 Мировое соглашение с "Газпромом" по штрафу Антимонопольного комитета не предусматривает возврат российской компании конфискованных активов, - Витренко

"В рамках этого урегулирования "Газпром" отказался от этой компенсации (по иску в международном суде за конфискованное имущество. - Ред.). Он согласился с тем, что стоимость конфискованных в Украине его активов уже никогда не будет возвращена и компенсирована. Эта история является закрытой", - сказал он на пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Как сообщалось, АМКУ 22 января 2016 года вынес решение о наложении на "Газпром" штрафа в размере 85,966 млрд грн за нарушение экономической конкуренции. "Газпром" безрезультатно пытался оспорить решение комитета и последующее исполнительное производство по принудительному взысканию Министерством юстиции Украины суммы штрафа и пени. Были арестованы счета представительства "Газпрома" в Киеве, причитающиеся компании дивиденды от участия в АО "Газтранзит", акции "Газтранзита", акции ПАО "Институт "Южниигипрогаз", доли в ООО "Газпром сбыт Украина", ООО "Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины". В августе 2018 года в рамках аукциона была осуществлена принудительная продажа акций "Южниигипрогаз", в январе - акции "Газтранзита".
В конце декабря 2019 года Украина и "Газпром" в рамках минских газовых соглашений подписали мировое соглашение по инициированному российской компанией международному арбитражу в деле об обязательствах последнего оплатить около $7,4 млрд по штрафу АМКУ.
не нашел информации о том что это пойдет в счет 3 млрд
но по любому позитивный момент. не думаю что у Украины был бы шанс эти активы например выкупить. чем меньше руских активов в Украине тем лучше.
Почему не вести себя как Финляндия, у нее и с Западом хорошие отношения. И с русскими. Торгуй сотрудничай, строй страну. Будет у тебя, продукт на душу, в несколько раз больше чем у агрессора. Тогда и зови Крым назад. Но вы же де..илы.
А про хорошие отношения это у русских спрашивать надо.
Яблоко от ябллони не далеко падает
слава його з/п и премии??
аплодуй!
И потому начнутся споры, да?