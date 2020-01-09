 После ликвидации Сулеймани Украине следовало прекратить полеты в зону конфликта, все разведки предупреждали об ответном ударе Ирана, - Смешко

Об заявил в интервью "ГОРДОН" бывший начальник Главного управления военной разведки Минобороны Украины и экс-глава СБУ Игорь Смешко, информирует Цензор.НЕТ.
Смешко считает странным тот факт, что президент Украины в разгар горячего противостояния между США и Ираном улетел в Оман – страну, очень близко расположенную к очагу конфликта, где находятся американские базы, по которым официальный Тегеран вполне может выпустить ракеты.
"Тут два варианта: либо комитет по вопросам разведки не выполняет свои функции и не информирует президента, либо президент не прислушивается к его информации. Оба варианта очень опасны для государства", - отметил экс-глава СБУ.
Также по мнению Смешко, Украина должна была запретить полеты в авиапространстве Ирана и Ирака после ликвидации США генерала Сулеймани.
"Почему Украина вовремя не прекратила полеты в Иран, для меня загадка. Уже после ликвидации американцами генерал-майора Касема Сулеймани следовало "по техническим причинам" приостановить эти полеты. Уверен, не только все разведки мира предполагали ответный удар, но и большинство политологов Запада об этом открыто говорили в СМИ. А уж после нанесения иранцами ударов вылет самолета был бы просто немыслимым", - сказал он.
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Дежурная по стране - девушка Мендель…
Игра в войнушку
(из цикла » Вечерний квартал»)
Этот короткий фельетон предложил сегодня в Фейсбуке политический и экономический эксперт Андрей Головачев.
Президент был в Омане.
Руководитель СБУ в - Куршавеле.
Ген Прокурор - во Франции.
Аваков - в Италии.
Дежурная по стране - девушка Мендель.
Мы правда, воюющая страна??
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Ну як втриматись і не мокнути у лайно покидьків, які розповідали про Мальдіви, бо роботи на ворога, про не закриття неба на Донбасом і т.п.?
Я бы направил.... ээээ, ну да, высрал бы что очень недоволен(в Иране 80млн. чел....) ээээ, ну просто невыносимо недоволен, пусть постараются расследовать, ибо иначе.....(звонит Воронченко) .... эээ, ну пожалуйста, расследуй.те? Ибо иначе.... ну попрошу опять расследовать, вот так вот!!11111
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Чому не надали таку рекомендацію для усіх авіаційних компаній України?
Ну достали уже своими проповедями с умными лицами.
Что за манера во всем винить свою страну? Болезнь меншовартости нужно убивать в себе, как и совдепию
Чувак, у тебя было время покомандовать и ничего полезного (кроме отравления Ющенка) ты за свою каденцию не организовал. Так что молчал бы уже в сторонке.
на каком основании компания могла отменить полеты?
несчастный украинский борт единственный, кто вылетел в ту ночь? или были еще?
Пожалуй, одним из самых серьезных последствий эскалации конфликта между США и Ираном может стать закрытие Тегераном Ормузского пролива для движения нефтяных танкеров. Результаты таких мер будут катастрофическими, и поэтому такое вряд ли произойдет. Но если Иран все же пойдет на такой шаг, на международных нефтяных рынках возникнет большая паника, так как примерно 21% от общемирового объема потребляемой нефти проходит именно через Ормузский пролив. Россия (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) в этом случае станет важнейшей стабилизирующей силой на рынке и извлечет значительные финансовые, стратегические и дипломатические выгоды.
Даже если Международное энергетическое агентство пустит в оборот свои стратегические запасы, закрытие Ормузского пролива негативно отразится на всех из-за роста нефтяных цен. Если кризис затянется, высокие нефтяные цены окажут понижающее воздействие на мировое потребление энергии и могут привести к глобальному экономическому спаду.
Однако в ближайшей перспективе нефтедобывающие страны выиграют от роста цен на нефть, и в особенности это касается России.
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Одна из причин, по которой ОПЕК оказывает столь существенное влияние на мировой рынок нефти, заключается в ее способности в любой момент наращивать (или сокращать) добычу с целью ослабления резких скачков нефтяных цен. В этом деле ОПЕК в наибольшей степени зависит от самого влиятельного своего члена Саудовской Аравии (причем не только из-за объемов поставки и потенциала добычи), которая обладает самой большой в мире резервной производительностью - примерно 1,5-2 миллиона баррелей в день.
В случае блокады морского транспорта в Ормузском проливе или серьезных ограничений судоходства Саудовская Аравия не сможет задействовать свой резервный потенциал, по крайней мере, поставки на рынок будут серьезно ограничены или вообще остановлены.
Между тем, Иран (!) и Венесуэла, стоящие после Саудовской Аравии по показателям резервных возможностей, не смогут выйти на рынок из-за санкций и внутренних проблем. Кроме того, американские производители сланцевой нефти, которые поначалу выиграют от роста нефтяных цен, не смогут помочь в той степени, как это может сделать Саудовская Аравия. Сланцевая нефть быстро реагирует на изменение рыночных условий - гораздо быстрее, чем обычная добыча нефти - но она не в состоянии гарантировать немедленное увеличение объемов поставок.
