 Фриз направила запрос в Минобороны из-за изменений в квалификаторе боевых потерь

Об этом она сообщила на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

По предварительной информации в Генштабе ВСУ утвердили новый классификатор потерь личного состава Вооруженных Сил Украины, согласно которому акубаротравмы, сотрясения и ушибы головного мозга, внутренних органов не являются видами боевых ранений, а отнесены к категории другие.

По словам нардепа, ответ Минобороны - хроника цинизма.

"Министерству понадобился месяц для предоставления ответа на запрос, что вдвое превышает срок, предусмотренный ч.5 ст. 15 ЗУ "О статусе народного депутата Украины". МОУ полностью проигнорировало просьбу предоставить для сравнения предварительную и обновленную редакции Классификатора. Ни одной ссылки в аргументации на конкретные пункты/части предоставленных приложений. Разъяснение относительно отличий новой и старой редакции вообще максимально исчерпывающее: "различия отсутствуют". При этом мотивацией нововведений заявлено приведение национального Классификатора к "стандартам НАТО". О каких стандартах идет речь?" - сообщила Фриз.

Она отметила, что полученный ответ "больше напоминает циничную отписку".

"Действующие чиновники должны нести ответственность за свои действия и научиться их аргументировать, ведь каждый шаг, сделанный "в пределах их компетенции" на занимаемой должности, - это изменения в жизни миллионов украинцев, иногда эти изменения являются для многих фатальными", - подчеркнула Фриз.

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