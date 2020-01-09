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 Политика Украины
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Все про:Нацсовет_ТРВ (459) проверка (624) 112_Украина (52) ZIK (13)

 Нацсовет по ТРВ проведет внеплановые проверки телеканалов ZIK и "112 Украина" из-за признаков разжигания вражды

Нацсовет по телевидению и радиовещанию 9 января назначил внеочередную проверку ООО "ТРК Новые коммуникации" (телеканал ZIK) и ООО "ТРК 112-ТВ" (телеканала "112 Украина") из-за признаков разжигания вражды.

Как сообщается на сайте регулятора, такое решение Нацсовет принял в четверг, передает Цензор.НЕТ.

Проверка телеканала ZIK связана с телепередачей "Каждый из нас президент", которая транслировалась 26 ноября 2019 года в 18:00 (с повтором 27 ноября). Экспертами в студии были народный депутат Украины VIII-го созыва Надежда Савченко, народный депутат IX-го созыва Ренат Кузьмин (фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь") и Михаил Добкин, который присоединился к обсуждению вопросов по интернет-связи. Мониторингом Национального совета зафиксировано, что в этой передаче распространялись высказывания, которые имеют признаки нарушения заказчиком норм Закона Украины "О телевидении и радиовещании", а также Закона Украины "Об информации".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нацсовет по ТРВ проведет внеплановую проверку телеканала "Прямой" из-за жалобы на Пояркова

Основанием для внеочередной проверки спутникового канала "112 Украина" стали результаты мониторинга эфира за август-декабрь. В частности, в передачах "Большое интервью", LIVE, "LIVE Новости", "Голос народа", "Пульс: Главное политическое шоу страны", "Важно", "Диалог со страной" зафиксировано распространение высказываний Виктора Медведчука, Петра Симоненко, Вадима Рабиновича, Анны Герман, Ильи Кивы, Натальи Королевской, Олега Волошина, Олега Ляшко, Николая Дульского и Р.Кузьмина, имеющих признаки нарушения действующего законодательства.

Источник: https://censor.net.ua/n3168971
 
   
 Топ комментарии
 
Брысь на бутылку, кацапсина
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Педиоты, вы будете медведчуковский 112й защищать, волая про введение цензуры в стране или методичка не велит?)))
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Мирон, тобі що шкода медведчуківькі канали... Може ти теж сєпар.😨
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на медведчука і його канали кладу прибор Нацсовет по ТРВ проведет внеплановые проверки телеканалов ZIK и "112 Украина" из-за признаков разжигания вражды - Цензор.НЕТ 2992
а при чому тут медведчук до Пояркова? Нацсовет по ТРВ проведет внеплановые проверки телеканалов ZIK и "112 Украина" из-за признаков разжигания вражды - Цензор.НЕТ 699
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Эти каналы - ярые антиукраинские, пророссийские и провокаторные. И давно их нужно закрыть, а не проверять, так же как и фирташевский Интер. Сколько будут эти сатанисты сатанить Украину? И это не агрессор, это внутренний враг, к которому очень лояльное отношение вопреки здравому смыслу.
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Перепрошую, випадково спутав - "Нацрада з ТРВ проведе позапланову перевірку телеканалу "Прямий" через Скарги на Пояркова"
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нормальни канали, в отличии вид инших, але и их не дивлюсь...
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а то, что они нормальные - ***** сказало? Нацрада з ТРМ проведе позапланові перевірки телеканалів ZIK та "112 Україна" через ознаки розпалювання ворожнечі - Цензор.НЕТ 609
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Мертвечука нейтралізувати і всі діла.
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за что? (с) проф.Преображенский.
чем ты от русских террористов отличаешься?
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А 5-ый, прямой-кривой, Эспрессо?
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На бутылку!!! Под присмотр нохчи и оттуда кукарекай лаптеногое!
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именно ты само выглядишь более лаптеногим и бутылочным! что жаргон, что манеры.
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Лишнехромосомное, ты про каких воров? Тех, которые госохрану за свой счёт в Оман возили?
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Гнидота - продажная ,я про твоего шизофреника-пороха,
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Лишнехромосомное, признаки шизофрении это говорить от отдыхе на Мальдивах и об отдыхе в Омане разное?
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Оно из Италии, на озере Комо у соловьева очки моет, не спугни))
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Ти коли вступив у радикальну партію пана Ляшка?
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- Сестре! Негайно галоперидолу цьому добродію!
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Там для того щоб всяких зіків не обіжали Шуфрич в комітеті з свободи слова і сидить.
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Всіх хто о то був на єфірі в студіі , всіх курва на кічман ! Бо жодноі порядноі людини я там не бачив
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Это такой путь аля расея и фсб. Надо было не позволять Мертвечуку покупать эти каналы. партнёр же был тогда президент Порошенко.
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А шо если всех начнут проверять, кому-то тошно станет.
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"Проверка телеканала ZIK связана с телепередачей "Каждый из нас президент", которая транслировалась 26 ноября 2019 года"