А поскольку добыча нефти в США находится в руках частных компаний, условия там диктует рынок. Поэтому добычу нельзя остановить при определенном уровне цен; она будет продолжаться до полного насыщения рынка. Кроме того, есть проблемы качества американской нефти, которая существенно отличается от саудовской. Американская сланцевая нефть имеет меньшую плотность (то есть, она легче) и меньшее содержание серы, и поэтому она не может незамедлительно заменить поставки из Саудовской Аравии.
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Но есть одна страна, у которой есть все эти возможности. Это Россия.
Россия не только добывает нефть «правильного» качества (она может заменить то топливо, которое будет блокировано в Ормузском проливе), но и, как заявляет российское правительство, имеет резервные производственные возможности в объеме 500 тысяч баррелей в день. По соглашению с ОПЕК, Москва сократила объемы добычи, чтобы не допустить чрезмерного падения цен в условиях перенасыщенности рынка.
Но поскольку цены сейчас растут, а ОПЕК не в состоянии облегчить ситуацию, Россия со своими компаниями (которые в целом недовольны сокращением добычи) непременно и с радостью воспользуется возможностью дополнительно заработать.
После атаки на саудовское нефтеперерабатывающее предприятие в конце прошлого года Россия просигнализировала о том, что сумеет обеспечить дополнительные поставки благодаря инвестициям российских компаний в новые добывающие мощности. Саудовская Аравия быстро восстановила объемы экспортных поставок, и Россия не смогла доказать свои новые возможности и преимущества. Если такой внешний фактор как закрытие Ормузского пролива приведет к блокаде саудовских поставок, у России появится реальный шанс испытать свои новые резервные мощности.
В последние годы влияние России на мировом рынке нефти возрастает. Эта страна стала важным партнером ОПЕК в ее борьбе за сохранение статуса решающего игрока, влияющего на нефтяные цены даже после сланцевой революции в США. Если ирано-американский конфликт приведет к существенному сокращению нефтяного экспорта из стран ОПЕК, Россия получит от этого значительную выгоду в плане реальной финансовой прибыли и геополитического влияния.
Рост цен и увеличение добычи выгодны не только российским компаниям, но и бюджету страны, поскольку нефтедобывающая отрасль там обложена высокими налогами, и в первую очередь это касается экспорта. Данный аспект особенно привлекателен для России, поскольку торговля нефтью в мире идет на американские доллары, которых явно не хватает Москве после введения США санкций против российских финансовых институтов из-за ее вторжения на Украину и вмешательства в американские выборы.
Россия также может усилить свое геополитическое влияние.
Из-за блокады Ормузского пролива источников поставок станет значительно меньше, а это усилит представление о России как о стабильной нефтедобывающей стране и экспортере. Саудовская Аравия воздерживается от использования своих поставок в качестве инструмента влияния, ограничиваясь регулированием рынка и стабилизацией ценовых скачков, по крайней мере, после нефтяного кризиса 1970-х годов.
А вот Россия в этом вопросе проявляет гораздо меньше сдержанности. Исследования показывают, что Москва неоднократно использовала свои сильные позиции поставщика нефти и газа, добиваясь геополитических выгод в Центральной и Восточной Европе.
Блокада Ормузского пролива может усилить позиции России по отношению к испытывающей энергетический голод Азии, поскольку около 75% проходящей через этот пролив нефти идет именно в азиатские страны. Кроме того, особую важность приобретает российский природный газ, поставляемый на китайский рынок через открытый недавно трубопровод «Сила Сибири». Эти позиции кажутся еще более прочными, если задуматься о военных учениях, которые Россия, Китай и Иран совсем недавно провели в Оманском заливе.
Если подумать о возможных вариантах эскалации конфликта между США и Ираном, становится понятно, что здесь вступает в силу закон непреднамеренных последствий. Ормузский пролив пока никто не блокирует, и он вряд ли будет перекрыт в ближайшее время. Но полностью исключать такую возможность нельзя.
По этой причине важно продумать возможные последствия блокады для ценообразования и предложения на рынке нефти, а также результаты усиления геополитического влияния такого игрока как Россия, которая уже получила стратегические и дипломатические выгоды от американо-иранского конфликта и от вынужденного вывода американских войск из Ирака.
Анна Микульска - научный сотрудник Центра энергетических исследований при Институте государственной политики им Джеймса Бейкера (Baker Institute for Public Policy).
Forbes (США)
Или разведки мира и про это предупреждали?
Но глупые люди с подачи олигархов и ТВ, выбрали мистера Бина.
Обязательно вылезет очередной "эксперд", рожа которого уже не умещается в экран телевизора, и будет с умной заточкой на физиономии поучать как надо было сделать!..
Тьфу!.. Противно уже слушать эти одутловатые рожи, когда они просто пиз...т отсебятину, при том ни за шо не отвечая и ни на шо не влияя.
Бутусов, а ты мастак вытаскивать на свет разных упырей, с их никому ненужным бульканьем.