 СБУ предотвратила убийство спецслужбами РФ одного из бывших командиров ВСУ и не допустила взрыва в многоквартирном доме. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Для совершения преступления российские спецслужбы привлекли харьковчанина, который ранее проходил военную службу в Национальной Гвардии Украины, однако был уволен из-за компрометирующих обстоятельств.

Задание харьковчанин получил во время краткосрочного выезда в Россию. Дальнейшие его действия российские кураторы согласовывали через мобильный мессенджер. За убийство бывшего командира исполнителю было обещано денежное вознаграждение.

Председатель СБУ Иван Баканов отметил, что операция по предупреждению покушения - свидетельство того, что Служба эффективно противостоит российским спецслужбам.

"СБУ борется с угрозами в зародыше, а не ликвидирует последствия. Наши действия подтверждают это. Контрразведывательная деятельность, противодействие терроризму, защита национальной безопасности - те приоритеты, на которые ориентируется сегодня украинская спецслужба", - добавил Иван Баканов и поблагодарил сотрудников Службы за успешную работу.

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Спецслужбы страны-агрессора планировали отомстить украинскому командиру за успешные операции против незаконных вооруженных формирований террористических организаций "Л/ДНР". В частности, была обезврежена группа офицеров Вооруженных сил РФ, один из которых носил звание "Героя России".

Харьковчанин готовился совершить покушение в многоквартирном жилом доме, где живет командир, заложив самодельное взрывное устройство. Действия диверсанта создавали угрозу для жизни многих мирных граждан.

Контрразведчики и следователи СБУ и бойцы ЦСО "А" задержали злоумышленника с взрывчаткой в доме. По оценкам специалистов, мощность взрывного устройства составляла полкилограмма тротила и приводилась в действие с помощью радиосигнала из автомобильной сигнализации. Из-за повышенной опасности взрывного устройства во время транспортировки, оно было уничтожено во дворе дома без угрозы для жизни людей.

В рамках начатого уголовного производства решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

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