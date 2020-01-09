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 "На двигателях нет следов пожара", - информация о работе государственной комиссии по расследованию обстоятельств гибели украинского "Боинга" в Тегеране на 14.00

Версия неисправности двигателей, взрыва двигателей, на данный момент не подтверждается.

Как сообщает источник Цензор.НЕТ в комиссии:

"В настоящее время наша группа прибыла на место, куда свозят обломки самолета. Это открытая площадка, куда свозят все, что нашли в окрестностях.

В настоящее время я наблюдаю оба двигателя самолета - и не вижу на них следов пожара. Сюда доставлены фрагменты правого крыла - там тоже нет следов пожара. То есть версия неисправности двигателей, взрыва двигателей, на данный момент не подтверждается. Самолет горел - но версия выхода из строя двигателей не подтверждается.

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На двигателях нет следов пожара, - информация о работе государственной комиссии по расследованию обстоятельств гибели украинского Боинга в Тегеране на 14.00 01

Начальник управления гражданской авиации Ирана Али Абидзаде представил нам предварительную информацию, которая известна сейчас иранцам. Самолет вылетел в 6.13, но через 5 минут на высоте 2400 метров самолет начал падать, загорелся и затем разбился.

По утверждению иранских диспетчеров, никаких сообщений с борта самолета от экипажа не поступало. Самолет якобы развернулся к аэропорту, но был ли этот разворот управляемым или уже неуправляемым - мы пока не понимаем.

Нам пока не предоставили данные радаров управления воздушным движением. Нет информации, какие летающие объекты могли находиться вблизи самолета и столкнуться, был ли пуск ракеты. Но эту информацию нам обещают предоставить.

Оба черных ящика самолета найдены. Они повреждены при падении и пожаре, но их можно восстановить. Иранцы не собираются что-то от кого-то засекречивать, они в соответствии с Чикагской конвенцией собираются предоставлять доступ к расследованию и к расшифровке черных ящиков всем сторонам, включая американцев, производителей самолета, а также всем странам, граждане которых погибли.

В Иране сегодня и завтра государственные праздники. Но рассчитываем, что один-два дня и мы сможем сложить всю предварительную информацию. Иранцы демонстрируют нормальный диалог, нет сигналов, что какую-то информацию намеренно хотят скрыть, пока все достаточно корректно и открыто".

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"Итак, что мы понимаем на данный момент, какие предварительные выводы на 9 января, 14.00.

1. Самолет вышел из строя, на его борту возник пожар, но не в результате неисправности двигателей, а в результате иной причины. Таким образом, причины возникновения пожара на борту не известны. Но судя по всему, пожар был в салоне.

2. Самолет был фактически новый, и сама по себе связь и система управления, многократно дублированные, выйти из строя не могли, нет признаков неисправности, о которой было бы известно наземным службам.

3. За штурвалом были опытнейший первый пилот Алексей Наумкин, с налетом в 12 тысяч часов, вторым пилотом был Сергей Хоменко с налетом в 7,6 тысяч часов, бывший военный летчик. Нет сомнений, что оба этих человека обладали высокой стрессоустойчивостью и были хорошо подготовлены к действиям в экстремальных условиях. Вывести их из строя могло только внезапное происшествие, которое одновременно поразило бы систему связи, управления и экипаж огромного самолета. Каких-то обычных технических причин для этого быть не может. Даже если бы двигатели разрушились в воздухе без взрыва и без пожара, у экипажа было бы время выйти в эфир.

4. Отсутствие всяких переговоров с диспетчером и отсутствие пожара в двигателях говорит о том, что версия террористического акта, столкновения с дроном или взрыва зенитной ракеты весьма вероятна.

5. Записи радаров аэропорта покажут обстановку в момент катастрофы, и тогда будет ясно - сближались ли какие-то объекты или нет. Таким образом, даже самую дикую ракетную версию на данный момент исключить нельзя.

6. Иран на данный момент не демонстрирует каких-либо признаков скрыть обстоятельства трагедии, готов предоставлять всю информацию и действовать согласно правилам международной организации гражданской авиации.

