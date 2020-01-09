 Глава объединенной теробщины задержана на Херсонщине при получении 2 тыс. долл. взятки, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Херсонской области.
Должностное лицо получило от местного жителя 2 тыс. долларов за предоставление паспорта привязки на размещение малой архитектурной формы (МАФа) на территории района.
Открыто уголовное производство по ч.3 ст.368 "Принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом" Уголовного кодекса Украины.
Взяточница задержана в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Средства изъяты и приобщены к материалам уголовного производства в качестве вещественных доказательств.
За содеянное чиновнице грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.
Такие события можно лепить каждый день, заглянув без предупреждения в любую муниципальную громаду, любого населённого пункта в Украине.
Вы нам найдите честных! Убедите нас шо они честны, расскажите как им это удалось, покажите их деяния. Тогда у нас появится хоть какая-то надежда, шо у нас не все чиновники воры и ублюдки. Мы постараемся запомнить этих положительных личностей и дадим им путёвку в большую политику. Только так мы изменим нашу страну.