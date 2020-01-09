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 Политика Украины
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 Суммарный положительный эффект от транзита газа для экономики в течение 5 лет составит 150 млрд грн, - глава Оператора ГТС Макогон

Контракт на транзит газа из России через Украину в Европу выгоден как для экономики в целом, так и для потребителей.

Об этом заявил на пресс-конференции генеральный директор Оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

По его словам, тарифы на вход для промышленных компаний снизятся приблизительно в четыре раза по сравнению с условиями при нулевом транзите газа. "Для добывающих предприятий тариф на вход планировался в районе 400 грн. Сейчас он будет порядка 100 грн. За пять лет компании сэкономят 27 млрд грн. Около 1 млрд долларов добыча сможет инвестировать в свое развитие", - сказал Макогон.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В связи с прогрессом в отношениях с "Газпромом", возможно, мы вернемся к вопросу хранения российского газа в украинских подземных хранилищах: у нас конкурентный тариф, - Макогон

Кроме того, в два раза снизился и тариф для потребителей, по сравнению с возможным при нулевом транзите. "Планировался на уровне 289 грн, будет – 124 грн. Это даже меньше, чем он был в прошлом году – 157 грн. Фактически тариф для потребителей снижен на 20%. А это и промышленность, и население. По нашим расчетам, промышленность сэкономит порядка 33 млрд грн, население – 15 млрд грн", - уточнил Макогон.

Он также отметил, что будет значительное снижение стоимости импорта газа из Европы. "Тариф снизился с планируемых $16 до $4,45. Что также ниже прошлогоднего тарифа – $6,28", - добавил Макогон.

Он подчеркнул, что тарифная нагрузка по всем направлениям снижается от двух до четырех раз. "Что позволит экономике стать более конкурентной. У предприятий появятся дополнительные средства на собственное развитие", - сказал Макогон.

"Мы посчитали, что суммарный положительный эффект на экономику в течение пяти лет, помимо доходной части от самого транзита составит порядка 150 млрд грн", - сказал Макогон, пишет "Интерфакс-Украина".

По его словам, суммарный доход, который Оператор ГТС рассчитывает получить за пять лет, составляет порядка 115 млрд грн. Из них более 60% будет оплачено за счет транзита.

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"Влияние на ВВП будет порядка 2% в год по сравнению с нулевым транзитом, и порядка $12 млрд – влияние на сальдо текущего счета. Т.е. $7,2 млрд – это доход от транзита, $2,9 млрд – деньги, уплаченные Газпромом по арбитражу, и $3,2 млрд – снижение потенциальных затрат на подорожание импортного газа", - резюмировал Макогон.

Источник: https://censor.net.ua/n3168973
 
 
 Топ комментарии
 
Сын и отец. Сын:
- Пап а что такое "реально" и "виртуально"?
- Ты сначала спроси у матери, сестры и деда, отдадутся ли они за 1 млн. долларов.
Спросил. Подходит к отцу. Отец:
- Ну что спросил?
- Да. Они все согласились.
- Ну смотри, мы с тобой виртуально имеем 3 млн. долларов, а реально двух шлюх и одного старого пид*раса.
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Тобто в 2 раза менше від суми позовів до расєйки, від яких відмовилась нова влада. Шикарний профіт.
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Те же яйца, только в профиль.
Попробуцте посчитать в купонокарбованцах, сумма будет еще больше.
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Те же яйца, только в профиль.
Попробуцте посчитать в купонокарбованцах, сумма будет еще больше.
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А если в Венесуэльских боливарах, то прибыль будет расти быстрее, чем транспортируется газ...
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Эх жаль Зимбабве перестало свою валюту печатать. Вот где простор был
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То кабала,а не перспектива

Читаем историю
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Тобто в 2 раза менше від суми позовів до расєйки, від яких відмовилась нова влада. Шикарний профіт.
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Сын и отец. Сын:
- Пап а что такое "реально" и "виртуально"?
- Ты сначала спроси у матери, сестры и деда, отдадутся ли они за 1 млн. долларов.
Спросил. Подходит к отцу. Отец:
- Ну что спросил?
- Да. Они все согласились.
- Ну смотри, мы с тобой виртуально имеем 3 млн. долларов, а реально двух шлюх и одного старого пид*раса.
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А за миллион лет так вообще ************* цифры получатся!
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Слов нет.. Дебилы мля... они бы еще на 100 лет вперед эффЄкт посчитали
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Не вірте! Це омана. Справжні гроші за це тепер в Омані.
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Как всегда, начали делить шкуру не убитого медведя!
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Считаем прибыль от транзита агрессивного газа? Ну ну
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А чого про "отрицательньій " ефект мовчиш? Га, Макогон? Чи бісогон?
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Что-то эффект начал уменьшаться:
сначала говорили - доход составит 15 млрд долларов за 5 лет.
Теперь говорят - доход составит 150 млрд. гривен за 5 лет.
Это что же - 10 гривен за бакс???
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Остальное в карман,если не большую часть
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А для чего по твоему великий лидер всех времен и народов в оманский офшор ездил?
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а амортизация какая? Там же всё надо модернизировать, чтоб не развалилось
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Круто...то бишь ровно в два раза меньше чем простили паРаше...
И шансов получить деньги с паРаши были гораздо выше...чем заработать на транзите...
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Мужик решил премию себе выписать сейчас от будущих успехов.
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Тю,зебобики за год такую сумму просрут легко.Иканамизды.
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"Для добывающих предприятий тариф на вход планировался в районе 400 грн. Сейчас он будет порядка 100 грн"

Для ДОБЫВАЮЩИХ.
На ВХОД.
Это как?
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