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 Перевозивший Зеленского чартер перед отправлением из Омана делал остановку в Москве, - СМИ

Маршруты передвижения частных самолетов "9H-VJN" и "T7-GEM" могут свидетельствовать о том, что в Омане Президент Украины Владимир Зеленский встречался с делегацией из Москвы.

К таким выводам приходят "texty.org.ua" ссылаясь на данные системы "Radar Box", передает Цензор.НЕТ.

"Чартерный самолет Bombardier с номером 9H-VJN прилетел в столицу Омана Маскат с Стокгольма с посадкой в Москве практически одновременно с таинственным полетом самолета Медведчука, который также был в Маскате в то время, а именно 7 января вечером", - сообщает издание.

"Из-за этого становится очевидным, что чартер для Зеленского был заказан еще до катастрофы боинга МАУ в Тегеране. Однако вместо того, чтобы после известия о трагедии сразу улететь из Омана еще утром 8 января (на тот момент самолет уже был на месте, и имел несколько часов на подготовку для полета), Зеленский чего-то ждал. Наша версия - он ждал встречи с кем-то, кто прилетел в Оман из Москвы на том же самолете Bombardier (9H-VJN), который затем повез Зеленского в Киев", - отмечают журналисты.

Издание сообщает, что лишь после того, как встреча состоялась, теперь уже самолет Медведчука отвез партнера(-ов) Зеленского в Москву, а вскоре в Киев полетел и сам Зеленский, на указанном выше Bombardier (9H-VJN).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский по телефону выразил соболезнования премьер-министру Швеции в связи с авиакатастрофой в Иране, - ОП

"Тексты" подают хронологию событий:
* Бизнес-джет Медведчука с хвостовым номером T7-GEM прилетает в Оман из Киева (посадка в 17:21 GST, 7 января)
* Бизнес-джет Bombardier с номером 9H-VJN прибывает в Оман из Москвы, возможно с делегацией для переговоров с Зеленским (посадка в 00:16 GST, 8 января). Дополнительная деталь в подтверждение этой версии: упомянутый самолет не имел заказов несколько дней, с 4 января находился в Стокгольме. Однако, 7 января он летит в Москву, вероятно принимает кого-то на борт и уже через 2 часа вылетает в Оман!
* Крушение самолета МАУ между 2:00 и 3:00 GST, 8 января
* Бизнес-джет Медведчука отправляет, вероятно, участников встречи с Зеленским обратно в Москву (вылет из Омана в 11:53 GST, 8 января)
* Бизнес-джет Bombardier с номером 9H-VJN отправляет Зеленского в Киев (вылет из Омана в 21:03 GST, 8 января. С момента катастрофы боинга МАУ прошло около 18 часов).

"Всего для проведения такой вероятной встречи (Зеленского и делегации из Москвы) было почти 12 часов. Именно столько времени имели в Омане участники переговоров из Москвы, если они прилетели на Bombardier с номером 9H-VJN, и полетели обратно на бизнес-джете Медведчука с номером T7-GEM", - подчеркнули в издании.

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Источник: https://censor.net.ua/n3168992
 
   
 Топ комментарии
 
При Порошенку зраду шукали з мікроскопом.

При Зеленському доводиться заплющувати очі, бо аж сліпить.
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Клоун отчитывался в конце года перед своими кремлевскими кураторами
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Зебилы аууу!
Что делал Янелох Оманский на недоимперии на пару с медведчуком?!
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инструкции и деньги от кремлёвского хозяина получал
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Клоун отчитывался в конце года перед своими кремлевскими кураторами
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При Порошенку зраду шукали з мікроскопом.

При Зеленському доводиться заплющувати очі, бо аж сліпить.
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соевый слепондяй а шо ты делал с микроскопом в петиной ширинке?
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ты по себе то людей не ровняй. если ты лазиш по ширинкам не выноси это налюди
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А ещё злые языки говорят что Зеля прячется потому, что привёз с этой встречи приличный фингал под глазом. Так что пока не заживёт народу его не покажут.
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фингал не знаю,а вот это привез Перевозивший Зеленского чартер перед отправлением из Омана делал остановку в Москве, - СМИ - Цензор.НЕТ 9232.не зубы же рвать он туда ездил

