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Все про:контрразведка (205) покушение (803) Россия (74707) СБУ (14215) Харьков (4540)

 Контрразведка СБУ предотвратила убийство спецслужбами РФ одного из бывших командиров ВСУ и не допустила взрыва в многоквартирном доме. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Контрразведка Службы безопасности Украины предотвратила в Харькове покушение на убийство одного из бывших боевых командиров разведподразделений батальона ВСУ, который был организован спецслужбами РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Для совершения преступления российские спецслужбы привлекли харьковчанина, который ранее проходил военную службу в Национальной Гвардии Украины, однако был уволен из-за компрометирующих обстоятельств.

Задание харьковчанин получил во время краткосрочного выезда в Россию. Дальнейшие его действия российские кураторы согласовывали через мобильный мессенджер. За убийство бывшего командира исполнителю было обещано денежное вознаграждение.

Председатель СБУ Иван Баканов отметил, что операция по предупреждению покушения - свидетельство того, что Служба эффективно противостоит российским спецслужбам.

"СБУ борется с угрозами в зародыше, а не ликвидирует последствия. Наши действия подтверждают это. Контрразведывательная деятельность, противодействие терроризму, защита национальной безопасности - те приоритеты, на которые ориентируется сегодня украинская спецслужба", - добавил Иван Баканов и поблагодарил сотрудников Службы за успешную работу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержанный контрразведкой СБУ террорист "ДНР" получил 5 лет тюрьмы. ФОТО

Спецслужбы страны-агрессора планировали отомстить украинскому командиру за успешные операции против незаконных вооруженных формирований террористических организаций "Л/ДНР". В частности, была обезврежена группа офицеров Вооруженных сил РФ, один из которых носил звание "Героя России".

Харьковчанин готовился совершить покушение в многоквартирном жилом доме, где живет командир, заложив самодельное взрывное устройство. Действия диверсанта создавали угрозу для жизни многих мирных граждан.

Контрразведчики и следователи СБУ и бойцы ЦСО "А" задержали злоумышленника с взрывчаткой в доме. По оценкам специалистов, мощность взрывного устройства составляла полкилограмма тротила и приводилась в действие с помощью радиосигнала из автомобильной сигнализации. Из-за повышенной опасности взрывного устройства во время транспортировки, оно было уничтожено во дворе дома без угрозы для жизни людей.

В рамках начатого уголовного производства решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Механизм незаконного оформления украинских соцвыплат в интересах "МГБ ЛНР" разоблачили на Луганщине, - контрразведка СБУ. ФОТО

Контрразведка СБУ предотвратила убийство спецслужбами РФ одного из бывших командиров ВСУ и не допустила взрыва в многоквартирном доме 01
Контрразведка СБУ предотвратила убийство спецслужбами РФ одного из бывших командиров ВСУ и не допустила взрыва в многоквартирном доме 02
Контрразведка СБУ предотвратила убийство спецслужбами РФ одного из бывших командиров ВСУ и не допустила взрыва в многоквартирном доме 03

Источник: https://censor.net.ua/n3168997
 
   
 Топ комментарии
 
Баканов прямо из Куршавеля доложил? Маладец, аккуратно там...
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А диверсантов протеже Путлера Зеленский отпустит как обычно
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А этого черта готовьте на обмен, у дыровцев опять таксистов в избытке...
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А диверсантов протеже Путлера Зеленский отпустит как обычно
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Зате напевне Антоненка із СІЗО випускали. Інкогніто.
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Он их не только отпустил. Он их еще и с Новым Годом в своем поздравлении поздравил.
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хорошо, если когда-нибудь удастся добраться до гиркиных да безлеров. а может их скорее свои придушат.
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Как только суды ЕС и Украины их затребует. Их сразу ликвидируют.никто не будет рисковать. А то выкрадут украинские спецназовцы , как рашистского хмыря из оккупированого Донбасса
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Зеленский этого хмыря потом отпустил на свободу. А в новогоднем обращении к народу поздравил его и пожелал ему всех благ.
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Баканов прямо из Куршавеля доложил? Маладец, аккуратно там...
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А этого черта готовьте на обмен, у дыровцев опять таксистов в избытке...
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Не зря бакланов в куршавеле время провел.
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Они планировали банки 18650 использовать в качестве взрывчатки?

