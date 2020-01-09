 Суд продлил до 16 февраля арест "минеру" моста Метро в Киеве Белько, - прокуратура

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киева, передает Цензор.НЕТ.

"Такое решение Днепровский районный суд г.Киева принял в четверг, 9 января 2020 г. Подозреваемый будет находиться под стражей до 16 февраля 2020 года. Кроме того, суд по ходатайству прокурора продлил срок предварительного расследования в указанном уголовном производстве до 17 февраля 2020 года", - сообщили в прокуратуре.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, вечером 18 сентября мужчина заблокировал движение на мосту Метро и угрожал взорвать его и государственные учреждения.

Позднее стало известно, что это – уроженец Крыма, ветеран Алексей Белько. Месяц назад он был уволен из Сил специальных операций.

Через несколько часов злоумышленник сдался полиции.

Вскоре после этого начальник полиции Киева Андрей Крищенко заявил, что Белько может грозить пожизненное лишение свободы за обвинение по статье "терроризм".

В Министерстве по делам ветеранов заявили, что не позволят использовать случившееся для очернения бойцов и ветеранов.

На следующий день министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что Белько находился под действием наркотических веществ и заявил о готовности взять его на поруки. "Мы поможем ему пройти курс реабилитации от наркотиков и обрести себя заново", - пообещал он.

Прокуратура сообщила Белько о подозрении в совершении преступлений по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, подготовке взрыва, повлекшее тяжкие последствия, санкция - от 4 до 8 лет лишения свободы) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство с применением огнестрельного оружия, санкция - от 3 до 7 лет лишения свободы) УК Украины.