Источник: https://censor.net.ua/n3168971

Отчехлились...
Приходится демонстрировать "непредубежденность" перед наездом на Прямой.
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Та же фигня и по 112.

"Основание для внеочередной проверки спутникового канала "112 Украина" стали результаты мониторинга эфира за август-декабрь."

Источник: https://censor.net.ua/n3168971
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"Нацсовет разбушевался" или "Как герасимьюк и ее коллегам-бездельникам удержаться у корытца"
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Ну, на зике Дубинский орал, что этот идиот творит такое, что когда ко власти придет условный Порошенко, нас будут вешать за яйца.
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Педиоты, вы будете медведчуковский 112й защищать, волая про введение цензуры в стране или методичка не велит?)))
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уже защищают новосады всякие и прочие старые ольгинские троллики
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И где неадекватное увидело, что я защищаю медведчуковские помойки?
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Достаточно что их защищаете вы зелефилитики!
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я вам відповім.
не буду захищати медведчуківські канали, й причина, як на мене, очевидна - пропаганда направлена проти сувернітету та незалежності України.
ви відчуваєте різницю?

особиста образа зеленського та його родини або вислови нарпавлені на руйнацію країни.
я можу помилятися, але в Конституції поки відсутня стаття із назвою: зеленське - це держава.
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Их давно не проверять надо а отправлять на нары их владельца !!!
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Кума маленького шизофреника? Клоун будет против.
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Закрийте їх нахєр під будь-яким приводом. Можна і без приводу.😀
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Як це так "без приводу" ???
На цих "зіках" приводів на десяток, або й на два десятка таких каналів вистачить.
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Эти медведчуковские помойки давно нужно было лишить лицензии А самого медведчука отправить на нары,вместе с главными редакторами этих каналов.
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Миха Чаплыга
6 мин. ·

ПРОСТИТЕ, а нахрена тогда Яныка выгнали? Тот хоть Землю Оманам не продавал и Законы о Рабстве не продвигал...

