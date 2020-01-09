 Перевозивший Зеленского чартер перед отправлением из Омана делал остановку в Москве, - СМИ

К таким выводам приходят "texty.org.ua" ссылаясь на данные системы "Radar Box", передает Цензор.НЕТ.
"Чартерный самолет Bombardier с номером 9H-VJN прилетел в столицу Омана Маскат с Стокгольма с посадкой в Москве практически одновременно с таинственным полетом самолета Медведчука, который также был в Маскате в то время, а именно 7 января вечером", - сообщает издание.
"Из-за этого становится очевидным, что чартер для Зеленского был заказан еще до катастрофы боинга МАУ в Тегеране. Однако вместо того, чтобы после известия о трагедии сразу улететь из Омана еще утром 8 января (на тот момент самолет уже был на месте, и имел несколько часов на подготовку для полета), Зеленский чего-то ждал. Наша версия - он ждал встречи с кем-то, кто прилетел в Оман из Москвы на том же самолете Bombardier (9H-VJN), который затем повез Зеленского в Киев", - отмечают журналисты.
Издание сообщает, что лишь после того, как встреча состоялась, теперь уже самолет Медведчука отвез партнера(-ов) Зеленского в Москву, а вскоре в Киев полетел и сам Зеленский, на указанном выше Bombardier (9H-VJN).
"Тексты" подают хронологию событий:
* Бизнес-джет Медведчука с хвостовым номером T7-GEM прилетает в Оман из Киева (посадка в 17:21 GST, 7 января)
* Бизнес-джет Bombardier с номером 9H-VJN прибывает в Оман из Москвы, возможно с делегацией для переговоров с Зеленским (посадка в 00:16 GST, 8 января). Дополнительная деталь в подтверждение этой версии: упомянутый самолет не имел заказов несколько дней, с 4 января находился в Стокгольме. Однако, 7 января он летит в Москву, вероятно принимает кого-то на борт и уже через 2 часа вылетает в Оман!
* Крушение самолета МАУ между 2:00 и 3:00 GST, 8 января
* Бизнес-джет Медведчука отправляет, вероятно, участников встречи с Зеленским обратно в Москву (вылет из Омана в 11:53 GST, 8 января)
* Бизнес-джет Bombardier с номером 9H-VJN отправляет Зеленского в Киев (вылет из Омана в 21:03 GST, 8 января. С момента катастрофы боинга МАУ прошло около 18 часов).
"Всего для проведения такой вероятной встречи (Зеленского и делегации из Москвы) было почти 12 часов. Именно столько времени имели в Омане участники переговоров из Москвы, если они прилетели на Bombardier с номером 9H-VJN, и полетели обратно на бизнес-джете Медведчука с номером T7-GEM", - подчеркнули в издании.
При Зеленському доводиться заплющувати очі, бо аж сліпить.
🇺🇦 Онука 🇺🇦 💙 💛 @irishka_bmwshka 3 ч.3 часа назад
От тобі і «зуб даю» ааааааа вголосину
Что делал Янелох Оманский на недоимперии на пару с медведчуком?!
Вариант что чартерный самолет был заказан и прибыл из Москвы в Оман, потому что он стоял в ангаре в Москве - не рассматривается?
Источник: https://censor.net.ua/n3168992
Давай дуй зрівнюй!
Придивіться до рук- у карлика аж кістки назовні випнулися. Схоже Порошенко добряче стиснув йому руку. Є така чоловіча забавка- здороваючись із лохом, так стиснути йому руку щоб той аж встявся.
Так що з картинкою ти облажався.
Если это не гос.измена..., то что такое гос.измена?
Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -
карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.
Статья 111. Государственная измена
1. Государственная измена, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином Украины во вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины: переход на сторону врага в условиях военного положения или в период вооруженного конфликта, шпионаж, оказание иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Ук-раины, -
наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.
Ни разу. Спасиб.. журналистам. Я никогда не имнл иллюзий насчет совка и "бошегонарода".
кусаем, выкусим?
Лоліта Оманська відсторонилась від управління державою, вона зайнята покращенням власного добробуту
"лишь после того, как встреча состоялась, теперь уже самолет Медведчука отвез партнера(-ов) Зеленского в Москву, а вскоре в Киев полетел и сам Зеленский"
Немного не сходится. Медведчук вылетел из Омана в 12 дня, Зеля - в 9 вечера. То есть задержала его явно не эта встреча, даже если она и была, ибо он еще 9 часов пребывал в Омане после отбытия тех, кого якобы так долго ждал.
Но само наличие в Омане одновременно и Зели, и Медведчука, безусловно, наводит на нехорошие мысли.
Я лишь указал некоторое несоответствие с версией, выдвинутой в статье.
Чим моя версія гірша ?
Ми НЕ ЗНАЄМО ,на якому літаку вилетів з Оману Зєлєнскій.
Або мабуть краще купити новий із якимось захистом...
Бо з мого ґапарату, купленого ще до Зеленського, аж дим пішов. Не розрахований він на такі критичні перевантаження.
Може у когось є фоточка, викладіть, нехай дівчинка порадіє.
Все эти их "разборки" и "посадки Медведчука" такой же цирк, как и этот Квартал 95. Цирк для лохов, где регулярно разыгрывают спектакль "плохой коп и добрый коп".
Предатель. Судить его за измену!
Порохоботы, вы хоть осознаете за кого вас держат, закармливая подобными "инсайдами"?