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Все про:взятка (4819) Нацполиция (10698) правоохранительные органы (773) Херсонщина (853) территориальная община (85)

 Глава объединенной теробщины задержана на Херсонщине при получении 2 тыс. долл. взятки, - Нацполиция. ФОТО

В Херсонской области правоохранители задержали на взятке председателя сельской объединенной территориальной общины одного из районов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Херсонской области.

Глава объединенной теробщины задержана на Херсонщине при получении 2 тыс. долл. взятки, - Нацполиция 01

Должностное лицо получило от местного жителя 2 тыс. долларов за предоставление паспорта привязки на размещение малой архитектурной формы (МАФа) на территории района.

Глава объединенной теробщины задержана на Херсонщине при получении 2 тыс. долл. взятки, - Нацполиция 02

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.368 "Принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом" Уголовного кодекса Украины.

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Взяточница задержана в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Средства изъяты и приобщены к материалам уголовного производства в качестве вещественных доказательств.

За содеянное чиновнице грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Также смотрите: СБУ задержала на горячем и.о. главы сельсовета Затоки, вымогавшего у бизнесмена $87 тыс. за землю. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3169016
 
 
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Зе ж обіцяв зебілам ,що корупцію переможе , не те що барига Глава объединенной теробщины задержана на Херсонщине при получении 2 тыс. долл. взятки, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1822 . Клован слів на вітер не кидає.Ще лишилось мир "установіть" і тарифи зменшити, а песіонерам взагалі комуналку "отменіть". так зебіли?
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Дело покажет у кого дети больше голодают - у чиновницы или у судьи.
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Всё это уже обыденно, да и порядком набрыдло - такие новости.
Такие события можно лепить каждый день, заглянув без предупреждения в любую муниципальную громаду, любого населённого пункта в Украине.
Вы нам найдите честных! Убедите нас шо они честны, расскажите как им это удалось, покажите их деяния. Тогда у нас появится хоть какая-то надежда, шо у нас не все чиновники воры и ублюдки. Мы постараемся запомнить этих положительных личностей и дадим им путёвку в большую политику. Только так мы изменим нашу страну.
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