставил самогонный аппарат без присмотра! Вот и рванул!
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Бред сивой кобылы!!! Кислород не горючий газ и взрываться не может!!!
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не позорься придурок, резкое увеличение % содержания кислорода в воздухе приводит к тому, что даже жирное пятнышко на одежде приведет к пожару.
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Чмо *************, по твоему летчики керосинкой грелись???
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о ужас...у кого то пиаш кожи оказался некондиционный
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Это если в салоне внезапно пошел ЧИСТЫЙ сжатый кислород, а теперь представь себе сколько его надо выпустить, и он так-же для объёмного взрыва должен был куда-то вытеснить весь воздух, состоящий на 78% из азота, что в закрытом наврядли. И для такого взрыва там что ведро с маслом разлили? Ну бахнуло в одном месте, что из-за этого весь самолет как факел загорелся.
Вы прямо как сказочник. Еще запилите версию про рептилоидов и НЛО.
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та какой кислород на высоте 2400?тем более в таком обьеме,шоб взрыв получился?для этого кроме окислителя еще горючее какое-никакое надо
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для жизнеобеспечения пилотов боингов используется чистый кислород, который хранится в балоне, и система его подачи идет в кабину экипажа.
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може удивлю,но на всех типах самолетов,летающих выше 4000 м используется чистый кислород в баллонах.и даже если редуктор неисправен-не из чего создать горючую смесь,бо окислитель есть,а гореть особо нечему.даже если куришь в гальюне.
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нет там просто поддерживается достаточное для дыхание давление воздуха.возможны кислородные маски в случае разгерметизации на больших высотах.
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А за счёт чего?Приток кислорода по-любому какой-то должен быть, на такой высоте его попросту не хватает для дыхания.
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дело не в том,что его нету.должна быть достаточная доля кислорода в воздухе(парциальное давление).для этого создается наддув салона из наружного воздуха(с насосами,подогревом и прочим) и клапаны сброса излишнего давления
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кислородные генераторы,работают 15 мин,кислород получается в результате хим реакции
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З повітря що проходить через двигун частина відбирається для салону
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для начала пожара/взрыва, достаточно наличие двух компонентов: высокая концентрация кислорода + жир (в любом виде), даже открытого источника огня не нужно. Когда-то в америке сгорело 3 космонавта при испытании капсулы, капсула при испытаниях была заполнена кислородом.
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.ага, у них там бутерброды с черной икрой воспламенились.

не пори ерунды
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Скільки ж там того кіслороду щоб скласти таку концентрацію в об'ємі кабіни?
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Айда маладца. Даже кацапы не смогли так придумать. Ето же можно и Боинг МН-17 под ету версию подогнать
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Главный редактор Юрий Бутусов рассказал:

"....судя по всему, пожар был в салоне..."
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хтось із екіпажу не міг відмовитись від шкідливої звички і закурив в кабіні?
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если версии закрытые-о чем ты предупреждать будешь.дядя?у тебя допуск к секретности и совсекретности имеется?
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Не спрашивайте, по ком звонит "Боинг". Тупые ЗЕлёные дилетанты

