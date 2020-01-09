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 РФ под наблюдением Путина провела военные учения с ракетными стрельбами у берегов оккупированного Крыма

Президент России Владимир Путин с борта ракетного крейсера "Маршал Устинов" наблюдал за ходом совместных учений Черноморского и Северного флотов, которые проводятся у берегов Крыма.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РИА Новости в четверг, 9 января.

В ходе маневров были проведены ракетные стрельбы, в том числе крылатыми ракетами "Калибр" и гиперзвуковой аэробаллистической ракетой "Кинжал". В учениях задействованы более 30 кораблей, подводная лодка ЧФ и более 40 летательных аппаратов ВКС России. В частности, в маневрах принял участие большой противолодочный корабль СФ "Вице-адмирал Кулаков".

Главком ВМФ России Николай Евменов отчитался Путину об успешном проведении учений.

Ранее в оккупированном РФ Крыму сообщали о возможном визите Путина в Севастополь. Хотя официального подтверждения от Кремля не было.

Как сообщает "Крым.Реалии", днем 9 января наблюдается движение над полуостровом самолета Ту-214СР, который был разработан специально для администрации президента России.

РФ под наблюдением Путина провела военные учения с ракетными стрельбами у берегов оккупированного Крыма 01
Фото: Сайт "Крым.Реалии"

В Севастополе за день дважды перекрывали рейд через бухту.

Источник: https://censor.net.ua/n3168978
 
 
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А потом прилетел наш вертолёт и всех разогнал.
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Воюющая Украина, которой правит «Вечерний квартал… Январь 9, 2020Без рубрикиКомментарии
РФ под наблюдением Путина провела военные учения с ракетными стрельбами у берегов оккупированного Крыма - Цензор.НЕТ 9371Дежурная по стране - девушка Мендель…
Игра в войнушку
(из цикла » Вечерний квартал»)
Этот короткий фельетон предложил сегодня в Фейсбуке политический и экономический эксперт Андрей Головачев.
Президент был в Омане.
Руководитель СБУ в - Куршавеле.
Ген Прокурор - во Франции.
Аваков - в Италии.
Дежурная по стране - девушка Мендель.
Мы правда, воюющая страна??
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.Что то не могу понять.. .................................................................

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Росция в Сирии поддерживает "конституцыонный"- и ФАШИССКИЙ режим АСАДА ,-который УНИЧТОЖАЛ СВОЙ НАРОД ХИМИЧЕССКИМ и т д 0РУЖИЕМ МАССОВОГО УНИЧТОЖЭНИЯ..

.

и УНИЧТОЖАЕТ сирийсских ОПОЛЧЕНЦЕВ ?!!!!!!!!!

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А в УКРАИНЕ- ЗАЩИЩАЕТ как бы ополченцев , которые как бы ВООРУЖИЛИСЬ -ЕЩЕ ДО ВЫБОРОВ НОВОЙ ВЛАСТИ ??........................................................................................................................................................................................................................................... А что говорить о ЛИВИИ и ЦАР........????
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//////./.
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шоб ти здохло, виродок сатанинський!
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Любопытный кадр. Ждущая ремонта "Москва" (слева) и модернизированный (новые радары) "Устинов". Не часто можно увидеть два крейсера проекта "Атлант" вместе.
РФ під наглядом Путіна провела військові навчання з ракетними стрільбами біля берегів окупованого Криму - Цензор.НЕТ 7807
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