 Посол Украины в Израиле указал на контрпродуктивность заявлений посла в Киеве Лиона относительно деятелей ОУН-УПА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении посольства Украины в Израиле на Facebook.
"9 января Посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко в ходе встречи в МИД Израиля довел до израильской стороны позицию по контрпродуктивности публичной дискуссии, проводимой послом Израиля в Украине Джоэлем Лионом, по внутренним вопросам украинской политики, в частности, в контексте совместного заявления послов Израиля и Польши в Украине от 2 января 2020 г.", - сказано в сообщении.
Посол Украины также отметил, что возрождение и сохранение национальной памяти украинского народа является одним из приоритетных направлений государственной политики Украины, а дискуссии в этой сфере должны проходить на уровне историков и экспертов.
Как сообщалось, 2 января послы Польши и Израиля в Украине Бартош Цихоцкий и Джоэл Лион сделали совместное заявление в связи с чествованием в Украине 1 января деятелей УПА. Послы заявили, что считают оскорбительным чествование в Украине людей, которые якобы "активно пропагандировали этнические чистки", а также сказали, что ожидают, что Киевская городская государственная администрация и Львовский областной совет присоединятся к "поиску правды" в этом вопросе.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Послы Польши и Израиля оскорблены чествованием деятелей ОУН-УПА в Киеве и Львове
І ці люди дивуються, звідки береться антисемітизм. Та вони смі генерують його кілотонами!
Ну правда всё это не от хорошей жизни.
В Еврейском музее Лондона пройдет панельная дискуссия и выставка на тему Холокоста, который был в Украине с 1939 год по 1945 год.
В дискусии будут участвовать историк София Дьяк и лондонский профессор права Филипп Сэндс, а киевский художник Никита Кадан предоставит свои картины.
Встреча будет посвящена освещению непростой темы Холокоста на территории Украины в условиях противостояния советской и нацистской властей. Во времена Второй мировой войны в Украине некоторые люди помогали евреям спастись, за что позже получили звание Праведников народов мира. В то же время, есть исторические справки о коллаборационизме с нацистами со стороны некоторых украинских формирований.(с)
Так шо, скока лярдов отстегивать готовы, ежегодно!
Ukraine: Holocaust and Memory.
Panel discussion and display of art work
DATE: Sunday, 26 January 2020
TIME: 3pm to 5pm
VENUE: Jewish Museum London, Raymond Burton House, 129-131 Albert Street, London NW1 7NB.
This is a ticketed event: £8.50, £6.50 concessions
Between 1939 and 1945, over a million Jews were murdered in "Holocaust by bullets" in Ukraine. During this period, three occupations swept the country: Soviet, Nazi and Soviet again, leading to between 8 and 10 million people, including military and civilians, perishing. Many Ukrainians aided the Holocaust, but many also risked their lives to save Jewish families.
The tragedy of the Holocaust remained silenced during post-war Soviet reign. Only with Ukraine having gained its independence and a willingness to re-write and re-appraise its past, has there been a growing interest towards the history of its, once vast, Jewish community with synagogues rebuilt and graveyards renewed. But critics argue that a new historic narrative by the state, focusing on Ukraine's own struggle for liberation, whitewashes the acts of collaboration and does not assign the Holocaust the place it deserves in Ukraine's history.У період з 1939 по 1945 рік в Україні було вбито понад мільйон євреїв під час «Голокосту від куль». У цей період країну охопили три окупації: знову радянська, нацистська та радянська, що призвело до загибелі між 8 і 10 мільйонами людей, включаючи військових і цивільних. Багато українців допомагали Голокосту, але багато людей також ризикували своїм життям, щоб врятувати єврейські сім'ї. Трагедія Голокосту замовчувалася під час повоєнного радянського правління. Тільки з здобуттям Україною незалежності та готовності переписувати та переоцінювати своє минуле, зростає інтерес до історії своєї колись великої єврейської громади з відбудованими синагогами та оновленням кладовищ. Але критики стверджують, що нова історична розповідь держави, зосереджена на власній боротьбі за визволення України, побілює акти співпраці та не призначає Голокосту того місця, якого воно заслуговує в історії України.
А більше тобі скажу я вивчав спогади жидів записано було в Ізраєлі яких врятували украінці і дивниним чином там чомусь говориться що місцеві жителі допомагали і спасали жиді від смерті (а хто були місцеві жителі замовчують) А ТЕ ЩО УКРАІНЦІ РЯТУЮЧИ ЖИДІВ РИЗИКУВАЛИ СВОІМ ЖИТТЯМ І ЖИТТЯМ РОДИНИ МОВЧОК
Також в свідченнях жиди пишуть що втікали в ліс до патртизанів (А ХТО БУЛИ В ТІ ЧАСИ ПАРТИЗАНИ В УКРАІНІ-ПОЛЬШІ ? УПА )
Також є свідчення жида із Біберки якого в гето допомагав а потім спас украінський поліцай
якого потім німці за це вбили і закопали не на цвинтарі а під стіною гето
ТАК ЩО ЦЕЙ КАЛОБОРАНТ ХТО ?
Таких свідчень дуже багато
А ще тобі одне на засолку свідчення із моєї родини коли хвора на тиф жидівка попросилась на ніч переночувати знаючи що хвора і наразяючи не тільки на небезпеку бути страченою всю родинку але і заразити тифом (так мій батько і захворів тифом довго лікувався і вижив -так це як розглядати? вдяка за то що украінці переховали ризикуючи життям всієї родини????)
Тогда давайте поднимать архивы с фамилиями организаторов Голодомора, которого так боятся и не спешат признавать израильтяне.
Вот и живите теперь с этим .
Русская история до Петра 1 - СПЛОШНАЯ ПАНАХИДА ,
а после Петра 1 - одно УГОЛОВНОЕ ДЕЛО !.
. Тутчев Ф И . https://uploads.disquscdn.com/images/34c13d581a5ae97903c7267e0a1921dddabcf5708a500e95825e8027d31b4315.jpg .
.
/
и пригрози бы. у нас есть чем, например: ээээ, че вы нас считаете гоями то?
С этого момента поподробней пожалуйста
И потом. Арабам мало пустыни вокруг? Евреи на клочке песка и камня развели такую деятельность, что теперь кормят весь тот регион в буквальном смысле. Кто мешает арабам наконец угомониться и делать то же самое?
Вообще , в Израиле столько выходцев с Украины , чтобы послом в Украине был какой-то малообразованный выходец с Марокко ... с трудом способный показать Украину на карте .
А потом удивляются , что Израиль проигрывает исламистким диктатурам в дипломатии даже в тех странах , где раньше была безоговорочная поддержка !!!
Нет слов ... Шо это чучело Джоэль Лион знает про УПА , кроме мокшанских пропогандистких клише ?!!
И вообще - то была эпоха крайностей : от национального эгоцентризма до экстремисткого полукриминального интернационала (типа "гопота всех стран - соединяйтесь") ... и чеческая жизнь тогда не стоила и гроша . Когда сбрасывали тонные бомбы на жилые кварталы : японцы на Шанхай , нацисты на Каветри и Лондон , Киев и Питер .... большевики и британцы на Берлин и Гамбург ... Где маленький человечек , где тонна взывчатки ?!!