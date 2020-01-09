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 Политика Украины
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 Украина будет ежегодно терять $450 млн из-за "Турецкого потока". Будем искать новые рынки, - глава Оператора ГТС Макогон

Украина недополучит порядка 450 миллионов долларов в год из-за запуска российского газопровода "Турецкого потока", поэтому мощности украинской ГТС будут предлагаться другим поставщикам.

Об этом заявил на брифинге генеральный директор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Это нельзя назвать убытками, это недополученный доход. Мы его оцениваем порядка 450 миллионов долларов в год. Но мы не теряем ничего, мы просто не заработаем эти деньги. Как мы будем компенсировать? Будем искать новые рынки. Эти мощности мы предлагаем другим поставщикам в этом регионе", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суммарный положительный эффект от транзита газа для экономики в течение 5 лет составит 150 млрд грн, - глава Оператора ГТС Макогон

По его словам, если в этом регионе появится ресурс газа, который будет экономически целесообразно импортировать в Украину, то поставщики смогут использовать украинскую ГТС и соответственно это даст Украине дополнительный доход. Кроме того, оператор ГТС готов предложит поставщикам новое направление - короткий транзит.

"Также работаем над новыми направлениями. Это так называемый короткий транзит, когда мы будем предоставлять услуги транзита газа из Польши в Венгрию, из Венгрии в Словакию, из Польши в Румынию - в этом трансграничном коридоре и плюс нашими подземками. Это можно назвать первым шагом к созданию хаба", - пояснил он.

Макогон отметил, что в украинских подземках существует режим таможенного склада, который позволяет закачивать газ в Украину без необходимости оплачивать таможенные платежи и соответственно его можно экспортировать в другие страны, туда, где есть экономический смысл продать его.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Из-за запуска "Турецкого потока" снижение транзита газа через Украину в этом году составит порядка 15 млрд куб. м, - глава Оператора ГТС Макогон

Макогон надеется, что в ближайшие недели компания начнет предоставлять услуги для первых клиентов, "которые хотят посмотреть, как это работает в наших реалиях".

Источник: https://censor.net.ua/n3168983
 
 
 Топ комментарии
 
Зєлєбобіки, що ви там тринділи ,що все добре? Що вам все пох?
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Сказочный долбо@б: Путин запустил «Турецкий поток», который «не окупится никогда» - росСМИ

Украина будет ежегодно терять $450 млн из-за "Турецкого потока". Будем искать новые рынки, - глава Оператора ГТС Макогон - Цензор.НЕТ 9423

Общая стоимость проекта - 20 млрд долларов, подсчитал в 2018 году аналитик Сбербанк CIB Алекс Фэк. По его оценке, «Турецкий поток» не окупится в ближайшие 50 лет и принесет «Газпрому» 13 млрд долларов убытка.
В тему - Жители России запустили в соцсетях флешмоб на тему «Путин - сказочный долбо@б»
Чтобы окупить строительство морского участка, исходя из расчетов «Газпрома, потребуется 10-15 лет, а деньги, которые потрачены на строительство нового газового коридора, не окупятся никогда, категоричен Крутихин: чтобы протянуть трубу до газового хаба в Австрии, еще нужно получить разрешение европейских регуляторов, а что касается Турции, то ей этот газ «вообще не нужен».
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Но мы не теряем ничего, мы просто не заработаем эти деньги Источник: https://censor.net.ua/n3168983
Эээ, не понял...
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Дебилы, Украина ничего не потеряет ни от какого потока, если Вы действительно заключили договор на транзит 65+40+40+40+40.
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уже потеряли..
можно было качать 100 млрд кубов и получать деньги по сути из воздуха за прокачку, а будут 40 максимум...
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и чего это больше всех возмущается подписанными договоренностями именно кацапня? Украина будет ежегодно терять $450 млн из-за "Турецкого потока". Будем искать новые рынки, - глава Оператора ГТС Макогон - Цензор.НЕТ 2089шота болит?
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наверное, помочь хотят неспроможным керувать..., что и доказали за 30 лет...
все-таки, у нас не все упоротые, а есть и русскоязычные...
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а вас просили?нафиг в самару и там умничайте
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так не все же хотят кизяком топить..
может для тебя это и нормально...
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кто тебя так опрометчиво убедил,шо ты умный? Україна щорічно втрачатиме $450 млн через "Турецький потік". Шукатимемо нові ринки, - глава Оператора ГТС Макогон - Цензор.НЕТ 6280
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ну вот, еще один упоротый..
твое половине извилине этого не понять...
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Сказочный долбо@б: Путин запустил «Турецкий поток», который «не окупится никогда» - росСМИ

