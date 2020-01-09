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 Террористы "ДНР" конфискуют авто с украинскими номерами на Донбассе, - Восточная правозащитная группа

На оккупированной части территории Донецкой области, подразделения террористов "ДНР" так называемой "Народной Милиции" начали конфискацию транспортных средств с автомобильными номерами Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает на странице в сети Facebook "Восточная правозащитная группа".

Отмечается, что ранее террористы "ДНР" и "ЛНР" обьявили о перерегистрации всех транспортных средств находящихся на подконтрольной им территории. Все владельцы автомобилей должны были пройти регистрацию и получить транспортные номера "ЛНР" и "ДНР".

Для водителей, которые отказывались проходить регистрацию и получать номера, были разработаны штрафные санкции в том числе и конфискация автомобиля.

"Нам известно про 7 случаев конфискации автомобилей в период с 01.01.2020 по 08.01.2020, но данные действия зафиксированы только на территории ОРДО. На оккупированной части Луганской области, НВФ "ЛНР" продлило перерегистрацию автомобилей до конца февраля 2020 года", - сообщает правозащитная группа.

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Террористы ДНР конфискуют авто с украинскими номерами на Донбассе, - Восточная правозащитная группа 01

Источник: https://censor.net.ua/n3169005
 
 
 Топ комментарии
 
Какие террористы? У них в паспорте не написано "террорист днр". Такие же граждане Украины, как и мы. Надо прощения у них попросить, как завещал Сивоха.
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Я стурбований
(хоча насправді яка різниця)
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😨😀😁😸 А нєхєр їздити в лугандон. І в Крим теж нєхєр їздити, поки він окупований
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Какие террористы? У них в паспорте не написано "террорист днр". Такие же граждане Украины, как и мы. Надо прощения у них попросить, как завещал Сивоха.
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там паспорта РФ у большинства боевиков. Если не единственный, то второй уже точно.
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Нічого, скоро будуть і українські. Какаяразніца- оманський спростив їх отримання для "жителей оккупированных территорий "
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😨😀😁😸 А нєхєр їздити в лугандон. І в Крим теж нєхєр їздити, поки він окупований
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Я стурбований
(хоча насправді яка різниця)
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Так у них там с самого начала маладой республики отжимали автомобили у всех подряд.
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главный по отжиму был моторылла)) мажоры плакали Терористи "ДНР" конфіскують авто з українськими номерами на Донбасі, - Східна правозахисна група - Цензор.НЕТ 213 , очень каены ********)) потом в кацапстан начал на перепродажу их отгонять)) за это его лифт наказал Терористи "ДНР" конфіскують авто з українськими номерами на Донбасі, - Східна правозахисна група - Цензор.НЕТ 213
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То, что мы видим - это курс на Приднестровье, - Казанский о новогодних облавах в "ДНР"
09.01.2020, 14:36 • 196 • 1

Несмотря на заявления чиновников, которые обещают мир, выборы в ОРДЛО и начало процесса реинтеграции неподконтрольной территории в Украину, начало нового года показало, что в ОРДЛО скорее идет обратный процесс. Боевики не только не готовятся к сближению с Украиной, но действуют ровно наоборот - старательно искореняют любое украинское присутствие в ОРДЛО.
С первых дней января ДНРовцы устроили настоящую облаву на владельцев украинских паспортов и автомобильных номеров. Людей без "паспортов ДНР" (а таких в ОРДЛО большинство) ловят на улицах патрули и отвозят в РОВД. Там проверяют телефон, берут отпечатки пальцев. Украинские паспорта больше не признаются удостоверением личности.
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Вот рассказ дончан, попавшихся одному такому патрулю в Рождество. На праздники боевики сделали населению ОРДЛО "подарок" - отменили комендантский час. Люди уж было обрадовались, но на практике отмена КЧ обернулась усиленным террором обычных прохожих.
Террористы "ДНР" конфискуют авто с украинскими номерами на Донбассе, - Восточная правозащитная группа - Цензор.НЕТ 3578
Террористы "ДНР" конфискуют авто с украинскими номерами на Донбассе, - Восточная правозащитная группа - Цензор.НЕТ 3578
Вот еще одно свидетельство. Женщина, которая сочувствует боевикам "ДНР" и просто не успела оформить их "паспорт", тоже попала в лапы патрулю.
Сами боевики по телефону также подтверждают, что будут задерживать на улицах всех, у кого нет "паспортов ДНР". Один из дончан позвонил в "полицию ДНР" и выложил запись разговора.
О беспределе с проверками пишут даже лояльные боевикам группы в соцсетях и телеграм-каналы. К примеру, телеграм-канал Донецкий Абориген, который связан с ДНРовцем Андреем Пургиным, пишет, что облавы начались из-за того, что жители ОРДЛО не хотят получать паспорта ДНР добровольно. Приходится принуждать людей к этому откровенным террором.
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Террористы "ДНР" конфискуют авто с украинскими номерами на Донбассе, - Восточная правозащитная группа - Цензор.НЕТ 3578
Возмутился также член "общественной палаты ДНР" Александр Болотин.
Террористы "ДНР" конфискуют авто с украинскими номерами на Донбассе, - Восточная правозащитная группа - Цензор.НЕТ 3578
Помимо "паспортов ДНР" боевики теперь также требуют "автономера ДНР". По многочисленным сообщениям, машины на украинских номерах останавливают, штрафуют и увозят эвакуатором, если у водителя нет "номеров ДНР".

