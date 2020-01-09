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 "Это операция ФСБ руками высших должностных лиц страны", - подозреваемый в убийстве журналиста Шеремета музыкант Антоненко

Обвинение ветеранов и волонтеров в убийстве Павла Шеремета нужно для того, чтобы дискредитировать Вооруженные силы. Обвинение организовали те же люди, что убили Шеремета, считает подозреваемый в убийстве музыкант Андрей Антоненко.

Об этом он заявил в интервью, которое в письменной форме из СИЗО дал изданию TheБабель, информирует Цензор.НЕТ.

"Это операция ФСБ руками высших должностных лиц страны. Я — известная и влиятельная личность в ССО. Добраться до меня сепарам и россиянам трудно. Поскольку я имею прямое влияние на оборонительную способность Украины, возможно, таким образом пытаются меня устранить, дискредитировать ССО и Вооруженные силы", - написал Антоненко.

Он добавил, что боится за жизнь членов своей семьи. "Не исключаю, что могут, как Шеремету, подложить взрывчатку в мою машину. Считаю, что это дело одних и тех же людей. Уверен, что те, кто пытается оболгать и обвинить нас, знают, кто это", - добавил подозреваемый.

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По словам Антоненко, следователи ведут себя "несколько странно".

"Они не сообщают моим адвокатам заблаговременно о следственных действиях, не предоставляют материалы, а после этого начинают коверкать так, будто мы отказываемся от следственных действий — это тоже ложь. Они постоянно пытаются подсунуть государственного адвоката на следственные действия и рассчитывают, что я соглашусь. Но это незаконно, потому что у меня есть защитники, которые должны присутствовать обязательно. А следствие начинает манипулировать", - подчеркнул музыкант.

"Они также применяют психологическое и физическое давление: не разрешают свидания с родными; держат в тюрьме, что является необоснованной мерой. Они руководствуются приказами свыше", - добавил он.

"Я считаю себя военнопленным, политзаключенным в собственной стране. Это полностью сфабрикованное, лживое, отвратительное дело! Политическое преследование под копирку РФ. Возможно, договор в "нормандском формате". Слава Украине!" - подытожил Антоненко.

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Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Источник: https://censor.net.ua/n3168993
 
 
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Крик отчаяния. Не знаешь как отмазаться, а адвокаты ничего толкового не предлагают - вини во всем кровавую гебню.
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вважаєте гнидота може існувати без прикриття "Это операция ФСБ руками высших должностных лиц страны", - подозреваемый в убийстве журналиста Шеремета музыкант Антоненко - Цензор.НЕТ 2562
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Ты чего с ним на "вы"? Это ж гнида, гадящая во всех темах, просто сразу в спам.
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А обвинение что то толковое представило? Дело откровенная стряпня
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.Без сумнівів...Втім,весь безлад в країні й Зе Також
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все так.
+ 80% украинского медиа-с огромными росийскими деньгами.соответствеено,и освещение "как надо" для фсб.
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здесь все странно..., особенно на фоне того, что при наличии жезобетонных доказательств преступников выпускают либо под личное обязательство, либо под домашний арест, а в деле, где доказательств мутные и противоречивые, так называемых подозреваемых оставляют в сизо, или даже в тюрьме и "ломают" всеми доступными способами..., складывается впечатление, что наши органы изо всех сил стараются стать филиалом следственного комитета параши...
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