Украинское руководство не ответило на предложение государственного секретаря США Помпео об оказании помощи в расследовании крушения самолета рейса PS752. Украинское руководство не ответило на предложение президента Канады Трюдо об оказании помощи в расследовании крушения самолета рейса PS752.
Под видом "поиска мелких фрагментов самолета", Иран фактически проводит рекультивацию места падения самолета. Место падения, не поставлено под охрану.
Чисто вдогонку украинской комиссии, деятельность которой,по утверждению секретаря СНБО Данилова, "будет эффективной и плодотворной", - переводчиков с фарси эти "эффективно-плодотворные", так и не взяли.
Пока наши "плодотворно-эффективные" летели, Иран уже опубликовал заключение о аварии.
Кратко, причина аварии - "техническая неисправность самолета". Самолет пытался вернуться на аэродром после обнаружения неполадок, но не смог выполнить маневр. Часть записей "черных ящиков" утрачено.
То есть, версия Ирана - "Платит Коломойский" .
Компания "Boeing" направила письмо в МАУ с просьбой сообщить подробности профилактических ремонтных работ на объекте MSN №38124, проведенные в сентябре 2019 года.
Эх Вова, Вова... не умеешь ты играть в эти игры...
"Боинг", скорее всего, уже договорился с Ираном сделать крайним Украину. Говорили тебе - создавай госкомиссию, с подключением США и Канады ... Теперь расхлебывай, ЗЕбил.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_8.html
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а шо? у нас нема перекладачів із фарсі??? Йа ше подумав - обязатєльно тра своїх пєрєводчиків... от тобі на!
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А что такие версии разрабатываются что даже стыдно озвучить?
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Ето называется, конкурс на лучшую версию как отмазать Иран от теракта.
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7 версий самы убийственные озвучны а что еще засекретили то.. нападение террристов джихадовцев внутри самолета зачем если нажал кнопку и пояс смертника бабах если бомбу прилдепили внутри бортового питания или багажного то и вовсе тогда не ясно как самолет мог изщменить курс на разворот.. там раз-рыв и все на 4-6 км разлетается по диаметру... тем более самолет шел на взлетном режиме максималка оборотов двигателей.. кстатим самое гнустно положение самолета оно летит вверх постепенно поднимаясь на предельных режимах работы турбины тут даже нельзя что то свернуть и все такое... иначе самолет пойдет в штопр но то что падал горячим факелом.. уже оснвоание что бабахнуло рядом с самолетом но если раета в корпус то его бы просто разнесло а так кучей ноп аало вместе т.е. скорей всего был взрыв внутри самолета... и приличного эквивалента взрывчатого веществ... С4 хватило б и 200 граммов.. да еще начинокой шарики больы гайки шрапнель так называемая любимая кстати бомба и начинка именно мусульманских террористов...
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Цей Данілов він хто? слідчий чи прокурор? З якого дива воно щось ляпає?
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Закрывай не закрывай.
Уже даже кацапы демонстрируют очередные фотографии ракеты.
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йєслі ЗРК в откритую, то шо там в закритой часті???
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Порошенко хотів збити літак із Зеленським під час повернення із Оману, але Медведчук розкрив хитрий план злодія і врятував гаранта, надавши власний чартерний літак!
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Три закрытые версии это наверно те что не подтвердились. Тогда только терракт остается по всем 4 версиям
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Светлая память, Украина потеряла таких замечательных людей. Что бы быть человеком надо работать над собой всю жизнь, что бы убить человека достаточно одной скотины которая это сделает.
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А что сказал король-осел (ой, простите преЗЁдент)?
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реальность такова
планер разсыпался как бумажный
упали обломки...
высота не мн17
а радиус не хуже
вариант взрыва в салоне самый приемлимый (на мое мнение)
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Нет, в салоне, его бы разорвало. По частям падал бы. Багажное отделение в хвосте, а на видео гарел весь как факел. Это снизу
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еще есть вариант от внешнего поражающего фактора.
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камикадзе на легком самолете
или с200 кацапское
иначе было бы как с мн17
весь в пробоинах от шрапнели
а если по правильному - нужно ждать экспертизу не от нас
а от спецов по месту
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Я подумал о том , что было у этих 70 иранцев , гражданство Канады. И вот какой вопрос - какого черта возвращаться в болото с которого ты вырвался?! Что бы вот так из за какой то твари которая ненавидит таких выбравшихся , погибнуть?!
Об этом стоит подумать и тем кто любит к родственникам или погреться на солнышке, в оккупированый Крым ездить, который напичкан рашистской солдатней , беспредельщиками и оружием.
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Уже очевидно что пожар возник не из-за двигателя, а в салоне иди багажном отделении. В подобных случаях у экипажа всегда есть время хотя бы сообщить об этом диспетчеру. Если они этого не успели, то был мгновенный взрыв, что может быть только при теракте или от попадания ракеты.
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По Дискавери есть масса документальных постановочных фильмов на эту тему. Обычный пожар распространяется до нескольких часов. В самолете нечему греть, если не пробит топливный бак. Как правило экипаж успевает посадить самолет. В данном случае наверняка нештатная ситуация. Теракт в салоне или внешний поражающий фактор.
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