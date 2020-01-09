 Суммарный положительный эффект от транзита газа для экономики в течение 5 лет составит 150 млрд грн, - глава Оператора ГТС Макогон

Об этом заявил на пресс-конференции генеральный директор Оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

По его словам, тарифы на вход для промышленных компаний снизятся приблизительно в четыре раза по сравнению с условиями при нулевом транзите газа. "Для добывающих предприятий тариф на вход планировался в районе 400 грн. Сейчас он будет порядка 100 грн. За пять лет компании сэкономят 27 млрд грн. Около 1 млрд долларов добыча сможет инвестировать в свое развитие", - сказал Макогон.

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Кроме того, в два раза снизился и тариф для потребителей, по сравнению с возможным при нулевом транзите. "Планировался на уровне 289 грн, будет – 124 грн. Это даже меньше, чем он был в прошлом году – 157 грн. Фактически тариф для потребителей снижен на 20%. А это и промышленность, и население. По нашим расчетам, промышленность сэкономит порядка 33 млрд грн, население – 15 млрд грн", - уточнил Макогон.

Он также отметил, что будет значительное снижение стоимости импорта газа из Европы. "Тариф снизился с планируемых $16 до $4,45. Что также ниже прошлогоднего тарифа – $6,28", - добавил Макогон.

Он подчеркнул, что тарифная нагрузка по всем направлениям снижается от двух до четырех раз. "Что позволит экономике стать более конкурентной. У предприятий появятся дополнительные средства на собственное развитие", - сказал Макогон.

"Мы посчитали, что суммарный положительный эффект на экономику в течение пяти лет, помимо доходной части от самого транзита составит порядка 150 млрд грн", - сказал Макогон, пишет "Интерфакс-Украина".

По его словам, суммарный доход, который Оператор ГТС рассчитывает получить за пять лет, составляет порядка 115 млрд грн. Из них более 60% будет оплачено за счет транзита.

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"Влияние на ВВП будет порядка 2% в год по сравнению с нулевым транзитом, и порядка $12 млрд – влияние на сальдо текущего счета. Т.е. $7,2 млрд – это доход от транзита, $2,9 млрд – деньги, уплаченные Газпромом по арбитражу, и $3,2 млрд – снижение потенциальных затрат на подорожание импортного газа", - резюмировал Макогон.