Украина будет ежегодно терять $450 млн из-за "Турецкого потока". Будем искать новые рынки, - глава Оператора ГТС Макогон - Цензор.НЕТ 9423

Общая стоимость проекта - 20 млрд долларов, подсчитал в 2018 году аналитик Сбербанк CIB Алекс Фэк. По его оценке, «Турецкий поток» не окупится в ближайшие 50 лет и принесет «Газпрому» 13 млрд долларов убытка.
В тему - Жители России запустили в соцсетях флешмоб на тему «Путин - сказочный долбо@б»
Чтобы окупить строительство морского участка, исходя из расчетов «Газпрома, потребуется 10-15 лет, а деньги, которые потрачены на строительство нового газового коридора, не окупятся никогда, категоричен Крутихин: чтобы протянуть трубу до газового хаба в Австрии, еще нужно получить разрешение европейских регуляторов, а что касается Турции, то ей этот газ «вообще не нужен».
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Зєлєбобіки, що ви там тринділи ,що все добре? Що вам все пох?
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уже все прос***рали, а теперь - будем искать...
уже все рынки заняты, нас никто не ждет и не пустит никуда...
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Но мы не теряем ничего, мы просто не заработаем эти деньги Источник: https://censor.net.ua/n3168983
Эээ, не понял...
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Забудьте за газ. Переборите ломку и начните ,что то производить.
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Что за идиот, пусть хоть на карту глянет, ну какие могут быть новые рынки по южной трубе ГТС.
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Украина бы могла сказать -"не мы, а вы будете терять". стране по любому ничо из этих денёг неосталось бы.
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Макогон: Но мы не теряем ничего, мы просто не заработаем эти деньги.

Если кто-то не получит зарплату, или пенсию... -- то их не заработал Макогон.
...кстати -- про Булаву...*)
Украина будет ежегодно терять $450 млн из-за "Турецкого потока". Будем искать новые рынки, - глава Оператора ГТС Макогон - Цензор.НЕТ 2
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Как так? Зеленые гении заключили ж с братьями самый выгодный контракт всех времен и народов!
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А при Пете конечно ТП не заработал бы и транзит остался в прежних обьемах?
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Да, при Пете ТП бы заработал и транзит не остался бы в прежних объемах. Это как-то отменяет теперешнюю ситуацию?
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Как турецкий поток относится к ГТС Украины, если по нему идет газ на потребности Турции? В контракте же фиксированы обьемы, а если меньше пропуск то газпром платит недостачу. Где 12 млрд за 5 лет? Это просто повод Бениной шавки Зеленского и Газпрома на*бать Украину. Не просто так Шмаркля вчера в Москву слетал. Получил откат и вернулся... А возможно завтра мы еще узнаем из зеленых великих побед, что нужно воду в Крым дать и что большинство Украинских земель скупаю банки Медведчука.


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Каждый день одни "великие победы". Они себе прям цель поставили. Каждый день "великая победа", а-то и две. Живи и радуюсь. Здобули Слуг... теперь хрен избавишься.
Врагов не нужно, если есть такие "народные слуги"
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Ще будемо пробачати кацапам всі суди і більше втратимо.
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І ще списувати бенині заборгованості та сплачувати бені усякі компенсації.
Не здивуюсь, якщо нелох компенсує бені вартість впавшого боїнгу.
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Да. А вот от поставок Белорусией чернозема на Луну скока Украина может потерять?
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Рынки он будет искать новые... Да только в Запорожской области почти все сельские районы без газа!
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