 Террористы "ДНР" конфискуют авто с украинскими номерами на Донбассе, - Восточная правозащитная группа

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает на странице в сети Facebook "Восточная правозащитная группа".
Отмечается, что ранее террористы "ДНР" и "ЛНР" обьявили о перерегистрации всех транспортных средств находящихся на подконтрольной им территории. Все владельцы автомобилей должны были пройти регистрацию и получить транспортные номера "ЛНР" и "ДНР".
Для водителей, которые отказывались проходить регистрацию и получать номера, были разработаны штрафные санкции в том числе и конфискация автомобиля.
"Нам известно про 7 случаев конфискации автомобилей в период с 01.01.2020 по 08.01.2020, но данные действия зафиксированы только на территории ОРДО. На оккупированной части Луганской области, НВФ "ЛНР" продлило перерегистрацию автомобилей до конца февраля 2020 года", - сообщает правозащитная группа.
(хоча насправді яка різниця)
09.01.2020, 14:36 • 196 • 1
Несмотря на заявления чиновников, которые обещают мир, выборы в ОРДЛО и начало процесса реинтеграции неподконтрольной территории в Украину, начало нового года показало, что в ОРДЛО скорее идет обратный процесс. Боевики не только не готовятся к сближению с Украиной, но действуют ровно наоборот - старательно искореняют любое украинское присутствие в ОРДЛО.
С первых дней января ДНРовцы устроили настоящую облаву на владельцев украинских паспортов и автомобильных номеров. Людей без "паспортов ДНР" (а таких в ОРДЛО большинство) ловят на улицах патрули и отвозят в РОВД. Там проверяют телефон, берут отпечатки пальцев. Украинские паспорта больше не признаются удостоверением личности.
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Вот рассказ дончан, попавшихся одному такому патрулю в Рождество. На праздники боевики сделали населению ОРДЛО "подарок" - отменили комендантский час. Люди уж было обрадовались, но на практике отмена КЧ обернулась усиленным террором обычных прохожих.
Вот еще одно свидетельство. Женщина, которая сочувствует боевикам "ДНР" и просто не успела оформить их "паспорт", тоже попала в лапы патрулю.
Сами боевики по телефону также подтверждают, что будут задерживать на улицах всех, у кого нет "паспортов ДНР". Один из дончан позвонил в "полицию ДНР" и выложил запись разговора.
О беспределе с проверками пишут даже лояльные боевикам группы в соцсетях и телеграм-каналы. К примеру, телеграм-канал Донецкий Абориген, который связан с ДНРовцем Андреем Пургиным, пишет, что облавы начались из-за того, что жители ОРДЛО не хотят получать паспорта ДНР добровольно. Приходится принуждать людей к этому откровенным террором.
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Возмутился также член "общественной палаты ДНР" Александр Болотин.
Помимо "паспортов ДНР" боевики теперь также требуют "автономера ДНР". По многочисленным сообщениям, машины на украинских номерах останавливают, штрафуют и увозят эвакуатором, если у водителя нет "номеров ДНР".
Из-за облав на автомобилистов в некоторых местах на праздники образовались пробки.
Очевидно, что все эти меры, направленные на полное вытеснение украинских документов из ОРДЛО, никак не соответствуют заявлениям о будущей реинтеграции Донецка и Луганска в правовое поле Украины и приверженности Минским соглашениям. Если бы ЛДНР действительно собирались возвращаться под контроль Украины, никакого смысла в таком терроре обычных людей не было бы.
То, что мы видим - это курс на Приднестровье и окончательное превращение в никем не признанную резервацию со своими никем не признанными псевдодокументами. Больше всего от этого, конечно же, пострадают не "бандеровцы из Галичины", а те самые русскоговорящие жители Донбасса, над которыми боевики издеваются уже 6-й год. Именно их в эти праздничные дни терроризируют и кошмарят представители "русского мира".
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Денис КАЗАНСКИЙ
Много приличных тачек свалило на "континент" в 2014-2015 годах.
А теперь, на всех защитников дамбаса не хватает даже ланосов.
селёдкипиццы..
Мы перешли на новую фазу военных столкновений-диверсионную.
а после Петра 1 - одно УГОЛОВНОЕ ДЕЛО !.
. Тутчев Ф И . https://uploads.disquscdn.com/images/34c13d581a5ae97903c7267e0a1921dddabcf5708a500e95825e8027d31b4315.jpg .
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На 6-й год беспредельного отжима?!