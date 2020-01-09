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Все про:контрразведка (205) покушение (803) Россия (74707) СБУ (14215) Харьков (4540)

 СБУ предотвратила убийство спецслужбами РФ одного из бывших командиров ВСУ и не допустила взрыва в многоквартирном доме. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Контрразведка Службы безопасности Украины предотвратила в Харькове покушение на убийство одного из бывших боевых командиров разведподразделений батальона ВСУ, который был организован спецслужбами РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Для совершения преступления российские спецслужбы привлекли харьковчанина, который ранее проходил военную службу в Национальной Гвардии Украины, однако был уволен из-за компрометирующих обстоятельств.

Задание харьковчанин получил во время краткосрочного выезда в Россию. Дальнейшие его действия российские кураторы согласовывали через мобильный мессенджер. За убийство бывшего командира исполнителю было обещано денежное вознаграждение.

Председатель СБУ Иван Баканов отметил, что операция по предупреждению покушения - свидетельство того, что Служба эффективно противостоит российским спецслужбам.

"СБУ борется с угрозами в зародыше, а не ликвидирует последствия. Наши действия подтверждают это. Контрразведывательная деятельность, противодействие терроризму, защита национальной безопасности - те приоритеты, на которые ориентируется сегодня украинская спецслужба", - добавил Иван Баканов и поблагодарил сотрудников Службы за успешную работу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержанный контрразведкой СБУ террорист "ДНР" получил 5 лет тюрьмы. ФОТО

Спецслужбы страны-агрессора планировали отомстить украинскому командиру за успешные операции против незаконных вооруженных формирований террористических организаций "Л/ДНР". В частности, была обезврежена группа офицеров Вооруженных сил РФ, один из которых носил звание "Героя России".

Харьковчанин готовился совершить покушение в многоквартирном жилом доме, где живет командир, заложив самодельное взрывное устройство. Действия диверсанта создавали угрозу для жизни многих мирных граждан.

Контрразведчики и следователи СБУ и бойцы ЦСО "А" задержали злоумышленника с взрывчаткой в доме. По оценкам специалистов, мощность взрывного устройства составляла полкилограмма тротила и приводилась в действие с помощью радиосигнала из автомобильной сигнализации. Из-за повышенной опасности взрывного устройства во время транспортировки, оно было уничтожено во дворе дома без угрозы для жизни людей.

В рамках начатого уголовного производства решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

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СБУ предотвратила убийство спецслужбами РФ одного из бывших командиров ВСУ и не допустила взрыва в многоквартирном доме 01
СБУ предотвратила убийство спецслужбами РФ одного из бывших командиров ВСУ и не допустила взрыва в многоквартирном доме 02
СБУ предотвратила убийство спецслужбами РФ одного из бывших командиров ВСУ и не допустила взрыва в многоквартирном доме 03

Источник: https://censor.net.ua/n3168997
 
 
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А диверсантов протеже Путлера Зеленский отпустит как обычно
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хорошо, если когда-нибудь удастся добраться до гиркиных да безлеров. а может их скорее свои придушат.
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Баканов прямо из Куршавеля доложил? Маладец, аккуратно там...
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А этого черта готовьте на обмен, у дыровцев опять таксистов в избытке...
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Не зря бакланов в куршавеле время провел.
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Они планировали банки 18650 использовать в качестве взрывчатки?

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а как Баканов про это узнал, он же в Куршавеле...
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Пока зебил на маскве звітує хазяину, ФСБ-У перевиполнит все плани
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прикольные у СБУ повязочки ))))
опять им приходится свою цивильную одежду возюкать... беднота
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Расстрелять напару с Рабиновичем! Оба со строек воровали линолеум, гвозди и унитазы.
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