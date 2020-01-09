EN|RU|UK
Темы дня: Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Происшествия
  5628  6
Все про:Кировоградщина (323) Нацполиция (10698) убийство (5467)

 На Кировоградщине неизвестные застрелили мужчину и женщину, - Нацполиция

В Светловодском районе Кировоградской области неизвестные совершили убийство мужчины и женщины из огнестрельного оружия.

Об этом сообщает Главное управление полиции в Кировоградской области, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что трагедия произошла вечером 8 января.

"Сообщение о происшествии поступило в полицию 8 января около 19:00 от местной жительницы, которая рассказала, что неизвестный нанес огнестрельные ранения ее родственникам - мужчине и женщине в возрасте 36 и 40 лет. Факт нашел свое подтверждение", - рассказали правоохранители.

От полученных ранений они погибли на месте. Сейчас полицейские устанавливают лиц, причастных к совершению убийств.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 11-летний мальчик хотел покончить с собой, чтобы привлечь внимание матери, лишенной родительских прав, - Нацполиция. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3168972
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
обыденное дело...
к сожалению...
а было - ЧП на республику...
слава реформам!!!
 показать весь комментарий
 
 
да не факт, что это поможет...
Законы нужно менять, верней возвращать те, что были..
 показать весь комментарий
 

На Кировоградщине неизвестные застрелили мужчину и женщину
...и Кирова с бабой грохнули...

Совпадение? -- не думаю... (с)


 показать весь комментарий
 
Ауууу.....
Чинуши долбаные, вам конечно под охраной пох-ую, а мне бы хотелось иметь разрешение на скрытное ношение огнестрельного!
Бандюков и придурков с пистолетами и гранатами что то развелось за 6 лет!!!!
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх