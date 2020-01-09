 Украина будет ежегодно терять $450 млн из-за "Турецкого потока". Будем искать новые рынки, - глава Оператора ГТС Макогон

Об этом заявил на брифинге генеральный директор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Это нельзя назвать убытками, это недополученный доход. Мы его оцениваем порядка 450 миллионов долларов в год. Но мы не теряем ничего, мы просто не заработаем эти деньги. Как мы будем компенсировать? Будем искать новые рынки. Эти мощности мы предлагаем другим поставщикам в этом регионе", - сказал он.
По его словам, если в этом регионе появится ресурс газа, который будет экономически целесообразно импортировать в Украину, то поставщики смогут использовать украинскую ГТС и соответственно это даст Украине дополнительный доход. Кроме того, оператор ГТС готов предложит поставщикам новое направление - короткий транзит.
"Также работаем над новыми направлениями. Это так называемый короткий транзит, когда мы будем предоставлять услуги транзита газа из Польши в Венгрию, из Венгрии в Словакию, из Польши в Румынию - в этом трансграничном коридоре и плюс нашими подземками. Это можно назвать первым шагом к созданию хаба", - пояснил он.
Макогон отметил, что в украинских подземках существует режим таможенного склада, который позволяет закачивать газ в Украину без необходимости оплачивать таможенные платежи и соответственно его можно экспортировать в другие страны, туда, где есть экономический смысл продать его.
Макогон надеется, что в ближайшие недели компания начнет предоставлять услуги для первых клиентов, "которые хотят посмотреть, как это работает в наших реалиях".
можно было качать 100 млрд кубов и получать деньги по сути из воздуха за прокачку, а будут 40 максимум...
все-таки, у нас не все упоротые, а есть и русскоязычные...
может для тебя это и нормально...
твое половине извилине этого не понять...
Общая стоимость проекта - 20 млрд долларов, подсчитал в 2018 году аналитик Сбербанк CIB Алекс Фэк. По его оценке, «Турецкий поток» не окупится в ближайшие 50 лет и принесет «Газпрому» 13 млрд долларов убытка.
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Чтобы окупить строительство морского участка, исходя из расчетов «Газпрома, потребуется 10-15 лет, а деньги, которые потрачены на строительство нового газового коридора, не окупятся никогда, категоричен Крутихин: чтобы протянуть трубу до газового хаба в Австрии, еще нужно получить разрешение европейских регуляторов, а что касается Турции, то ей этот газ «вообще не нужен».
уже все рынки заняты, нас никто не ждет и не пустит никуда...
Эээ, не понял...
Если кто-то не получит зарплату, или пенсию... -- то их не заработал Макогон.
...кстати -- про Булаву...*)
Врагов не нужно, если есть такие "народные слуги"
Не здивуюсь, якщо нелох компенсує бені вартість впавшого боїнгу.