Из-за облав на автомобилистов в некоторых местах на праздники образовались пробки.
Террористы "ДНР" конфискуют авто с украинскими номерами на Донбассе, - Восточная правозащитная группа - Цензор.НЕТ 3578
Очевидно, что все эти меры, направленные на полное вытеснение украинских документов из ОРДЛО, никак не соответствуют заявлениям о будущей реинтеграции Донецка и Луганска в правовое поле Украины и приверженности Минским соглашениям. Если бы ЛДНР действительно собирались возвращаться под контроль Украины, никакого смысла в таком терроре обычных людей не было бы.
То, что мы видим - это курс на Приднестровье и окончательное превращение в никем не признанную резервацию со своими никем не признанными псевдодокументами. Больше всего от этого, конечно же, пострадают не "бандеровцы из Галичины", а те самые русскоговорящие жители Донбасса, над которыми боевики издеваются уже 6-й год. Именно их в эти праздничные дни терроризируют и кошмарят представители "русского мира".
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Денис КАЗАНСКИЙ
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Аборигены должны страдать!! Особенно такая «сочувствующая» Только так они начинают заслуживать 0,1% прощения граждан Украины за то что звали Х@йло введи и всю остальную грязь которой они поливали Украину.
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Да, серьезно просчитались.
Много приличных тачек свалило на "континент" в 2014-2015 годах.
А теперь, на всех защитников дамбаса не хватает даже ланосов.

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сейчас опять в Донецке много машин, в т.ч. и дорогих
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Честно говоря, меня это волнует мало.
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Так а пробачення просити за віджимання авто чи ні? Що там Сівохо каже?
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казал помолиться за пенсию кормильцам три раза перед сном.
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Перерегестрировать заставили. Но украинский номер не менял. Показываю их аусвайс,вопросы пропадают. - Не следует пугать. Я и так напуган ))
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Треба бобочку закинути у багажник жигуля на українських номерах і відправити у днр
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Какая разница, как называется улица. Какая разница, кому стоит памятник. Какая разница, какие номера на авто. (с) Бубочка Оманская
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А что не так? Хотели в паРашу - получайте все до последней копейки!
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Это они так интегрироваться в Украину собрались.
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Это для мобильных террористических групп, засылаемых в Украину.
Мы перешли на новую фазу военных столкновений-диверсионную.
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Там Казанский сообщает что если паспорт не дыровский, а украинский, то тоже начинают доклёпываться. Охотно верю, в дыре что угодно может быть.
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Про паспорта оно брешет. Никто документы не проверяет. А с машинами - все по закону. Был указ - перерегистрировать. Кто хрен положил, теперь получается нарушает закон, за что и получает. Трудно было на пару часов в МРЭО заехать перегистрировать? Ну тогда не жалуйтесь. Попробуй по Киеву на китайских номерах проехаться и без документов...
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слышь псина мокшанская, забейся под труду вша русская.
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Русская история до Петра 1 - СПЛОШНАЯ ПАНАХИДА ,

а после Петра 1 - одно УГОЛОВНОЕ ДЕЛО !.

. Тутчев Ф И . https://uploads.disquscdn.com/images/34c13d581a5ae97903c7267e0a1921dddabcf5708a500e95825e8027d31b4315.jpg .
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въезд через кпп автомобилей с номерами дыры должен быть запрещен. Хотя зепредатель малорос может все что угодно придумать.
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Украинские номера никто не забирает. На Украину выезжают на украинских номерах. Это по территории дыры нужно кататься на местных номерах.
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Иди ***** тварь и запомни кацапская псина: В Украине, В Украину.
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И правильно делают. Туда только вата ездит.
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Так это они уже по-второму кругу начали. Повторение- мать мародёрского учения.
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Фигассе... в ЛДНР ещё остались машины у частников?!
На 6-й год беспредельного отжима?!
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Это мероприятие тоже входит в формулу Штайнмайера. Ещё чуть-чуть и воссоединимся с дамбаским народом навеки!
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Так нехай Сівохо зателефонує своїй людині і все порішає. То ж брати?
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Если бы украинская власть хотя бы точно следовала законам Украины, по которым есть определенные условия действия паспортов Украины, то конфликт там прекратился бы еще в 2014 г. и десятки тысяч людей остались бы живы.. Власть Украины обязана была по ним временно приостановить действие паспортов всех жителей Лугандона,путем проставления штампа в паспорте. Их паспорта должны были действовать только при действительной и законной регистрации на территории Свободной Украины. Сейчас при фактически пророссийском, антиукраинском руководстве Украины это вообще невозможно и дальше война будет только разгораться даже при самых больших уступках агрессору. Только решительность в отстаивании интересов прежде всего Свободной Украины могло бы привести нас к успеху, но не при нынешнем ватно-совковом руководстве страны.
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