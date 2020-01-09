 Нацсовет по ТРВ оштрафовал телеканал "НАШ" на 105,6 тыс. грн из-за трансляции интервью Гордона с Азаровым

Соответствующее решение члены Нацсовета приняли на заседании в четверг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацсовета.

"По результатам проверки, мы зафиксировали распространение высказываний, которые имеют признаки нарушения лицензиатом требований ч.1 ст.28 закона Украины "Об информации", а также абз.3, 4 и 9 ч.2 ст.6 и пунктов "а" и "в" ч.1 ст.59 закона Украины "О телевидении и радиовещании", - говорится в сообщении.

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"Во время проверки был подтвержден факт нарушения норм действующего законодательства, ведь гость программы в своих высказываниях о событиях Революции Достоинства, вооруженной агрессии на востоке государства и аннексии Крыма неоднократно использовал формулировки, которые являются попыткой фальсифицировать исторические события, подменить понятия, которые определены в нормативно-правовых актах. Формулировки, озвученные Азаровым, являются распространением необъективной информации, которая подвергает сомнению легитимность органов государственной власти Украины, содержат откровенное неаргументированное обвинение представителей власти в действиях, которые преследуются законом, а именно: в бандитизме, мародерстве и преступлениях, что навязывает зрителям отношение к представителям власти как к уже признанным преступникам. В совокупности эти высказывания воспринимаются как призыв к свержению конституционного строя, разжиганию вражды, Кроме того, высказывания Н. Азарова содержали необъективную информацию о последовательности событий во время вооруженной агрессии Российской Федерации и являются прямым продолжением линии российской пропаганды, а также нарративами, подобными официальной политической и пропагандистской позиции Российской Федерации, признанной Верховной Радой Украины и международным сообществом большинством стран Европы страной-агрессором, и являются, основанными на предрассудках, манипулировании общественным сознанием, в частности из-за распространения неполной или предвзятой информаци", - отметили в Нацсовете.

"Применяя методы манипулирования сознанием и воздействия на человеческую психику гость студии призвал к агрессивному поведению, направленному против действующей власти. Анализ передачи не фиксирует ни одного случая попыток ведущего изменить риторику гостя студии, остановить или помешать выражениям, содержание которых нарушает требования статей 6, 59 Закона Украины "О телевидении и радиовещании", статьи 28 Закона Украины "Об информации". Передача содержала только одну точку зрения по вопросам, которые имеют большое значение для национальной безопасности Украины, а это является нарушением редакционной политики по распространению объективной информации. Противоположная точка зрения или признаки дискуссии по вопросам "акций гражданского протеста в Украине с 21 ноября 2013 года 21 февраля 2014", "вооруженной агрессии Российской Федерации", "аннексии Крыма" и "оккупированных Российской Федерацией частей Донецкой и Луганской областей Украины" во время трансляции передачи не подавались, что является нарушением права зрителей на объективную информацию и злоупотребление правом телеканала на свободу выражения мнений. Во время и после трансляции передачи редакция телеканала не обнародовала опровержение, отрицание или любых других форм сообщений, которые опровергли бы, объяснили бы или предоставили бы основания для общественной дискуссии по данному вопросу, а следовательно, вещатель ограничил свою аудиторию только одной точкой зрения, что противоречит международным и украинским правовым актам в отношении агрессии против Украины", - акцентировали в Нацсовете.

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Регулятор при рассмотрении этого вопроса констатировал, что трансляция соответствующей передачи свидетельствует о наличии в эфире призывов к развязыванию агрессивной войны или ее пропаганде и / или разжиганию национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти и является основанием для применения санкции "взыскание штрафа" согласно части восьмой статьи 72 Закона Украины "О телевидении и радиовещании".

Таким образом, Национальный совет признал нарушение "Макси-ТВ" действующих норм законодательства и объявил ему предупреждение и одновременно, руководствуясь частью восьмой статьи 72 Закона Украины "О телевидении и радиовещании", применил к нему санкцию "взыскание штрафа" - 25% от размера лицензионного сбора, начисленного за выдачу лицензии, что для этого лицензиата составляет 105 625,50 грн.

Нацсовет обязывает ООО "Наша Прага" на протяжении месяца привести свою деятельность к требованиям законодательства.