 Суммарный положительный эффект от транзита газа для экономики в течение 5 лет составит 150 млрд грн, - глава Оператора ГТС Макогон

Об этом заявил на пресс-конференции генеральный директор Оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
По его словам, тарифы на вход для промышленных компаний снизятся приблизительно в четыре раза по сравнению с условиями при нулевом транзите газа. "Для добывающих предприятий тариф на вход планировался в районе 400 грн. Сейчас он будет порядка 100 грн. За пять лет компании сэкономят 27 млрд грн. Около 1 млрд долларов добыча сможет инвестировать в свое развитие", - сказал Макогон.
Кроме того, в два раза снизился и тариф для потребителей, по сравнению с возможным при нулевом транзите. "Планировался на уровне 289 грн, будет – 124 грн. Это даже меньше, чем он был в прошлом году – 157 грн. Фактически тариф для потребителей снижен на 20%. А это и промышленность, и население. По нашим расчетам, промышленность сэкономит порядка 33 млрд грн, население – 15 млрд грн", - уточнил Макогон.
Он также отметил, что будет значительное снижение стоимости импорта газа из Европы. "Тариф снизился с планируемых $16 до $4,45. Что также ниже прошлогоднего тарифа – $6,28", - добавил Макогон.
Он подчеркнул, что тарифная нагрузка по всем направлениям снижается от двух до четырех раз. "Что позволит экономике стать более конкурентной. У предприятий появятся дополнительные средства на собственное развитие", - сказал Макогон.
"Мы посчитали, что суммарный положительный эффект на экономику в течение пяти лет, помимо доходной части от самого транзита составит порядка 150 млрд грн", - сказал Макогон, пишет "Интерфакс-Украина".
По его словам, суммарный доход, который Оператор ГТС рассчитывает получить за пять лет, составляет порядка 115 млрд грн. Из них более 60% будет оплачено за счет транзита.
"Влияние на ВВП будет порядка 2% в год по сравнению с нулевым транзитом, и порядка $12 млрд – влияние на сальдо текущего счета. Т.е. $7,2 млрд – это доход от транзита, $2,9 млрд – деньги, уплаченные Газпромом по арбитражу, и $3,2 млрд – снижение потенциальных затрат на подорожание импортного газа", - резюмировал Макогон.
...на экономию...
Попробуцте посчитать в купонокарбованцах, сумма будет еще больше.
Читаем историю
- Пап а что такое "реально" и "виртуально"?
- Ты сначала спроси у матери, сестры и деда, отдадутся ли они за 1 млн. долларов.
Спросил. Подходит к отцу. Отец:
- Ну что спросил?
- Да. Они все согласились.
- Ну смотри, мы с тобой виртуально имеем 3 млн. долларов, а реально двух шлюх и одного старого пид*раса.
сначала говорили - доход составит 15 млрд долларов за 5 лет.
Теперь говорят - доход составит 150 млрд. гривен за 5 лет.
Это что же - 10 гривен за бакс???
И шансов получить деньги с паРаши были гораздо выше...чем заработать на транзите...
Для ДОБЫВАЮЩИХ.
На ВХОД.
Это как?