 РФ под наблюдением Путина провела военные учения с ракетными стрельбами у берегов оккупированного Крыма

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РИА Новости в четверг, 9 января.

В ходе маневров были проведены ракетные стрельбы, в том числе крылатыми ракетами "Калибр" и гиперзвуковой аэробаллистической ракетой "Кинжал". В учениях задействованы более 30 кораблей, подводная лодка ЧФ и более 40 летательных аппаратов ВКС России. В частности, в маневрах принял участие большой противолодочный корабль СФ "Вице-адмирал Кулаков".

Главком ВМФ России Николай Евменов отчитался Путину об успешном проведении учений.

Ранее в оккупированном РФ Крыму сообщали о возможном визите Путина в Севастополь. Хотя официального подтверждения от Кремля не было.

Как сообщает "Крым.Реалии", днем 9 января наблюдается движение над полуостровом самолета Ту-214СР, который был разработан специально для администрации президента России.



Фото: Сайт "Крым.Реалии"

В Севастополе за день дважды перекрывали рейд через бухту.