🇺🇦 Онука 🇺🇦 💙 💛‏ @irishka_bmwshka 3 ч.3 часа назад

От тобі і «зуб даю» ааааааа вголосину

Перевозивший Зеленского чартер перед отправлением из Омана делал остановку в Москве, - СМИ - Цензор.НЕТ 8277
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Может это он уже взял на вооружение ********** фокусы с двойниками, тройниками и удлинителями? С фигляра станется!
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Зато щеканы наел. Зуб вчера в Москве забрали, чтобы знали чей пес зеленый.
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Зебилы аууу!
Что делал Янелох Оманский на недоимперии на пару с медведчуком?!
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Самолет залетал в Москву перед отправлением из Омана в Киев. Зрадоботы, прежде чем разгонять очередную тотальную зраду - научитесь хотя бы читать.
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"Всего для проведения такой вероятной встречи (Зеленского и делегации из Москвы) было почти 12 часов. Именно столько времени имели в Омане участники переговоров из Москвы, если они прилетели на Bombardier с номером 9H-VJN, и полетели обратно на бизнес-джете Медведчука с номером T7-GEM", - подчеркнули в издании. Источник: https://censor.net.ua/n3168992Так що читай, чудо зєльоноє.
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Где здесь про "что делал на недоимперии"?
Вариант что чартерный самолет был заказан и прибыл из Москвы в Оман, потому что он стоял в ангаре в Москве - не рассматривается?
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Чартерный самолет Bombardier с номером 9H-VJN прилетел в столицу Омана Маскат с Стокгольма с посадкой в Москве
Источник: https://censor.net.ua/n3168992
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ти осліп? сам прочитай і розберись
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Это одна из самых отбитых Зе🔎 на этом сайте
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а "залетал в москву" - не зрада, не? от прям полегчало
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проти всього іншого ти не заперечуєш ? Все ок?
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То есть недоимперия уже не страна агрессор? Какого, Янелох Оманский ЗАЛЕТАЛ НА МОСКВУ? Кого ждал зеленский? Почему он хотел скрыть свою поездку в Оман? Зачем они врали про Буковель до 9 января? Чего так боялась секретутка мандель по возвращении Янелоза Оманского?
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Делал то что и Порошенко, то есть сдавал Украину пуйлу... Ты удивлён этим?

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дуже красномовна картинка . Харе вже Пороха згадувати, цілуй дупу зелі
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А чем Порошенко от Зеленского отличается? Два пид.. ра, что Зеля, что Петя.
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Украинофоб Вальцман ручкался с пуйлом и подписывал минскую капитуляцию, в то время когда пуйло сотнями убивал украинцев. Поэтому украинофоб вальцман и ушёл в небытиё.
Чартер, який перевозив Зеленського, перед відправленням з Оману робив зупинку в Москві, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7101
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Вася, а давай зрівняємо вирази обличь Порошенка і полудурка криворіжського?

Давай дуй зрівнюй!

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Порошенко дивиться спокійно і зверхньо. У карлика морда як у переляканого щура.
Придивіться до рук- у карлика аж кістки назовні випнулися. Схоже Порошенко добряче стиснув йому руку. Є така чоловіча забавка- здороваючись із лохом, так стиснути йому руку щоб той аж встявся.
Так що з картинкою ти облажався.
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оманский ишак встречался тайно с оккупантами-московитами?
Если это не гос.измена..., то что такое гос.измена?
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Мама Ріма казала що Вова вихований в великій повазі ;к нашей некогда вєлікой странє- СССР; і до ;подвігов; його дідуся-НКВДиста.
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Стаття 111. Державна зрада
Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -
карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.
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А где там Бакланов? А ну поганяй этого Черта Осла Оманского.
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Зелебобики, это точно роса. Втираем, не стесняемся
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може на вынужденную садился, ну шо то его вынудило ))))
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Если это подтвердится, то 100% государственная измена.
Статья 111. Государственная измена
1. Государственная измена, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином Украины во вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины: переход на сторону врага в условиях военного положения или в период вооруженного конфликта, шпионаж, оказание иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Ук-раины, -
наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.
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И что, будем делать ставки, кто именно откроет уголовное производство по этому факту?
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Вы тут смеетесь а идет сдача страны полным ходом и в один день Вы проснетесь под валенком русского оккупанта с последствиями полной зачистки как нации а Зе полетит в оман за своими денежками от продажи
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Да с нее иконы можно писать. Креститься будут все - и атеисты, и мусульмане, и иудеи.
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Странно ли?
Ни разу. Спасиб.. журналистам. Я никогда не имнл иллюзий насчет совка и "бошегонарода".
кусаем, выкусим?
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яка тепла і солодка Вовина сеча в очах його бидло-лохторату, і геть очі ще не виїда, ще є запас "міцності" для бидла..
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Такая муйня фейковая.
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о! то уже на Пороха и FlightRadar, и FlightBox работают?!
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А сказати на такий зашквар вже й нема чого =)
Лоліта Оманська відсторонилась від управління державою, вона зайнята покращенням власного добробуту
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"Наша версия - он ждал встречи с кем-то, кто прилетел в Оман из Москвы"
"лишь после того, как встреча состоялась, теперь уже самолет Медведчука отвез партнера(-ов) Зеленского в Москву, а вскоре в Киев полетел и сам Зеленский"

Немного не сходится. Медведчук вылетел из Омана в 12 дня, Зеля - в 9 вечера. То есть задержала его явно не эта встреча, даже если она и была, ибо он еще 9 часов пребывал в Омане после отбытия тех, кого якобы так долго ждал.

