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 Политика Украины
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 Мировое соглашение с "Газпромом" по штрафу Антимонопольного комитета не предусматривает возврат российской компании конфискованных активов, - Витренко

Подписанное в конце декабря 2019 года мировое соглашение между Украиной и ПАО "Газпром" не предусматривает возврат российской компании ее активов, конфискованных ранее по решению Антимонопольного комитета Украины (АМКУ), сообщил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"В рамках этого урегулирования "Газпром" отказался от этой компенсации (по иску в международном суде за конфискованное имущество. - Ред.). Он согласился с тем, что стоимость конфискованных в Украине его активов уже никогда не будет возвращена и компенсирована. Эта история является закрытой", - сказал он на пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Как сообщалось, АМКУ 22 января 2016 года вынес решение о наложении на "Газпром" штрафа в размере 85,966 млрд грн за нарушение экономической конкуренции. "Газпром" безрезультатно пытался оспорить решение комитета и последующее исполнительное производство по принудительному взысканию Министерством юстиции Украины суммы штрафа и пени. Были арестованы счета представительства "Газпрома" в Киеве, причитающиеся компании дивиденды от участия в АО "Газтранзит", акции "Газтранзита", акции ПАО "Институт "Южниигипрогаз", доли в ООО "Газпром сбыт Украина", ООО "Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины". В августе 2018 года в рамках аукциона была осуществлена принудительная продажа акций "Южниигипрогаз", в январе - акции "Газтранзита".

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В конце декабря 2019 года Украина и "Газпром" в рамках минских газовых соглашений подписали мировое соглашение по инициированному российской компанией международному арбитражу в деле об обязательствах последнего оплатить около $7,4 млрд по штрафу АМКУ.

Источник: https://censor.net.ua/n3168968
 
   
 Топ комментарии
 
ну хоть кто-то в нашей стране адекватный
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а проверить , что не киздят как? А никак.
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Эти деньги пойдут в счет 3 миллиардав, что тут радоваться? Человек не договаривает до конца.
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"Он согласился с тем, что стоимость конфискованных в Украине его активов уже никогда не будет возвращена и компенсирована"


не нашел информации о том что это пойдет в счет 3 млрд
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а в счет чего, они имущество забрали? по какому решению суда? чего тупить то
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ну да, согласен

но по любому позитивный момент. не думаю что у Украины был бы шанс эти активы например выкупить. чем меньше руских активов в Украине тем лучше.
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как вы надоели, дурни. чем меньше русских активов в Украине, тем раньше мы свою трубу на металолом распиливать будем. Мы живем за счет русских, потому и производство падает, что с ними связи рвутся. Это они от нас отмахиваются, как от прокаженных, а не мы. Где ты рынки сбыта видел в Европе, все в квотах. Уже землей торговать собрались. А дети наши чем торговать будут?
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торговать всяким хламом с рашкой, много ума не надо, смазывай советские станки и херячь. но далеко мы так не уедем. надо менять все кардинально, хотя это и больно
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у тебя деньги есть на модернизацию, кто тебе их даст, если все разворовывается? Русские 19км*2 моста построили, 100 метров 400К баксов, в море на нестабильном грунте и 2 моста ато и ЖД. Кличко в киева положил мост 100 метров за 1.2КК, стойки подперты досками.
Почему не вести себя как Финляндия, у нее и с Западом хорошие отношения. И с русскими. Торгуй сотрудничай, строй страну. Будет у тебя, продукт на душу, в несколько раз больше чем у агрессора. Тогда и зови Крым назад. Но вы же де..илы.
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Сейчас бы в 2020 равнятся на путинских мостостроителей, может лучше примеры поищем?
А про хорошие отношения это у русских спрашивать надо.
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а проверить , что не киздят как? А никак.
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Шлюшка он,а не человечище

Яблоко от ябллони не далеко падает
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слава Коболю, ти хотив сказати?
слава його з/п и премии??
аплодуй!
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к концу 21-го года озвучат детали последних пунктов мирового соглашения, чем окончательно похоронят всю интригу вокруг.
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Хоть пару взрослых есть, - и то хорошо!
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нуууу, раз такое дело - выписывай еще по 2 премии!!
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Оман вряд ли скажет. рабсия вероятно через оман дала взятку зе и ко за сдачу украинских интересов.
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Если паРаша согласилась, то на порядки меньше, и к бабке не ходи...
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Но в кремле наверняка так не думают, да?
И потому начнутся споры, да?
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