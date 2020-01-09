 "На двигателях нет следов пожара", - информация о работе государственной комиссии по расследованию обстоятельств гибели украинского "Боинга" в Тегеране на 14.00

Как сообщает источник Цензор.НЕТ в комиссии:

"В настоящее время наша группа прибыла на место, куда свозят обломки самолета. Это открытая площадка, куда свозят все, что нашли в окрестностях.

В настоящее время я наблюдаю оба двигателя самолета - и не вижу на них следов пожара. Сюда доставлены фрагменты правого крыла - там тоже нет следов пожара. То есть версия неисправности двигателей, взрыва двигателей, на данный момент не подтверждается. Самолет горел - но версия выхода из строя двигателей не подтверждается.

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Начальник управления гражданской авиации Ирана Али Абидзаде представил нам предварительную информацию, которая известна сейчас иранцам. Самолет вылетел в 6.13, но через 5 минут на высоте 2400 метров самолет начал падать, загорелся и затем разбился.

По утверждению иранских диспетчеров, никаких сообщений с борта самолета от экипажа не поступало. Самолет якобы развернулся к аэропорту, но был ли этот разворот управляемым или уже неуправляемым - мы пока не понимаем.

Нам пока не предоставили данные радаров управления воздушным движением. Нет информации, какие летающие объекты могли находиться вблизи самолета и столкнуться, был ли пуск ракеты. Но эту информацию нам обещают предоставить.

Оба черных ящика самолета найдены. Они повреждены при падении и пожаре, но их можно восстановить. Иранцы не собираются что-то от кого-то засекречивать, они в соответствии с Чикагской конвенцией собираются предоставлять доступ к расследованию и к расшифровке черных ящиков всем сторонам, включая американцев, производителей самолета, а также всем странам, граждане которых погибли.

В Иране сегодня и завтра государственные праздники. Но рассчитываем, что один-два дня и мы сможем сложить всю предварительную информацию. Иранцы демонстрируют нормальный диалог, нет сигналов, что какую-то информацию намеренно хотят скрыть, пока все достаточно корректно и открыто".

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"Итак, что мы понимаем на данный момент, какие предварительные выводы на 9 января, 14.00.

1. Самолет вышел из строя, на его борту возник пожар, но не в результате неисправности двигателей, а в результате иной причины. Таким образом, причины возникновения пожара на борту не известны. Но судя по всему, пожар был в салоне.

2. Самолет был фактически новый, и сама по себе связь и система управления, многократно дублированные, выйти из строя не могли, нет признаков неисправности, о которой было бы известно наземным службам.

3. За штурвалом были опытнейший первый пилот Алексей Наумкин, с налетом в 12 тысяч часов, вторым пилотом был Сергей Хоменко с налетом в 7,6 тысяч часов, бывший военный летчик. Нет сомнений, что оба этих человека обладали высокой стрессоустойчивостью и были хорошо подготовлены к действиям в экстремальных условиях. Вывести их из строя могло только внезапное происшествие, которое одновременно поразило бы систему связи, управления и экипаж огромного самолета. Каких-то обычных технических причин для этого быть не может. Даже если бы двигатели разрушились в воздухе без взрыва и без пожара, у экипажа было бы время выйти в эфир.

4. Отсутствие всяких переговоров с диспетчером и отсутствие пожара в двигателях говорит о том, что версия террористического акта, столкновения с дроном или взрыва зенитной ракеты весьма вероятна.

5. Записи радаров аэропорта покажут обстановку в момент катастрофы, и тогда будет ясно - сближались ли какие-то объекты или нет. Таким образом, даже самую дикую ракетную версию на данный момент исключить нельзя.

6. Иран на данный момент не демонстрирует каких-либо признаков скрыть обстоятельства трагедии, готов предоставлять всю информацию и действовать согласно правилам международной организации гражданской авиации.

Будем продолжать собирать информацию по ситуации", - написал на своей странице в Фейсбуке главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.