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Все про:Госпогранслужба (3584) контрабанда (1899) сигареты (693) Ивано-Франковская область (404)

 Контрабандисты наладили переправку в Румынию сигарет на "Кукурузнике". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В четверг, 9 января, в Ивано-Франковской области пограничники задержали контрабандистов, перевозивших на самолете Ан-2 табачные изделия в Румынию.

Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы, информирует Цензор.НЕТ.

"В Ивано-Франковской области пограничники задержали самолет "Ан-2", на котором осуществлялось незаконное перемещение табачных изделий на территорию Республики Румыния, и трех граждан Украины, жителей Хмельницкой и Ивано-Франковской областей, находившихся на борту воздушного судна", - говорится в сообщении.

Они использовали тактику быстрой загрузки сигарет в полевых условиях, чтобы на их действия не успели отреагировать правоохранительные органы.

Смотрите также: 100 тыс. пачек сигарет, предназначенных для контрабанды в ЕС, выявлены на Закарпатье, - СБУ. ВИДЕО

В ночь на 9 января самолет нарушил границу, пролетев из Украины в Румынию и обратно. Контрабандистов задержали после приземления на аэродроме в городе Коломыя в 100 км от границы.

Контрабандисты наладили переправку в Румынию сигарет на Кукурузнике 01
Контрабандисты наладили переправку в Румынию сигарет на Кукурузнике 02
Контрабандисты наладили переправку в Румынию сигарет на Кукурузнике 03
Контрабандисты наладили переправку в Румынию сигарет на Кукурузнике 04

Материалы по уголовному преступлению направлены в управление СБУ Черновицкой области.

Источник: https://censor.net.ua/n3169012
 
   
 Топ комментарии
 
Із контрабандистів у нашій країні можно пару бригад спецназу створити. Із аквалангами плавають, підземні ходи риють, в носі по гірським тропам без світла орієнтуються, а тепер, ще й літають!
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Я вам так скажу... Бажаючих профінансувати політ на Марс мало, а ось із питанням чи можу я зробити ракету під цигарки, мені систематично дзвонять хлопці із Закарпаття!
Контрабандисты наладили переправку в Румынию сигарет на "Кукурузнике" - Цензор.НЕТ 7000
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динамично развивается отрасль , необходима господдержка брендовому хабу Контрабандисты наладили переправку в Румынию сигарет на "Кукурузнике" - Цензор.НЕТ 8864
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Я вам так скажу... Бажаючих профінансувати політ на Марс мало, а ось із питанням чи можу я зробити ракету під цигарки, мені систематично дзвонять хлопці із Закарпаття!
Контрабандисты наладили переправку в Румынию сигарет на "Кукурузнике" - Цензор.НЕТ 7000
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Із контрабандистів у нашій країні можно пару бригад спецназу створити. Із аквалангами плавають, підземні ходи риють, в носі по гірським тропам без світла орієнтуються, а тепер, ще й літають!
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До речі, файна ідея. Заарештованим контрабандистам пропонувати вибір - буцигарня або таємний елітний спецназ.
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То будуть взагалі непереможні війська.
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динамично развивается отрасль , необходима господдержка брендовому хабу Контрабандисты наладили переправку в Румынию сигарет на "Кукурузнике" - Цензор.НЕТ 8864
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Установили, что в Украине ПВО нет. Ребят, отпустить, с условием, что они пролетят по маршруту Руста. Может быть и там отсутствуют?.
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Бедные, разнесчастные, зубожилые граждане. Так сироток Порошенко ограбил, шо токи на кукурузник и хватило...
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Аж сльози течуть.
Зубожіли та ялини стать вареника - все збирали на кукурудзяник...
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АН-2 має унікальні льотні якості, невибагливий до посадкових майданчиків, простий у керуванні.
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Блин, дружаня, трошки полегче... Я долго дупля отбивал, пока въехал о чем ты... Контрабандисты наладили переправку в Румынию сигарет на "Кукурузнике" - Цензор.НЕТ 665
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АН-2 1990 года выпуска, пишут шо в хорошем состоянии - сел и полетел - можете купить за 12 тыс. у.е.
Сывый Гетьман, конечно, країну врятував, и економіку вивів на новий рівень, аналогів якому немає у Європі.
Но и до Сывого Гетьмана сотни тысяч (если не миллионы) граждан покупали себе автомобили в 2 раза дороже этого кукурузника.
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А... Ежели я правильно понял, вина По в том, что при нем граждане не продвинулись, не достигли возможности в 3 раза дороже того кукуруку себе авто покупать...
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Не, вы неправильно поняли.
Граждане - они разные. Некоторые граждане - очень даже при нём продвинулись. А некоторые - наоборот.
А вина его в том, шо когда пишут новость про кукурузник - в коментариях 50 человек пишут про Порошенко.
Им в принципе всё равно про шо новость, а писать надо.
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Ну мой то посыл прост- народ зубожил не баблом, мозгом... И ведь вот какая закавыка- даже в Священном Писании Господь лично никаких ништяков людям не раздавал, хотя ведь мог... Все через кого то, и не благами а притчами. А не хочет народ учения принимать, все ему кто то подать должен.
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так це той "кукурузник" що ще при Порошенко заарештовували з цього ж приводу, то ось який порядок Зе на кордоні наводив
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Я обожаю наш народ! Он настолько креативен и придумкуватый, шо просто диву даёшься.
Если бы всю эту энергию направить на созидание, а не мухлевание и воровство - мы бы ещё десять лет назад переплюнули Польшу со всякими Чехословакиями.
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Такую мафию международную создали с этими акцизами на табачные изделия. Верните мир к нормальным акцизам и не будет контрабанды сигарет. Контрабандисты наладили переправку в Румынию сигарет на "Кукурузнике" - Цензор.НЕТ 3688
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буде. Просто усі тютюнові фабрики в Україні закриють і перевезуть у Молдову (для прикладу).
Вони тут збудовані спеціально для контрабанди. І тільки її наявність забезпечує їх існування. Україна подолавши контрабанду, залишиться без цих підприємств та податків. Такі реалії.
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Украинская контрабанда сигарет как колумбийский наркотрафик. Наверно есть и свой сигаретный дон Эскобар.
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Вот так и Руст сел на Красной площади с контрабандным кэмелом....
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А де вартові нашого неба, ППО ? І як це він злетів з аеродрому і як сів без дозволу, напевне за хабар. Пора на кожній заставі ставити зенітні кулемети та видавати нарядам ПЗРК
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