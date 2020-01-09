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Все про:Россия (74707) Донбасс (20397) Пушилин (46) наемники РФ (997) Пасечник (9)

 Представители РФ обещают поднять зарплаты и пенсии на оккупированном Донбассе до уровня Ростовской области

Наемники РФ, главари террористов "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили, что к 1 января 2022 года уровень пенсий и зарплаты работников бюджетной сферы и "госслужащих" на оккупированном Донбассе сравнится с показателями Ростовской области России.

Об этом пишет kp.ru, передает Цензор.НЕТ.

Согласно заявлению наемника РФ, главаря террористов "ЛНР" Пасечника, рост пенсий и зарплат будет осуществляться в три этапа.

"В каждый из этапов пенсионные выплаты будут увеличиваться в среднем на 20%, заработные платы работников бюджетной сферы — на 28%, а "государственных служащих" — на 18%", — говорится в сообщении.

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Пасечник пообещал реализовать это до января 2022 года.

В свою очередь, наемник РФ, главарь террористов "ДНР" Пушилин отметил, что власти намерены приложить все усилия для того, чтобы зарплаты металлургов и шахтеров выросли до уровня, сопоставимого с Россией, пишет Газета.ру. Он пообещал повысить пенсии на 20%, а зарплаты работников бюджетной сферы — на 26%.

Источник: https://censor.net.ua/n3168998
 
 
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Представители РФ обещают поднять зарплаты и пенсии на оккупированном Донбассе до уровня Ростовской области... 1955 года. Эти придурки не устают обещать, стадо верит всей галиматье, что ей скармливают. Среднюю з/п $2700 и стометровые квартиры каждой семье к 2020 уже получили Представители РФ обещают поднять зарплаты и пенсии на оккупированном Донбассе до уровня Ростовской области - Цензор.НЕТ 2237
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Последний довод,почему эти люди должны мучаться от кацапов )) Пенсии если украинские убрать,то жизнь окажется там невыносимой.
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Прекрасно! Пусть увеличивают. Нужно дожить до 2022 года-а там видно будет.
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Окупація продовжується а ЗЕлене гівно так "устал ат вайни" що п'яти раз за пів року на віддих літає
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та там зарплаты уже сегодня, если сравнить с 1913 годом, достигли таких рекордов, шо ростову и к 2022 их не догнать!
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крушение, происки РФ, катер возле наших берегов.разве это нас интересует? бигмир думает иначе. самая главная новость сейчас, вручение оскара и Адель похудела. ****. на первой странице
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Краткий экономический прогноз новоросссии на "ближайшее будущее" - "К 2120 году зарплаты шахтеров Донбасса будут равны зарплатам сотрудников газовой отрасли Сургута" !!!! Представители РФ обещают поднять зарплаты и пенсии на оккупированном Донбассе до уровня Ростовской области - Цензор.НЕТ 882
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Зебіли, пора на бамбас, за довгим рубльом.(віслючок вже "домовився")...
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Вообще,здравомыслящего навело бы на раздумье - почему это только через пять лет происходит. И Почему расия их фактически кинула на бабло.Обещая золотые горы и подсовывая туфту.Почему именно ростовские ? Это типа херня,но уже расийская ? Ключевое - здравомыслящего...
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Россия их кинула не на бабло. Россия их просто использует. Обещает, убеждает и использует.
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фух... баба з возу... не хотелось бы кормить кормильцев...
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Це Че-Пушилін сказав?=)))

Давайте ще новини від Басуріна подивимось, там також маячня феєрична =)
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Нє пойдьот!
Домбасята хотіли, як у Моцкві в сєріалах - великі та чисті квартири, машини, і кожен день пакунки з супермаркетів.
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