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Там під 18650 якась чортівня- придивись.
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Ну не знаю.
Как по мне, в правой коробке только батареи, контроллер и переключатель.
Но фотку я сохраню.
Будет весело, если еще в одном успехе СБУ появится...
А вообще, это все настолько убого смотрится: руководитель СБУ, вместо того, что бы участвовать в заседании СНБО, катается на лыжах.
И сразу хлоп - новость про успехи СБУ!
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а шо еще надо???
малинка или 32??
как на меня
то и этого слишком много и слишком опасно
никакой защиты от помех
делитант короче
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банки 18650 dlia podachi 12 volt na ustroistvo avto signalizacii priklepleni vzrivchatke
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а как Баканов про это узнал, он же в Куршавеле...
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Пока зебил на маскве звітує хазяину, ФСБ-У перевиполнит все плани
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прикольные у СБУ повязочки ))))
опять им приходится свою цивильную одежду возюкать... беднота
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Расстрелять напару с Рабиновичем! Оба со строек воровали линолеум, гвозди и унитазы.
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Если это всё правда, то я аплодирую СБУ стоя.
Но пока на СБУ висит стоко прошлых скандалов и косяков, шо все такие события невольно воспринимаешь с сомнением.(Вы уж простите, но сами в этом виноваты)
Если это не очередной разводняк на премии и звания, то поздравляю вас ребята.
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Не вижу тела в луже крови, или теперь поумнели, после того, как даже руководство страны подставили )) И вы этому верите?
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Все еще движется на простых сотрудниках которые верны Украине А Баканов это просто говорящая голова что ему написали то он и озвусил
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Юрий Швец (эмигрировавший в США 25 лет назад бывший советский разведчик:
После "воссоединения" с ОРДЛО тысячи потенциальных террористов окажутся в Украине. В Киеве, Днепре, Запорожье, Одессе начнут взрываться дома.
Для Украины "воссоединение" с оккупированными территориями Донбасса и открытие границ с ОРДЛО - это "контрольный выстрел в собственную голову".
За время оккупации ОРДЛО российские спецслужбы повязали кровью десятки тысяч человек из местного населения, тем самым превратив в действующую или потенциальную агентуру.
Как представляется, в Украине нет полного осознания того, что произойдет со страной в случае "воссоединения" с ОРДЛО. Как нет и ясного понимания, какого мира хотят избиратели, массово проголосовавшие за Владимира Зеленского. Трагическая реальность состоит в том, что в обозримом будущем, как только граница с ОРДЛО будет открыта, Украина перестанет существовать как независимое государство, а жизнь ее населения превратится в ад.
Необходимо со всей определенностью понимать, что с "воссоединением" с ОРДЛО тысячи потенциальных террористов на законных основаниях окажутся на территории Украины и примкнут к давней агентуре, которая окопалась в украинской элите еще со времен КГБ. Как только это произойдет, даже не Путин, а какой-нибудь третьеразрядный "шнурок" из Кремля будет звонить президенту Украины и давать указания, что и как делать.
А если президент заартачится, то на следующий день в городах Украины начнут взрываться дома - в Киеве, Днепре, Запорожье, Одессе. Одновременно в результате одиночных терактов один за другим станут гибнуть известные люди. И после каждого такого случая "шнурок" будет звонить на Банковую и спрашивать: "Ну что, пацан, ты все понял? Можем повторить!"
Если кто-то скажет, что все это бред и такого не может быть никогда, вспомните, кто в 1990 году мог поверить, что российские спецслужбы способны взорвать дома в собственной столице и похоронить под их обломками более 300 человек, чтобы привести к власти Окурка из питерской подворотни. А кто в начале 2000-х годов мог представить, что ФСБ и ГРУ будут осуществлять теракты в столице страны НАТО с применением оружия массового поражения (полоний и "Новичок")?
К сожалению, все вышеуказанное вполне может быть исполнено Путиным и, видимо, в этом и состоит сейчас стратегический план Кремля в отношении Украины - перенесение необъявленной войны в города Украины при помощи массового террора. Поэтому "воссоединение" с ОРДЛО и открытие границ с оной - это контрольный выстрел в собственную голову.
А в это время в Минске украинская делегация фактически обсуждает, как впустить террористов на собственную территорию. Это безумие.
Обещание добиться мира не означает, что это нужно сделать путем самоубийства страны.
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мало того
в Лугандоне эпидемия венерических заболеваний
мацковские паспорта дают только по предоставлении медицинской справки
Вот почему так мало выдано паспортов
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А почему до сих пор не взрываются, и из убитых только Бабченко? )) Все остальные убиты нашими.
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Идет война с РФ и нужно закрыть полностью въезд гражданам России! Какого хера вы пускаете их сюда, там половина заехавших сюда - это шпионы и агентура России! Как люди могут себя чувствовать в безопасности, если вы этих чертей запускаете, которые тут теракты делают и убийства и т.п. до войны вообще ни одного теракта не было! Закройте им въезд мать вашу! Это просто жесть! Сами запускают сюда вражескую агентуру. Закрыть русским въезд всем и. Сразу будет лучше всем Украинцам и безопаснее! А запуская русских сюда, вы ставите под угрозу жизни Украинцев!!!
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Агенты могут спокойно иметь украинские паспорта. Закрытие ничего не даст. Будет приказ - и начнётся...
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Давид Гаспарян, если ты против закрытия для русских границы, то и есть русский агент!
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При чем здесь против, тупарь, тебе говорят о малоэффективности.
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Когда уже эти сказки с вербовкой закончатся... наверное когда народ поумнеет...
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Зря ты думаешь, что народ такой же глупый как ты.
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Председатель СБУ Иван Баканов отметил, что...

