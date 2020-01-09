 Зеленский в телефонном разговоре с Джонсоном выразил соболезнования в связи с гибелью британцев в авиакатастрофе в Иране, - ОП

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Офиса президента.

"Вчера был без преувеличения трагический день в истории наших государств. Примите мои глубокие соболезнования и слова поддержки для родных и близких британских граждан, погибших в результате катастрофы. Спасибо за вашу солидарность и сопереживание", - сказал Зеленский.

Он подтвердил готовность Украины в полной мере приобщиться к деятельности специальной совместной следственной группы в Иране.

"В наших контактах с иранской стороной мы четко настаиваем на проведении прозрачного, всестороннего и объективного расследования для скорейшего установления обстоятельств этого трагического события", - отметил президент.

Также Зеленский пригласил Великобританию присоединиться к расследованию.

"Борис Джонсон поддержал эту идею и отметил, что лучшие британские специалисты должны быть привлечены к установлению всех обстоятельств трагедии", - отметили в ОП.

Также сообщается, что Владимир Зеленский и Борис Джонсон договорились ускорить подготовку нового Соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и партнерстве между Украиной и Великобританией в контексте ожидаемого выхода этой страны из ЕС.

"Новое соглашение между Украиной и Великобританией расширит наше экономическое сотрудничество и закрепит стратегический характер партнерства", - сказал Зеленский.

Отмечается, что также собеседники подняли вопрос об упрощении визового режима с Великобританией для граждан Украины.

"Владимир Зеленский поблагодарил Бориса Джонсона за неизменную поддержку со стороны Великобритании суверенитета и территориальной целостности Украины и проинформировал о прогрессе в реализации договоренностей, достигнутых в ходе саммита в Нормандском формате 9 декабря 2019 года. Президент также ознакомил Премьер-министра Великобритании с ситуацией на Донбассе. В свою очередь Борис Джонсон подтвердил мощную поддержку Украины и партнерство Великобритании в сфере безопасности и пригласил Владимира Зеленского посетить Лондон с целью дальнейшей интенсификации и углубления двустороннего сотрудничества", - сообщили в ОП.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.