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 Россиянин от имени националистов разжигал рознь в интернете, - СБУ

Гражданин РФ Сергей Жук по заданию спецслужб РФ создал в интернете ряд сайтов и от имени националистов и патриотов размещал на них провокационные материалы.

Деятельность провокатора удалось пресечь, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Сергей Жук по заданию кураторов зарегистрировал в сети несколько псевдорадикальных сообществ, в частности, "Украинские национал-патриоты", "Верховная Рада 9-го созыва", "Правда об АТО и о Майдане". На них он якобы от имени патриотических сил размещал провокационные материалы", - сказано в сообщении.

Функционирование этих ресурсов было прекращено после обращения СБУ к администрациям соцсетей.

Также на Цензор.НЕТ: Механизм незаконного оформления украинских соцвыплат в интересах "МГБ ЛНР" разоблачили на Луганщине, - контрразведка СБУ. ФОТО

В СБУ считают, что деятельность россиянина курировали спецслужбы РФ. Созданные Жуком сайты использовали для гибридной агрессии против Украины.

Россиянину заочно объявили о подозрении, его собираются объявить в розыск.

Источник: https://censor.net.ua/n3168996
 
 
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вчасно виявили, що він "свій"..... а то б посадили, як націоналіста
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Не дивуюсь. Кремлівські пропаГандони - складова армії РФ.
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Люди делают вид, что отрабатывают налоги)) Как все надоело. Зеля закрывает патриот-темы. И оправдывает это русскими. Хлопайте, дурни.
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тут в прямом эфире не скрываясь , на официальном уровне мертвячуковские ТВ каналы кремлевской пропагандой занимаются и все ок .а тут какого то бомжа словили за создание сайтов которых н7икто никогда не видел и не знал бы если б не эта статья. как бы бурную деятельность создают
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Уверен что разжигающие посты по смыслу очень похожи на зрадофильские темы местных форумных петиков. Потому что методички пишет одна контора.
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Вот так нежданчик...
А мы то думали шо на "цензоре" токо одни патриоты высыраются в комментах и хамят своим оппонентам, а оно во как может быть...
И как нам теперь отличать махровых порохоботов и националистов от агентов фсб? По запаху?
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Pan Doktor‏ @pan_dok

А что все так удивились, что россиянам вместо хоккейного проигрыша 2019-го показывали победу 2011-го?
Ведь им вместо проигрышей последних 20 лет давно уже показывают победу 1945-го.
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