Но само наличие в Омане одновременно и Зели, и Медведчука, безусловно, наводит на нехорошие мысли.
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не факт, что кто-то из параши не остался в Омане.
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Это в любом случае не более чем предположения.
Я лишь указал некоторое несоответствие с версией, выдвинутой в статье.
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Цікава версія.А чому б не припустити,що Зєля ,разом з Медведчуком і довіреними особами злітав в москву,там провів перемовини (щось віддав і\або отримав) ,а інший літак ,згідно плану,виконував маскувальну роль,можливо,перевіз залишки української делегації.
Чим моя версія гірша ?
Ми НЕ ЗНАЄМО ,на якому літаку вилетів з Оману Зєлєнскій.
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Після такої новини поліз гуглити "ремонт зрадометрів Дніпро".
Або мабуть краще купити новий із якимось захистом...
Бо з мого ґапарату, купленого ще до Зеленського, аж дим пішов. Не розрахований він на такі критичні перевантаження.
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говоріл "зуб даю"... нє балабол, нєа

Перевозивший Зеленского чартер перед отправлением из Омана делал остановку в Москве, - СМИ - Цензор.НЕТ 4815
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подменили клоуна в кремле на кого то поумнее
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была надежда, что оно не вернется, но нет...видно не все кремлевские вказивки выполнил
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********** Моника Янелох-Оманская, оно же Зеленое Чмо, оно же криворожский фигляр-украинофоб, оно же патентованный махровый совок и рашкофил. тьфу.
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Ну вот и становится ясно, почему украина потеряет 450 лямов с транзита, почему скоро дадут воду в Крым и кто сбил Боинг в Тегеране. Шмарля уже на два трибунала наработал.


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из пальца высосано.
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Так. Дякую .Моя думка дуже важлива для українців. А твоя думка ще вдвічі важливіша для українців.
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на отчет к хозяину, пианист путлера слетал
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Цікаво, шмарклі самій від себе не нудить, чи усвідомлює цей придурок, що воно абсолютно не в змозі бути нормальним президентом в країні, проти якої йде вже сьомий рік йде рашистська агресія, чи усвідомлює десь в глибинах своєї, так би мовити, душі наскільки воно чмо?
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Не слишком ли много наши СМИ Медведчуку внимания уделяют? Стервятники собрались воскресить пресловутую СДПУ(о) несмотря на трупный запах от самой путинской кумаси. Господа, да вы же труп отбеливаете!
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Протеже Путлера Зеленский получил новые указания.
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Осла Оманского на нары! Для него уже пожизненного мало!
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шмаркля - это ходячее пособие кого в президенты нельзя выбирать в любом случае и при любых обстоятельствах.

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Вчора зебілка Жека Восьмеркина вимагала фоточкі з мАскви, не вірила, що її бубочка їздив до ху#ла.
Може у когось є фоточка, викладіть, нехай дівчинка порадіє.
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Если отбросить предположения, а принять за факт только то, что Зеленский прилетел бортом 9H-VJN, то что он делал в Омане с 00:16 до 21:03 GST, пока этот борт стоял в аэропорту? Это же более 20 часов.
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судя по коментакм соевая ботоферма ушла в запой
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Сколько раз я говорил тут, что СН и ОПЗЖ только на публику ругаются!
Все эти их "разборки" и "посадки Медведчука" такой же цирк, как и этот Квартал 95. Цирк для лохов, где регулярно разыгрывают спектакль "плохой коп и добрый коп".
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Вова Оманский уже в открытую ложится под пуйло.

Предатель. Судить его за измену!
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Ага, то есть в мацкву он уже не летал. Ну-ну, посмотрим, что в барыжном трольчатнике еще придумают.
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Ой, а как же полет в Москву на самолете Мертвечука? А что с фотографами, дежурившими у отеля, неужели они пропустили такое важное событие?

Порохоботы, вы хоть осознаете за кого вас держат, закармливая подобными "инсайдами"?
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это уже попахивает государственной изменой...президент страны проводит тайные встречи с представителями страны-агрессора
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