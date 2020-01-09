 Прокуратура объявила подозрение руководителю компании РФ из-за добычи песка возле оккупированного Крыма

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АР Крым, передает Цензор.НЕТ.
"Сообщено о подозрении руководителю российской компании по факту незаконной добычи полезных ископаемых, а именно добычи морского песка на территориях природно-заповедного фонда, у берегов Крымского полуострова", - отмечают в прокуратуре.
В ходе проведения досудебного расследования установлено, что руководитель иностранного юридического лица, начиная с середины мая 2015 года, совместно с капитанами судов организовал незаконную добычу морского песка в Каркинитском и Джарылгачском заливе.
В результате в течение 2015-2018 годов государству нанесен ущерб на сумму более 140 млн гривен.
Следствие по делу проводит следственный отдел Главного управления Национальной полиции в АР Крым.
Виновным лицам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.
Как сообщает "Укринформ", о подозрении сообщено владельцу ООО "Транс сервис тайм" Евгению Пономаренко.
Державна прикордонна служба 8 січня заборонила в'їзд в Україну на три роки російській блогерці, яка раніше порушила правила в'їзду-виїзду на територію окупованого Криму.
Про це повідомляється на сайті ДПСУ.
Йдеться про Олександру Мітрошину, яка приїхала в Київ на зустріч із фанатами. На цю зустріч також прийшли активісти із запитанням: «Чий Крим?», у результаті між ними та фанатами блогерки стався конфлікт.
Прикордонники розповіли, що виявили блогерку в аеропорту «Бориспіль» під час виїзду з України, коли вона проходила оформлення на рейс до Мінська.
«Їй було доведено рішення про заборону в'їзду на територію нашої держави та проставлено відповідну відмітку в паспортний документ. Зазначимо, що дана громадянка в'їхала в Україну декілька днів тому через залізничний пункт пропуску оскільки відносно неї на момент перетину кордону не було обмежень щодо в'їзду, а також жодної інформації, що вона відвідувала тимчасово окуповані території», - йдеться в повідомленні.https://detector.media/community/article/173770/2020-01-09-rosiiskii-blogertsi-mitroshinii-zaboronili-vizd-v-ukrainu-na-tri-roki/
«Кремль планував помститися військовому за проведення низки успішних операцій. Серед заслуг українського розвідника, зокрема, і знищення групи офіцерів Збройних сил країни-агресора, один з яких носив звання «Героя Росії», - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, вбивство планували здійснити через підрив у багатоквартирному житловому будинку. Потужність вибухового пристрою становила півкілограма тротилу та активовувалась за допомогою радіосигналу.
Для виконання злочину спецслужби РФ залучили харків'янина, екс-військового Нацгвардії (звільненого за зловживання службовим становищем). Завдання він отримав під час особистої зустрічі з кураторами в Росії. За вбивство обіцяли гроші.
СБУ затримала чоловіка у під`їзді будинку під час підготовки до злочину.
богданы, рябошапки убийц отдают,
а тут песок.