Это он прямо из Куршавеля отметил? Молодец! Герой! Оторвался от обеда и отметил....
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Цікаво, а той кого збиралися ліквідувати, змінить своє місце проживання після цього так щоб його неможливо було вирахувати по загальнодоступним базам (реєстрам) нерухомості і т.д.? У тому, що йому у цьому допоможе держава є великі сумніви.
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Это случайно не те же викинги отметились,что и с Бабченком?
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Ясно, що це технологічна байка сконструйована для підтримки реноме Баканова, як керівника, і СБУ, як підвідомчої йому контори.
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Пів кілограма тротилу в дворі будинку не підривають. Там би всі вікна повилітали. Щось письменники підводять Баканова. Видно вони також лейтенанти.
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Чувак сцикай їм у вочі! Нічого тобі не буде! Обміняють.
Замах на вбивство, чи хоч вбивство - какая разница?
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Освобождены и отданы врагу властью зеленского, богдана, рябошапки и компании.
Эдуард Бондаренко, убийство контрразведчика Хараберюша
Сергей Пастухов, убийство контрразведчика Хараберюша

Лариса Чубарова, российская террористка "Тереза", палач, стреляла в затылок военнопленным.
Остальные убийцы.
https://censor.net.ua/news/3168555/opublikovany_imena_44_chelovek_kotoryh_ukraina_otdala_v_ramkah_obmena/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_72534029 - Опубликованы имена 44 человек, которых Украина отдала в рамках обмена

https://censor.net.ua/video_news/3168935/opublikovany_imena_esche_15_chelovek_kotoryh_ukraina_otdala_v_ramkah_obmena_smi_spisokvideo - Опубликованы имена еще 15 человек, которых Украина отдала в рамках обмена
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Какая разница? (с)

От як би вони, як Поярков, Вовіному татові погано відповіли, тоді б це був злочин, а так... ну кого вони там вбили? Українців? А нах.я Маларосії ті українці?
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СБУ борется с угрозами в зародыше, а не ликвидирует последствия.

Радует, что СБУ хоть что-то может, но это диверсанты-шестерки, а кто будет нейтрализовать политических диверсантов россии в Украине, таких как Портнов, Медведчук, они ведь представляют еще большую угрозу Украине.
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Юрий Швец, экс-разведчик кгб ссср, в программе "Гордон".
О путине.
Выпуск от 11.03.2017, 3 226 659 просмотров.
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В россии такого медведчука, например, он был бы кумом зеленского или порошенко, уже бы отправили за решётку, за такие призывы и предложения против россии.

Толерантное отношение к пятой колонне в условиях войны является актом национального суицида.
Что касается Украины, то история не знает другого государства, где пятая колонна во время войны имела бы столь идеальные условия для своей деятельности.

В мировой истории полно примеров, когда целые народы исчезали, потому что не могли или не хотели себя защитить.
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Спасибо операм за работу. Русских мразей нужно регулярно клепать.
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мне тоже стало интересно))
как они 0.5 кг во дворе утилизировали????
или таки обезвредили сву и уработали детонатор???
иначе во дворе было бы чем занятся оконщикам
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Ну нарешті виконали свою пряму роботу, респект, а то чуєш, як не гуральню, так контробас ловлять замість шпигунів.
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не спешите радоваться, скоро окажется что это очередной герой волонтер, которого надо понять и простить
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