Нацсовет по ТРВ проведет внеплановые проверки телеканалов ZIK и "112 Украина" из-за признаков разжигания вражды - Цензор.НЕТ 3118
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А злоби скільки ! Та ви послухайте хоч щось , побачте хоч когось !... Нє , можна заробляти гроші якимось способом , ну , не так же ?!
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Да там уже вши вовсю из ваты прут. Скрепоносные вши!
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Порохоботы сейчас на Майдан вывалится, защищая медведчуковские каналы. А они там вообще обнаглели, уже хутина показывают внаглую.
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Да все давно знают, что порохоботы это путинососсы
Я прав, кацапка, да?
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Твой зекретин пуйла поздравляет с нг, так что медведчуковские каналы для него бальзам на рану
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Он художник.
Он так видит мир и каждого в нем.
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В тюрьме ему и робу не надо выдавать - будет экономия для бюджета!
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Малоросска, кстати, ещё не появилась информация, что "порохоботы" подбили Зелемойского позвонить убийце 15000 украинцев и поздравить с новым годом?
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Белоросс, а не пойти ли тебе в болота покопать картошку? Не лезь в чужой огород, целее будешь!
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Лишнехромосомный, так копать невозможно - каждая, даже самая мизерная картошка, с размером мозга, как у зебов, спрашивает - Почему Моника поздравила убийцу с новым годом?.
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Только в дурке разговаривают с картошкой! Ты из какой палаты?
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Лишнехромосомный, из той палаты, в которой в январе картошку копают.
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Против двух патриотов и торговых портнеров гудка и кума *****? Зрада
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Не пойму, а вражду в чем именно усмотрели ?
Если в российской пропаганде, тогда можно согласиться.
Но если из за критики бубочки, тогда тоже ничего хорошего.
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Медведчук - один из нормальных и грамотных людей в стране, в отличии от вас убогих...
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це якщо під "страной" ви розумієте малоросію у складі московії.

для української державності він ворог.
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можливо и так...
бо, я к показав час, украинци не способни керувати..
тильки в сфери обслуговування, прибирання, кафешки и все.
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ох яке неприкрите приниження української нації.
здатні, все ми здатні й прибирати, й воювати, й країною керувати.
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мени дуже жаль, але це правда...
а на правду не треба обижатися, треба робити висновки и скорише...
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та яка ж це правда.

правда в тому, що ви є прихильником "руського міра" та совка. а ця країна вам не рідна й ви її не бажаєте, бажаєте ви якнайскорішого поглинання України московією.
тож не смердіть.
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Так вот почему тебе "порохоботы" не нравятся, а ты нравишься зебам.
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Короче, мы планомерно приближаемся к совку: три канала и новости везде "идеологически правильные". Возникает вопрос: а для чего тогда была нужна "революция на граните", если, как оказалось, идеальное государство для нас - это жесткая цензура?
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та при совке нормально было...
а тут как не включишь телек, так постоянный срач и негатив - убили, зарезали, повесили и отпустили...
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давно пора закрыть все кроме 5го и прямого... а за такое как новый канал надо репрессии вводить)
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А за что Медведчуковские закрывать, ведь он с 2014 года говорит, что надо "просто перестать стрелять"?
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Так и я о том же, что за Зелемойского голосовали суперпатриоты типа нацжен...
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Налетай козломордые на цензор-петя параша здесь патокой насирыл-даже ху"ло иногда порохрю в пупок целует.Отпадные пороходрочеры тоннами дырьмо на зелень харкают.Правда-в комментах только,но всё равно-отпад с придуров полный-в доску свои-лишнехромосомные.
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Проведут проверку
Выскажут глубокую озабоченность
Попросят грзью обливать Украину не 24 часа в сутки
а хотябы 23 часа
А один час рекомендуют крутить Квартал 95 с поцседателем
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Нет. 112й только лишили лицензии на вещание в Т2.
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ага...діло вже йде о того, що тільки бєнялайноновини "крктитимуть" по всіх канала...І ті канали будуть мати змогу"віщати", які співатимуть оди цьому криворізькому мініх*йлу і мацьковському х*йлу....Затикають рота всім..за мертвечуківські канали - я не проти...А от манька про знищення Пороха усілякими методами- ціль зєлєчмоніки, кремля і бєні!!! І чим більше влада це робить, тим більше усвідомлюю, яку ганебну, яку рокову помилку зробив лохторат, обравши це чмо "президентом"...((
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На ТВК Україна, на Різдво просторікували піп Онуфрій і главпіп Гундяй. І, як у них прийнято, об*ирали Україну і ПЦУ. Але цей канал ніколи не чіпали, бо ж Ахметов засмутиться.
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Давно пора закрыть эти РыгоАнальные каналы и 5 канал Пороха вместе с ними.
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