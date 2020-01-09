 Офис генпрокурора создал отдел для расследования причин смертей военных не в боевой обстановке

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.
"Генеральный прокурор Руслан Рябошапка 8 января 2020 года согласовал организационные изменения в структуре и штатном расписании военной прокуратуры объединенных сил о создании отдела процессуального руководства досудебным расследованием по уголовным производствам по расследованию причин смертей военнослужащих не в боевой обстановке", - сообщает ОГ.
Отмечается, что деятельность этого отдела будет сосредоточена на осуществлении надзора по расследованию преступлений по фактам безвозвратных потерь военнослужащих в небоевой обстановке в зоне проведения ООС.
Кроме того, Офис генпрокурора перед Министерством внутренних дел инициировал создание при Главном управлении Национальной полиции в Донецкой области отдельного следственного подразделения для расследования указанных уголовных производств.
Такие организационные мероприятия будут обеспечивать оперативную координацию действий органов предварительного расследования.
Пристайко :
«Є військові начальники, які знають, як зробити так, щоб наші позиції були захищені, щоб були створені відповідні споруди. До речі, при відведенні військ не розбираються фортифікаційні споруди, які знаходяться на теперішній позиції. Якраз в цьому є ідея - якщо наш ворог не відходить, ми завжди можемо повернутися назад.
Я хочу нагадати, що наш вибір з вами - це принести мир і уникнути загибелі наших хлопців. Для цього треба, щоб у тебе не стріляли, і ти не стріляв».
Результат :