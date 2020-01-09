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 Политика Украины, Общество
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Все про:Минобороны (6213) травма (551) Фриз (170) Европейская Солидарность (210)

 Фриз направила запрос в Минобороны из-за изменений в квалификаторе боевых потерь

Нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Фриз направила депутатский запрос в Министерство обороны Украины с просьбой разъяснить ситуацию с изменениями в квалификаторов боевых потерь.

Об этом  она сообщила на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

По предварительной информации в Генштабе ВСУ утвердили новый классификатор потерь личного состава Вооруженных Сил Украины, согласно которому акубаротравмы, сотрясения и ушибы головного мозга, внутренних органов не являются видами боевых ранений, а отнесены к категории другие.

По словам нардепа, ответ Минобороны - хроника цинизма.

"Министерству понадобился месяц для предоставления ответа на запрос, что вдвое превышает срок, предусмотренный ч.5 ст. 15 ЗУ "О статусе народного депутата Украины". МОУ полностью проигнорировало просьбу предоставить для сравнения предварительную и обновленную редакции Классификатора. Ни одной ссылки в аргументации на конкретные пункты/части предоставленных приложений. Разъяснение относительно отличий новой и старой редакции вообще максимально исчерпывающее: "различия отсутствуют". При этом мотивацией нововведений заявлено приведение национального Классификатора к "стандартам НАТО". О каких стандартах идет речь?" - сообщила Фриз.

Она отметила, что полученный ответ "больше напоминает циничную отписку".

"Действующие чиновники должны нести ответственность за свои действия и научиться их аргументировать, ведь каждый шаг, сделанный "в пределах их компетенции" на занимаемой должности, - это изменения в жизни миллионов украинцев, иногда эти изменения являются для многих фатальными", - подчеркнула Фриз.

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Фриз направила запрос в Минобороны из-за изменений в квалификаторе боевых потерь 01

Источник: https://censor.net.ua/n3169013
 
 
 Топ комментарии
 
Зелені гниди намагаються напаскудити нашим героям. Що там запитувати?
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Тыпил, а до тебя так и не дошло:
"Министерству понадобился месяц для предоставления ответа на запрос, что вдвое превышает срок, предусмотренный ч.5 ст. 15 ЗУ"
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Так на .ru это - официальный ответ, а ответ на запрос депутата - отписка?
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Этот(а) Фриз совсем фризанутая! До нее только сейчас дошло!
Информация об этом была еще полтора месяца назад!
МОУ ответило на упреки в соцсетях: Контузии относятся к боевых поражений
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Тыпил, а до тебя так и не дошло:
"Министерству понадобился месяц для предоставления ответа на запрос, что вдвое превышает срок, предусмотренный ч.5 ст. 15 ЗУ"
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Не зебил а сволочь кацапская. Номер видишь у него на ошейнике?
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Так на .ru это - официальный ответ, а ответ на запрос депутата - отписка?
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Зелені гниди намагаються напаскудити нашим героям. Що там запитувати?
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Ого цілий місяць. А коли совко-дрочер бужанський ще навіть не будучи депутатом направив скаргу в МОУ з вимогою пояснити участь військовослужбовців ЗСУ на перепохованні останків воїнів Першої Української дивізії "Галичина" Української Національної Армії. І МО негайно призначив перевірку.
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Генпрокурор Руслан Рябошапка изменил структуру военной прокуратуры Объединенных сил, создав отдел процессуального руководства расследованием гибели военных не в боевой обстановке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.
Сообщается, что новый отдел будет осуществлять надзор по расследованию безвозвратных потерь военнослужащих в небоевой обстановке на территории проведения операции Объединенных сил на Донбассе.
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Вони продовжують імітувати бурну діяльність, як і папєрєднікі.
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Фриз направила запрос в Минобороны

В ПЕСэ специалисты по боевым действиям - на коленках скользят как на лыжах!
Барыга наворовал сколько,что будет кормить ПЕС долго!...
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Трудяга, наверное и в праздники пашет? Ты когда последний раз была на работе в Раде?
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ПєцінаСоска багато напрацювала в міністерському кріслі? Хотілося б почути про миздобульні перемоги Ірішки Фріз направила запит у Міноборони через зміни в кваліфікаторі бойових втрат - Цензор.НЕТ 383
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Фриз та її соратники мали п'ять років аби навести лад хоч в армії, вірі та мові, але тільки рєшали свої питання. Тепер ця, особа жіночої статі робить вигляд наче все життя провела в опозиції і ніколи не мала шансу щось вирішити.
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