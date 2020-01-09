EN|RU|UK
Темы дня: Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Политика Украины
  3766  17
Все про:инспекция (64) конкурс (828) строительство (1672)

 В ГАСИ вернулись "смотрящие" времен Януковича, - Глеба

Ситуация с конкурсом на первого заместителя Председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции тянет на криминал по признаку сговора чиновников высшего ранга в пользу третьих лиц.

Об этом в своем блоге пишет эксперт в области градостроительства, действительный член Украинской академии архитектуры Виктор Глеба.

"Одной из самых главных задач по борьбе с коррупцией Президент Украины Владимир Зеленский дал именно по строительной деятельности. Были поставлены задачи в вопросах кадровой перезагрузки" в Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ). После увольнения под давлением общественности в сентябре 2019 года Председателя ГАСИ Сергея Кузьмина и его первого заместителя Валерия Филончука, общественные активисты и эксперты уже не надеялись увидеть этих персонажей в будущих назначениях. Правительство возлагало обязанности по реформированию системы на нового в. о. председателя ГАСИ, который за короткий срок перезагружает аппарат ГАСИ и территориальные органы, останавливает наиболее скандальные строительства в Киеве и Одессе. При этом разрешительные документы на строительство выдаются без каких-либо поборов, а самовольные жилые застройки (которые строятся с нарушением ДБН) получают отказы", - сообщил эксперт.

Победителем конкурса на главу ГАСИ был определен Александр Строкач. Но на заседании Правительства 18.12.2019 без объяснений объявили о новом конкурсе на Главу ГАСИ. После проведения в Минрегионе собеседования с финалистами конкурса, победителя не определили, о чем Кабмин официально уведомили, а потому Правительство обязано объявить новый конкурс на эту должность. Кроме того, согласно Закону Украины "О государственной службе", результаты конкурса публикуются не позднее 45 календарных дней со дня обнародования информации о проведении такого конкурса.

"Однако, вопреки Закону, после кулуарных договоренностей победителем конкурса определено Лену Костенко. В отсутствие председателя ГАСИ она становится единственным главой органа. Теперь строительной отраслью формально руководит 32-летняя девушка с опытом работы в Министерстве образования!" - подчеркнул Глеба.

"Представлять новую руководительницу коллективу ГАСИ приехал лично Председатель профильного комитета Верховной Рады Андрей Клочко. Тот самый Андрей Клочко, который, прикрываясь именем Президента Зеленского, сначала проводил собеседования с претендентами на Председателя ГАСИ, затем вошел в состав разрешительной комиссии ГАСИ, несмотря на очевидный конфликт интересов, но впоследствии опомнился и вышел из ее состава, возглавил Рабочую группу по псевдореформированию системы архитектурно-строительного контроля и надзора, в состав которой включил Александра Сергиенко, который одновременно является его советником", - сообщил эксперт.

"Еще одним советником Андрея Клочко стал Сергей Кузьмин, которого строительная мафия "протянула" на Главу ГАСИ в 2019 году, но общественность убедила новую власть избавиться от коррупционера", - напомнил Глеба.

"Елена Костенко не исключение. Первыми ее приказами стало назначение советниками председателя ГАСИ Александра Сергиенко и Воробьева. Александр Сергиенко известен тем, что в 2012-2014 годах возглавлял Управление разрешительных процедур ГАСИ, а Воробьев был его заместителем. Именно Александр Сергиенко совместно с руководителем Инспекции ГАСК города Киева организовали схему 5$ за квадратный метр, которая со временем распространилась на всю страну и давала доход семьи "Саши Стоматолога". Есть достоверная информация, что один из советников Елены Костенко уже начал "обилечивать" строительный рынок, как "смотрящий" от Офиса Президента, а Александр Сергиенко – писать новые "зеленые" схемы, несмотря на свой опыт 2012-2014 годов. Вопрос к Президенту Зеленского: разве такого перезагрузки от Вас ожидала профессиональная общественность и строительная отрасль?" - резюмировал Глеба, заявив, что отдельным письмом обращается к правоохранительным органам и Кабинету Министров Украины с требованием об остановке "криминальных авторитетов", которые снова захватили власть в сфере градостроительства, архитектуры и строительства.

Источник: https://censor.net.ua/n3169006
 
 
 Топ комментарии
 
Добро пожаловать Ждем с нетерпением легитимного. В ГАСИ вернулись "смотрящие" времен Януковича, - Глеба - Цензор.НЕТ 4083
 показать весь комментарий
 
Поверненя до часів Януковоча проходить в турборежимі, ЗЄкоманда кудись посаішає..
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Добро пожаловать Ждем с нетерпением легитимного. В ГАСИ вернулись "смотрящие" времен Януковича, - Глеба - Цензор.НЕТ 4083
 показать весь комментарий
 
 
Ґабревіатура ГАСИ залікова. Начебто на щось натякає.
 показать весь комментарий
 
 
Осталось дождаться когда ГАИшники снова начнут собирать оброк с грузовиков на КПП при въездах в города и "эпоха бедности" закончится!
Да, зе-бильчики?

 показать весь комментарий
 
 
Ага, вот как раз сегодня пришёл с этой конторы. Находишь участок, хочешь подать документы, а тебе в глаза ссут "не, там нельзя строить".... А рядом получают разрешение на той же территории.... Смотришь в кадастр, а есть участки под " зеленые территории", но там уже кто-то приватизирует, хотя тоже нельзя. Уже более 20 мест нашёл пустых, а мне и дальше ссут в глаза.
 показать весь комментарий
 
 
Мабуть десь біля Києва? Знаю міста - де ділянки дають без проблем а бажаючих майже нема...
 показать весь комментарий
 
Поверненя до часів Януковоча проходить в турборежимі, ЗЄкоманда кудись посаішає..
 показать весь комментарий
 
 
ЗЕленский же не лох, чтобы проходить мимо такого лакомого кусочка как ГАСИ.
 показать весь комментарий
 
 
Да что там гаси? В страну вернулись смотрящие времен янукодла...и портнов тому пример...
 показать весь комментарий
 
 
На бєлом кане, як казав покійний Чєчєтов. Кінь вже мабуть підростає. (((
 показать весь комментарий
 
 
В ГАСИ вернулись "смотрящие" времен Януковича,... заменили "смотрящих" Порошенко и оттеснили "смотрящих" Зеленского.
 показать весь комментарий
 
Ублюдок жидовский летал в Мацкву за опытом бандитов Януковича - как правильно просрать, ограбить и свалит с награбленным из Украины.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх