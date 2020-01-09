 Нацсовет по ТРВ проведет внеплановые проверки телеканалов ZIK и "112 Украина" из-за признаков разжигания вражды

Как сообщается на сайте регулятора, такое решение Нацсовет принял в четверг, передает Цензор.НЕТ.
Проверка телеканала ZIK связана с телепередачей "Каждый из нас президент", которая транслировалась 26 ноября 2019 года в 18:00 (с повтором 27 ноября). Экспертами в студии были народный депутат Украины VIII-го созыва Надежда Савченко, народный депутат IX-го созыва Ренат Кузьмин (фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь") и Михаил Добкин, который присоединился к обсуждению вопросов по интернет-связи. Мониторингом Национального совета зафиксировано, что в этой передаче распространялись высказывания, которые имеют признаки нарушения заказчиком норм Закона Украины "О телевидении и радиовещании", а также Закона Украины "Об информации".
Основанием для внеочередной проверки спутникового канала "112 Украина" стали результаты мониторинга эфира за август-декабрь. В частности, в передачах "Большое интервью", LIVE, "LIVE Новости", "Голос народа", "Пульс: Главное политическое шоу страны", "Важно", "Диалог со страной" зафиксировано распространение высказываний Виктора Медведчука, Петра Симоненко, Вадима Рабиновича, Анны Герман, Ильи Кивы, Натальи Королевской, Олега Волошина, Олега Ляшко, Николая Дульского и Р.Кузьмина, имеющих признаки нарушения действующего законодательства.
а при чому тут медведчук до Пояркова?
чем ты от русских террористов отличаешься?
Источник: https://censor.net.ua/n3168971
Отчехлились...
Приходится демонстрировать "непредубежденность" перед наездом на Прямой.
"Основание для внеочередной проверки спутникового канала "112 Украина" стали результаты мониторинга эфира за август-декабрь."
Источник: https://censor.net.ua/n3168971
не буду захищати медведчуківські канали, й причина, як на мене, очевидна - пропаганда направлена проти сувернітету та незалежності України.
ви відчуваєте різницю?
особиста образа зеленського та його родини або вислови нарпавлені на руйнацію країни.
я можу помилятися, але в Конституції поки відсутня стаття із назвою: зеленське - це держава.
На цих "зіках" приводів на десяток, або й на два десятка таких каналів вистачить.
Миха Чаплыга
6 мин. ·
ПРОСТИТЕ, а нахрена тогда Яныка выгнали? Тот хоть Землю Оманам не продавал и Законы о Рабстве не продвигал...
Я прав, кацапка, да?
Он так видит мир и каждого в нем.
Если в российской пропаганде, тогда можно согласиться.
Но если из за критики бубочки, тогда тоже ничего хорошего.
для української державності він ворог.
бо, я к показав час, украинци не способни керувати..
тильки в сфери обслуговування, прибирання, кафешки и все.
здатні, все ми здатні й прибирати, й воювати, й країною керувати.
а на правду не треба обижатися, треба робити висновки и скорише...
правда в тому, що ви є прихильником "руського міра" та совка. а ця країна вам не рідна й ви її не бажаєте, бажаєте ви якнайскорішого поглинання України московією.
тож не смердіть.
а тут как не включишь телек, так постоянный срач и негатив - убили, зарезали, повесили и отпустили...
Выскажут глубокую озабоченность
Попросят грзью обливать Украину не 24 часа в сутки
а хотябы 23 часа
А один час рекомендуют крутить Квартал 95 с поцседателем
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