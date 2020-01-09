 Контрразведка СБУ предотвратила убийство спецслужбами РФ одного из бывших командиров ВСУ и не допустила взрыва в многоквартирном доме. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Для совершения преступления российские спецслужбы привлекли харьковчанина, который ранее проходил военную службу в Национальной Гвардии Украины, однако был уволен из-за компрометирующих обстоятельств.
Задание харьковчанин получил во время краткосрочного выезда в Россию. Дальнейшие его действия российские кураторы согласовывали через мобильный мессенджер. За убийство бывшего командира исполнителю было обещано денежное вознаграждение.
Председатель СБУ Иван Баканов отметил, что операция по предупреждению покушения - свидетельство того, что Служба эффективно противостоит российским спецслужбам.
"СБУ борется с угрозами в зародыше, а не ликвидирует последствия. Наши действия подтверждают это. Контрразведывательная деятельность, противодействие терроризму, защита национальной безопасности - те приоритеты, на которые ориентируется сегодня украинская спецслужба", - добавил Иван Баканов и поблагодарил сотрудников Службы за успешную работу.
Спецслужбы страны-агрессора планировали отомстить украинскому командиру за успешные операции против незаконных вооруженных формирований террористических организаций "Л/ДНР". В частности, была обезврежена группа офицеров Вооруженных сил РФ, один из которых носил звание "Героя России".
Харьковчанин готовился совершить покушение в многоквартирном жилом доме, где живет командир, заложив самодельное взрывное устройство. Действия диверсанта создавали угрозу для жизни многих мирных граждан.
Контрразведчики и следователи СБУ и бойцы ЦСО "А" задержали злоумышленника с взрывчаткой в доме. По оценкам специалистов, мощность взрывного устройства составляла полкилограмма тротила и приводилась в действие с помощью радиосигнала из автомобильной сигнализации. Из-за повышенной опасности взрывного устройства во время транспортировки, оно было уничтожено во дворе дома без угрозы для жизни людей.
В рамках начатого уголовного производства решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
Как по мне, в правой коробке только батареи, контроллер и переключатель.
Но фотку я сохраню.
Будет весело, если еще в одном успехе СБУ появится...
А вообще, это все настолько убого смотрится: руководитель СБУ, вместо того, что бы участвовать в заседании СНБО, катается на лыжах.
И сразу хлоп - новость про успехи СБУ!
малинка или 32??
как на меня
то и этого слишком много и слишком опасно
никакой защиты от помех
делитант короче
опять им приходится свою цивильную одежду возюкать... беднота
Но пока на СБУ висит стоко прошлых скандалов и косяков, шо все такие события невольно воспринимаешь с сомнением.(Вы уж простите, но сами в этом виноваты)
Если это не очередной разводняк на премии и звания, то поздравляю вас ребята.
После "воссоединения" с ОРДЛО тысячи потенциальных террористов окажутся в Украине. В Киеве, Днепре, Запорожье, Одессе начнут взрываться дома.
Для Украины "воссоединение" с оккупированными территориями Донбасса и открытие границ с ОРДЛО - это "контрольный выстрел в собственную голову".
За время оккупации ОРДЛО российские спецслужбы повязали кровью десятки тысяч человек из местного населения, тем самым превратив в действующую или потенциальную агентуру.
Как представляется, в Украине нет полного осознания того, что произойдет со страной в случае "воссоединения" с ОРДЛО. Как нет и ясного понимания, какого мира хотят избиратели, массово проголосовавшие за Владимира Зеленского. Трагическая реальность состоит в том, что в обозримом будущем, как только граница с ОРДЛО будет открыта, Украина перестанет существовать как независимое государство, а жизнь ее населения превратится в ад.
Необходимо со всей определенностью понимать, что с "воссоединением" с ОРДЛО тысячи потенциальных террористов на законных основаниях окажутся на территории Украины и примкнут к давней агентуре, которая окопалась в украинской элите еще со времен КГБ. Как только это произойдет, даже не Путин, а какой-нибудь третьеразрядный "шнурок" из Кремля будет звонить президенту Украины и давать указания, что и как делать.
А если президент заартачится, то на следующий день в городах Украины начнут взрываться дома - в Киеве, Днепре, Запорожье, Одессе. Одновременно в результате одиночных терактов один за другим станут гибнуть известные люди. И после каждого такого случая "шнурок" будет звонить на Банковую и спрашивать: "Ну что, пацан, ты все понял? Можем повторить!"
Если кто-то скажет, что все это бред и такого не может быть никогда, вспомните, кто в 1990 году мог поверить, что российские спецслужбы способны взорвать дома в собственной столице и похоронить под их обломками более 300 человек, чтобы привести к власти Окурка из питерской подворотни. А кто в начале 2000-х годов мог представить, что ФСБ и ГРУ будут осуществлять теракты в столице страны НАТО с применением оружия массового поражения (полоний и "Новичок")?
К сожалению, все вышеуказанное вполне может быть исполнено Путиным и, видимо, в этом и состоит сейчас стратегический план Кремля в отношении Украины - перенесение необъявленной войны в города Украины при помощи массового террора. Поэтому "воссоединение" с ОРДЛО и открытие границ с оной - это контрольный выстрел в собственную голову.
А в это время в Минске украинская делегация фактически обсуждает, как впустить террористов на собственную территорию. Это безумие.
Обещание добиться мира не означает, что это нужно сделать путем самоубийства страны.
в Лугандоне эпидемия венерических заболеваний
мацковские паспорта дают только по предоставлении медицинской справки
Вот почему так мало выдано паспортов
Это он прямо из Куршавеля отметил? Молодец! Герой! Оторвался от обеда и отметил....
Замах на вбивство, чи хоч вбивство - какая разница?
Эдуард Бондаренко, убийство контрразведчика Хараберюша
Сергей Пастухов, убийство контрразведчика Хараберюша
Лариса Чубарова, российская террористка "Тереза", палач, стреляла в затылок военнопленным.
Остальные убийцы.
https://censor.net.ua/news/3168555/opublikovany_imena_44_chelovek_kotoryh_ukraina_otdala_v_ramkah_obmena/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_72534029 - Опубликованы имена 44 человек, которых Украина отдала в рамках обмена
https://censor.net.ua/video_news/3168935/opublikovany_imena_esche_15_chelovek_kotoryh_ukraina_otdala_v_ramkah_obmena_smi_spisokvideo - Опубликованы имена еще 15 человек, которых Украина отдала в рамках обмена
От як би вони, як Поярков, Вовіному татові погано відповіли, тоді б це був злочин, а так... ну кого вони там вбили? Українців? А нах.я Маларосії ті українці?
Радует, что СБУ хоть что-то может, но это диверсанты-шестерки, а кто будет нейтрализовать политических диверсантов россии в Украине, таких как Портнов, Медведчук, они ведь представляют еще большую угрозу Украине.
О путине.
Выпуск от 11.03.2017, 3 226 659 просмотров.
Толерантное отношение к пятой колонне в условиях войны является актом национального суицида.
Что касается Украины, то история не знает другого государства, где пятая колонна во время войны имела бы столь идеальные условия для своей деятельности.
В мировой истории полно примеров, когда целые народы исчезали, потому что не могли или не хотели себя защитить.
как они 0.5 кг во дворе утилизировали????
или таки обезвредили сву и уработали детонатор???
иначе во дворе было бы чем занятся оконщикам