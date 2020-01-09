 Контрабандисты наладили переправку в Румынию сигарет на "Кукурузнике". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы, информирует Цензор.НЕТ.
"В Ивано-Франковской области пограничники задержали самолет "Ан-2", на котором осуществлялось незаконное перемещение табачных изделий на территорию Республики Румыния, и трех граждан Украины, жителей Хмельницкой и Ивано-Франковской областей, находившихся на борту воздушного судна", - говорится в сообщении.
Они использовали тактику быстрой загрузки сигарет в полевых условиях, чтобы на их действия не успели отреагировать правоохранительные органы.
В ночь на 9 января самолет нарушил границу, пролетев из Украины в Румынию и обратно. Контрабандистов задержали после приземления на аэродроме в городе Коломыя в 100 км от границы.
Материалы по уголовному преступлению направлены в управление СБУ Черновицкой области.
Зубожіли та ялини стать вареника - все збирали на кукурудзяник...
Сывый Гетьман, конечно, країну врятував, и економіку вивів на новий рівень, аналогів якому немає у Європі.
Но и до Сывого Гетьмана сотни тысяч (если не миллионы) граждан покупали себе автомобили в 2 раза дороже этого кукурузника.
Граждане - они разные. Некоторые граждане - очень даже при нём продвинулись. А некоторые - наоборот.
А вина его в том, шо когда пишут новость про кукурузник - в коментариях 50 человек пишут про Порошенко.
Им в принципе всё равно про шо новость, а писать надо.
Если бы всю эту энергию направить на созидание, а не мухлевание и воровство - мы бы ещё десять лет назад переплюнули Польшу со всякими Чехословакиями.
Вони тут збудовані спеціально для контрабанди. І тільки її наявність забезпечує їх існування. Україна подолавши контрабанду, залишиться без цих підприємств та податків. Такі реалії.