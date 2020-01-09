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Все про:взрыв (4431) Тернопольщина (418) экспертиза (244)

 Взрыв в сельском клубе на Тернопольщине: следователи назначили 9 экспертиз

Следователи по делу о взрыве в сельском клубе на Тернопольщине, где пострадали 8 детей, назначили одну взрыво-технологическую и восемь судебно-медицинских экспертиз для установления причин происшествия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию области.

Кроме этого, следователи обратились с письмом в управление Гоструда в Тернопольской области для проведения проверки и инициировали создание спецкомиссии в Пидгаецкой райгосадминистрации по причинам чрезвычайной ситуации.

"Правоохранители проводят подворовой обход, опрашивают людей и очевидцев несчастного случая. Общались следователи и с рабочими, которые в 2016-2017 годах проводили ремонт в доме культуры села Угринов", - говорится в сообщении.

Напомним, 3 января восемь детей получили ожоги и были госпитализированы вследствие произошедшего в клубе в селе на Тернопольщине хлопка неизвестного происхождения с последующим горением.

Национальная полиция открыла уголовное производство из-за взрыва в сельском клубе на Тернопольщине, где пострадали 8 несовершеннолетних. По предварительной оценке, причиной взрыва могла стать утечка газа. 

5 января восьмерым детям, которые получили травмы при взрыве в селе Угринов, сделали операции по пересадке кожи.

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Источник: https://censor.net.ua/n3168986
 
 
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Теракт против детей? Это практикует Путин и КО.
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Кто-то же подписал акт скрытых работ, когда, газовую трубу отрезали и не поставили заглушку....Или этих актов и вовсе нет. ....Очень жаль детей и их родителей, только максимум на кого "повесят" вину будет зав. дома культуры...
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Газ тяжелее воздуха и взрыв бы произошел не на чердаке , а в помещении.
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Когда будете на пожаре (не дай Бог) бегите на верх, ни угарный газ ни метан туда не поднимутся )))))) Вибух у сільському клубі на Тернопільщині: слідчі призначили 9 експертиз - Цензор.НЕТ 2912 Учебник химии за 8 класс Вам в помощь..)))
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