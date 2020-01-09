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Все про:Крым (22249) оккупация (6891) прокуратура (3800) Россия (74707)

 Прокуратура объявила подозрение руководителю компании РФ из-за добычи песка возле оккупированного Крыма

Украинская прокуратура сообщила о подозрении руководителю российской компании, которая незаконно добыла возле оккупированного Крыма песка на 140 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АР Крым, передает Цензор.НЕТ.

"Сообщено о подозрении руководителю российской компании по факту незаконной добычи полезных ископаемых, а именно добычи морского песка на территориях природно-заповедного фонда, у берегов Крымского полуострова", - отмечают в прокуратуре.

В ходе проведения досудебного расследования установлено, что руководитель иностранного юридического лица, начиная с середины мая 2015 года, совместно с капитанами судов организовал незаконную добычу морского песка в Каркинитском и Джарылгачском заливе.

В результате в течение 2015-2018 годов государству нанесен ущерб на сумму более 140 млн гривен.

Следствие по делу проводит следственный отдел Главного управления Национальной полиции в АР Крым.

Виновным лицам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

Как сообщает "Укринформ", о подозрении сообщено владельцу ООО "Транс сервис тайм" Евгению Пономаренко.

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Источник: https://censor.net.ua/n3169015
 
   
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А потім буде як із Мітрошиною?

Державна прикордонна служба 8 січня заборонила в'їзд в Україну на три роки російській блогерці, яка раніше порушила правила в'їзду-виїзду на територію окупованого Криму.

Про це повідомляється на сайті ДПСУ.
Йдеться про Олександру Мітрошину, яка приїхала в Київ на зустріч із фанатами. На цю зустріч також прийшли активісти із запитанням: «Чий Крим?», у результаті між ними та фанатами блогерки стався конфлікт.
Прикордонники розповіли, що виявили блогерку в аеропорту «Бориспіль» під час виїзду з України, коли вона проходила оформлення на рейс до Мінська.
«Їй було доведено рішення про заборону в'їзду на територію нашої держави та проставлено відповідну відмітку в паспортний документ. Зазначимо, що дана громадянка в'їхала в Україну декілька днів тому через залізничний пункт пропуску оскільки відносно неї на момент перетину кордону не було обмежень щодо в'їзду, а також жодної інформації, що вона відвідувала тимчасово окуповані території», - йдеться в повідомленні.https://detector.media/community/article/173770/2020-01-09-rosiiskii-blogertsi-mitroshinii-zaboronili-vizd-v-ukrainu-na-tri-roki/
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Дело хорошее, но почему дела в основном возбуждаются на тех, кто что-то роет в море возле Крыма, а про тех, кто в самом наземном Крыму - тишина.
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Может потому что Крым - это Украина, а про тех кто роет в самой Украине тоже тишина.
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А подозрение Почтой России ушло? С уведомлением о вручении? Иначе не считается.
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да то вони вже почали рити канал, щоб зробти нарешті острів КРИМ
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Это они погорячились... Какая разница законно, незаконно, - главное чтобы дороги асфольтировали и девочек любили!
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У Харкові Служба безпеки запобігла замовному вбивству спецслужбами РФ колишнього бойового командира розвідпідрозділу батальйону ЗСУ. Про це повідомляється на сторінці СБУ у Facebook у четвер, 9 січня.
«Кремль планував помститися військовому за проведення низки успішних операцій. Серед заслуг українського розвідника, зокрема, і знищення групи офіцерів Збройних сил країни-агресора, один з яких носив звання «Героя Росії», - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, вбивство планували здійснити через підрив у багатоквартирному житловому будинку. Потужність вибухового пристрою становила півкілограма тротилу та активовувалась за допомогою радіосигналу.
Для виконання злочину спецслужби РФ залучили харків'янина, екс-військового Нацгвардії (звільненого за зловживання службовим становищем). Завдання він отримав під час особистої зустрічі з кураторами в Росії. За вбивство обіцяли гроші.
СБУ затримала чоловіка у під`їзді будинку під час підготовки до злочину.
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я тебя подозреваю, что ты песок у меня таскаешь.
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не смешите.
богданы, рябошапки убийц отдают,
а тут песок.
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