Будем продолжать собирать информацию по ситуации", - написал на своей странице в Фейсбуке главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Источник: https://censor.net.ua/n3168988
 
 
 Топ комментарии
 
Походу сбили кацапы...руками своих иранских дружков. "На двигателях нет следов пожара", - информация о работе государственной комиссии по расследованию обстоятельств гибели украинского "Боинга" в Тегеране на 14.00 - Цензор.НЕТ 8257
а может и сами кацапы.там как и в сирии их полно
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Вся информация будет "дозирована", сомневаюсь, что следственную группу Украины допустят, в полной мере, ко всем источникам без предварительной "фильтрации"
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Кратко. Ясно.

Это не сопли Бубочки Оманского.
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Кратко. Ясно.

Это не сопли Бубочки Оманского.
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Ба палав літак з розірваними баками крил... "На двигателях нет следов пожара", - информация о работе государственной комиссии по расследованию обстоятельств гибели украинского "Боинга" в Тегеране на 14.00 - Цензор.НЕТ 2929
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Есть мысль , что для успешного использования ЗРК "Тор-М1" нужно было "подсвечивать цель". Иранцы вряд ли умеют, а вот если использовать российский ракетный крейсер "Маршал Устинов", который имеет огромный радар и его можно использовать для "подсветки" цели. На момент крушения нашего самолета, крейсер находился в Черном море. Как только пассажирский самолет Боинг поднялся на расчётную высоту, он и попал под "засвет" из Черного моря.
Этим, кстати, и объясняются "танцы" крейсера с буксирами, которые так ни разу и "не смогли" его пришвартовать за 3 дня пребывания в турецких территориальных водах - так как футболист бьёт штрафной, тоже просит 9 метров до стеночки, "Маршалу Устинову" требовалось место, удалённое от берегового скалистого рельефа и позволяющее его радарам выполнить поставленную боевую задачу.
С целью отвести от себя подозрения - сразу после опубликования фото с фрагментом ракеты ЗРК "Тор-М1", после того как было объявлено об отправке в Иран украинских специалистов для проведения расследования, российские СМИ стали разгонять тему про причастность ДРГ США или Ирана к крушению самолета.
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Та вы гоните беса. Подсвечивать самолёт для ракеты возле Тегерана, находясь при этом в Босфоре? Это вы зачётный бред где-то откопали.
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Чот славное курит,и не делится шельмец))
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клоун-эксперд, а ты высоту горного массива, который закрывал взлетающий самолет как раз со стороны Черного моря, знаешь? К примеру вершина Алам-Кух 4850 метров, а самолет выше 2400 метров не поднимался.
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чо,поставили задачу маршала похвалить? "На двигателях нет следов пожара", - информация о работе государственной комиссии по расследованию обстоятельств гибели украинского "Боинга" в Тегеране на 14.00 - Цензор.НЕТ 7232а это поможет?ну, в швартовке?
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ну да, он там тонул в проливе не просто так. это было важное секретное правительственное задание
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Более вероятно, что его "подсвечивал" Адмирал Кузнецов. Где он там щас? В Китайскм море или Мурманске?
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То что без паРаши не обошлось ясно. Хоть ракета хоть взрывчатка хоть идея , да от них исходила. Но допустим они решили сбить этот самолет, и эту операцию с маневрами корабля, надо было за ранее планировать, гемороя много, очень дорого. Проще Рухани бомбу в самолет было подложить.
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все время жду инфу об етих двух.
думаешь закладка?
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Походу сбили кацапы...руками своих иранских дружков.
а может и сами кацапы.там как и в сирии их полно
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Вся информация будет "дозирована", сомневаюсь, что следственную группу Украины допустят, в полной мере, ко всем источникам без предварительной "фильтрации"
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Точно, персам будет выгодней дать пару чемоданов зелени по тихому в откат ЗЕ-товарищам, и списать все, например, на НЛО, чем платить пару миллиардов компенсации жертвам.
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Не все так просто, как многим кажется. Украина едва ли не единствннная страна, которая сотрудничает с Ираном, в т.ч. по авиапрограммам. Не далее как 25 декабря гонцы были в Киеве и заключили контракты на подготовку пилотов у нас. Так что Иран мутить если и будет, то очень аккуранто.
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Свозят части с места крушения. Т е осмотр на местности не делался?! Только иранцами. До определенного момента раша тоже дает осматривать
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Раша не дала бы осмотр и малазийского боинга, но он упал на территории Украины , а раша вроде как бы не при чем, поэтому нагло припиреться для зачистки не могли. А с самолетом Качинского все было просто.
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Опа какая неожиданность пусть разбираются мы скоро много интересного узнаем
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Осмотр должен начинаться на месте крушения, но как я понимаю, иранцы его сделали сами, а теперь будут свозить то что посчитают нужным.
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Есть детали которые ваши съемки с дронов могли не уловить, по кустам и траве
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да и так понятно, что иранцы сбили самолёт...
Не специально именно пассажирский самолёт...
Просто по ошибке. Ведь ситуация была нервная в Иране, в первые часы после обстрела иранцами баз США в Ираке.
Иранцы ждали ответного удара США, поэтому могли и случайно пальнуть по нашему самолёту, приняв его за американский военный самолёт.
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а почему "по ошибке"?

