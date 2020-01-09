 Украина будет ежегодно терять $450 млн из-за "Турецкого потока". Будем искать новые рынки, - глава Оператора ГТС Макогон

Об этом заявил на брифинге генеральный директор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Это нельзя назвать убытками, это недополученный доход. Мы его оцениваем порядка 450 миллионов долларов в год. Но мы не теряем ничего, мы просто не заработаем эти деньги. Как мы будем компенсировать? Будем искать новые рынки. Эти мощности мы предлагаем другим поставщикам в этом регионе", - сказал он.

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По его словам, если в этом регионе появится ресурс газа, который будет экономически целесообразно импортировать в Украину, то поставщики смогут использовать украинскую ГТС и соответственно это даст Украине дополнительный доход. Кроме того, оператор ГТС готов предложит поставщикам новое направление - короткий транзит.

"Также работаем над новыми направлениями. Это так называемый короткий транзит, когда мы будем предоставлять услуги транзита газа из Польши в Венгрию, из Венгрии в Словакию, из Польши в Румынию - в этом трансграничном коридоре и плюс нашими подземками. Это можно назвать первым шагом к созданию хаба", - пояснил он.

Макогон отметил, что в украинских подземках существует режим таможенного склада, который позволяет закачивать газ в Украину без необходимости оплачивать таможенные платежи и соответственно его можно экспортировать в другие страны, туда, где есть экономический смысл продать его.

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Макогон надеется, что в ближайшие недели компания начнет предоставлять услуги для первых клиентов, "которые хотят посмотреть, как это работает в наших реалиях".