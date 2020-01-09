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Все про:Иран (616) США (16013) экономика (3537) Милованов Тимофей (128)

 Обострение конфликта между США и Ираном может негативно повлиять на экономику Украины, - Милованов

Дальнейшая эскалация конфликта между Ираном и США может привести к удорожанию нефти и энергоресурсов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

"По оценкам экспертов в краткосрочной перспективе имеем: цены на нефть, хоть и не надолго, но выросли и даже достигли 70 долларов за баррель (самый большой показатель с мая прошлого года). По данным Bloomberg, сразу после заявления Дональда Трампа (о внедрении санкций против Ирана. - Ред.) наблюдалось значительное падение цены. В долгосрочной перспективе потенциально обострение ситуации может привести к увеличению мировых цен на углеводороды и нефть", - отметил он.

Также Милованов подчеркнул, что обострение ситуации в Иране может негативно повлиять на украинских экспортеров.

Напомним, 8 января Президент США Дональд Трамп заявил, что в ответ на удар по американским базам США наложат дополнительные мощные санкции на экономику Ирана.

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Обострение конфликта между США и Ираном может негативно повлиять на экономику Украины, - Милованов 01
Обострение конфликта между США и Ираном может негативно повлиять на экономику Украины, - Милованов 02
Обострение конфликта между США и Ираном может негативно повлиять на экономику Украины, - Милованов 03

Источник: https://censor.net.ua/n3168979
 
 
 Топ комментарии
 
Зеленое стадо начало искать причины и поводы которые обьясняют факт того...что оно обосралось...
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Обострение конфликта между США и Ираном может негативно повлиять на экономику Украины, - Милованов - Цензор.НЕТ 3730 Ну обычное дело для чувака признавшего себя дебилом ... Обострение конфликта между США и Ираном может негативно повлиять на экономику Украины, - Милованов - Цензор.НЕТ 135
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Беня сказал что это идиот...и я словам Бени в отношении данного персонажа верю..
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Ну обычное дело для чувака признавшего себя дебилом ...
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Да уж. Пока что главный негатив для экономики - сами зеленые управленцы. Хуже их действий для экономики вреда нет.
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в африке бабуин пернет и это тоже может повлиять на ыкономику
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НА ЭКОНОМИКУ НЕГАТИВНО ВЛИЯЕТ СТАДО ДЫБИЛОВ И ЖЛОБОВ КОТОРЫЕ СТРАНУ ГРАБЯТ ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА
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Зеленое стадо начало искать причины и поводы которые обьясняют факт того...что оно обосралось...
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А своя нафта та газ де?Самокатчик обіцяв розібратися і що?
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та это понятно. Чтобы не случилось, то это "может негативно повлиять на экономику Украины". А ********* ни при чём.
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Беня сказал что это идиот...и я словам Бени в отношении данного персонажа верю..
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Когда министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, зовут Тимошкой -- я даже в США перестаю верить...*)
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Не лізьте туди і все буде нормально. А то крім радянської пропаганди нічого не читали і щось коментують.
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Да? Может нефть подорожть? Так всему миру глаза откройте, праффессор Милаванов!
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На "пАпИредников" сваливать становится сложно, теперь зелебобики США с Ираном будут в своих неудачах обвинять.
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А шо, евреи во власти не могут таки извлечь выгоду с конфликта?
Да, не те уже у нас евреи........
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