умные люди пишут что путен вместе с ираном специально сбили поднять быдлоэлекторат с воплями о миролюбии...
именно украинский выбран и именно с канадцами - случайно?
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Боинг врятли позволит смешать свою продукцию в #овно.
Имхо ракета. В бомбу слабо верю
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Может и бомба.
Проскочила же инфа о 2х пассажирах, которые сдали багаж, но на посадку не явились...
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Мимо кого не проскочит? Кто сказал, что это не сами иранцы все и организовали?
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Мне вот что интересно, на всех самолетах вылетающих из Ирана , летит по 70 канадцев или это была эвакуация?!
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Версия: рожденные в Иране и эмигрировавшие в Канаду бывшие иранцы. ?
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Всі "канадці" іранського походження. Це легко прослідкувати по прізвищам та іменам.
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питайте команду аеродромного обслуговування... "На двигателях нет следов пожара", - информация о работе государственной комиссии по расследованию обстоятельств гибели украинского "Боинга" в Тегеране на 14.00 - Цензор.НЕТ 187
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Потрібно провести відповідні експертизи а вже потім оголошувати результати. І не влаштовувати оце шоу із здогадками!
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ну шож...иран тоже не однороден.спецоперацией американцы сильно ослабили влияние радикальных исламистов.может верх берет более умеренная группировка?
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Ослабили ли? Там сейчас такая антиамериканская истерия, что умеренных могу просто заткнуть.
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та тот убиенный виновен в смерти не менее 1500 бунтовавших.не считая 50 задавленных при собственных похоронах.
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Это понятно, что убиенный тот еще мерзавец. Я говорю о том, что после его ликвидации в стране антиамериканская истерия только усилилась.
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истерия еще не все...есть еще нарушенные связи в лагере фундаменталистов- а значит потеря управляемости.
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На борту было много иранцев. Может и вправду хотят правды.
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дикая версия, карл? это основная и самая правдоподобная...
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Иранцы молодцы, оперативно дают информацию Может кто закурил в туалете?
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сначала сильно пернул а затем закурил? "На двигунах немає слідів пожежі", - інформація про роботу державної комісії з розслідування обставин загибелі українського "Боїнга" в Тегерані на 14.00 - Цензор.НЕТ 4630
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Большинство пожаров происходит по элементарным причинам, вот их и надо рассматривать в первую очередь.
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Пункт четвертый в данной статье основной.
4. Отсутствие всяких переговоров с диспетчером и отсутствие пожара в двигателях говорит о том, что версия террористического акта, столкновения с дроном или взрыва зенитной ракеты весьма вероятна.Источник: https://censor.net.ua/n3168988
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Хм, а не тот ли Бутусов еще вчера вещал о неисправности?
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когда-то люди были уверены что Земля плоская...
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Иран думает теперь как мягко соскочить.Самолет могли завалить силы не подконтрольные правительству.
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