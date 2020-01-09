 Россиянин от имени националистов разжигал рознь в интернете, - СБУ

Деятельность провокатора удалось пресечь, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Сергей Жук по заданию кураторов зарегистрировал в сети несколько псевдорадикальных сообществ, в частности, "Украинские национал-патриоты", "Верховная Рада 9-го созыва", "Правда об АТО и о Майдане". На них он якобы от имени патриотических сил размещал провокационные материалы", - сказано в сообщении.
Функционирование этих ресурсов было прекращено после обращения СБУ к администрациям соцсетей.
Также на Цензор.НЕТ: Механизм незаконного оформления украинских соцвыплат в интересах "МГБ ЛНР" разоблачили на Луганщине, - контрразведка СБУ. ФОТО
В СБУ считают, что деятельность россиянина курировали спецслужбы РФ. Созданные Жуком сайты использовали для гибридной агрессии против Украины.
Россиянину заочно объявили о подозрении, его собираются объявить в розыск.
А мы то думали шо на "цензоре" токо одни патриоты высыраются в комментах и хамят своим оппонентам, а оно во как может быть...
И как нам теперь отличать махровых порохоботов и националистов от агентов фсб? По запаху?
А что все так удивились, что россиянам вместо хоккейного проигрыша 2019-го показывали победу 2011-го?
Ведь им вместо проигрышей последних 20 лет давно уже показывают победу 1945-го.